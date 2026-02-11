珠海拱北凱悅酒店正式開業

酒店設計與公共空間

酒店的設計汲取了嶺南深厚的文化底蘊，融入了嶺南傳統建築、庭院空間概念及海濱風情。這些元素被巧妙地轉化為現代化的酒店空間，營造出整體舒適宜人的環境。酒店的空中大堂和公共區域以開闊的空間佈局、精心挑選的材質和層次分明的燈光設計，打造出沉穩而溫暖的迎賓體驗，讓賓客在城市的繁華節奏中享受一片靜謐的港灣。

客房與餐飲體驗

珠海拱北凱悅酒店設有278間客房及套房，每間客房的設計均以寧靜與功能性為基礎，兼顧現代舒適與細緻工藝，溫暖的質感和精心佈置的傢俱滿足當今旅客的多樣需求。

享悅中餐廳 主打經典粵菜與創意海鮮，餐廳設計靈感源於唐家老鎮的歷史街巷；

主打經典粵菜與創意海鮮，餐廳設計靈感源於唐家老鎮的歷史街巷； 咖啡廳 提供融合中西風味的全日制餐飲選擇；

提供融合中西風味的全日制餐飲選擇； 大堂酒廊 坐擁開闊視野，可遠眺拱北口岸城市景觀，在輕鬆雅致的氛圍中呈現咖啡、下午茶與精選酒飲；

坐擁開闊視野，可遠眺拱北口岸城市景觀，在輕鬆雅致的氛圍中呈現咖啡、下午茶與精選酒飲； 嘉賓軒 提供更加私密的休憩與社交體驗，俯瞰拱北口岸及珠澳雙城的美麗城市景致。

康體設施

酒店配備健身中心、室內恆溫泳池及瑜伽室，於高空之上營造一方靜謐的身心放鬆空間，讓賓客在差旅與度假之間，保持身心平衡與健康。

會議、宴會及婚禮場地

酒店六樓擁有超過1600平方米的多功能會議與宴會空間，可靈活適用於商務會議，社交活動及各類慶典。其中625平方米的大宴會廳及350平方米的宴會序廳均可欣賞城市及海灣景致。挑高七米的無柱式大宴會廳氣勢恢宏，能夠輕鬆容納會議、年會、婚禮及大型活動。

所有場地均配備獨立的燈光，音響與溫控系統，並設有專業影音設備，便攜式接口，遮光窗簾及投影儀。其中，大宴會廳配備10.24米X4.8米近50平方米和P1.86LED顯示設備為活動流程提供順暢而現代的支持。無論是舉辦會議、婚禮還是大型慶典，珠海拱北凱悅酒店都能提供一流的場地和卓越的服務，為賓客打造難忘的活動體驗。

會員禮遇

作為凱悅天地新成員酒店會員專享禮遇的一部分，凱悅天地會員通過官方渠道於即日起至2026年5月31日期間預訂珠海拱北凱悅酒店，每個認可房晚可享500點獎勵積分。如欲獲知更多凱悅天地新成員酒店會員專享活動及其相關條款，敬請登錄酒店官網。

關於凱悅酒店

凱悅酒店品牌在全球超過50個國家及地區擁有235余家酒店及度假村。從風景如畫的度假勝地到熱鬧繁華的都市中心，凱悅酒店用遍及全球的至臻服務詮釋銳意進取，精益求精的品牌精神。50多年來，凱悅酒店致力於構建全新的視角，為賓客提供豐富的體驗。酒店秉持前沿的理念，讓各方賓客相聚於此，共同營造溫馨的社區空間。作為酒店業的先驅，凱悅酒店及度假村建立在開放的理念之上——我們的員工以海納百川的熱情用心服務每一位賓客，為賓客呈現難忘的慶典活動、輕鬆的休閒時光和卓越的美食體驗，並提供專業的會議和活動技術支持。凱悅酒店因深入人心的關懷而享有盛譽，迎來送往著不同國家、文化和世代的賓客。欲瞭解更多信息，請訪問hyattregency.com.

