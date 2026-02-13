新聞提供者Wynn
永利澳門及永利皇宮合共囊括《福布斯旅遊指南》63顆星級榮譽
澳門2026年2月13日 /美通社/ -- 在最新公佈之2026年度《福布斯旅遊指南》星級名單中，澳門永利渡假村成為全澳榮獲最多《福布斯旅遊指南》大獎的獨立酒店品牌，旗下永利澳門及永利皇宮合共囊括63顆星級榮譽，持續為本澳奢華酒店業界樹立卓越標竿。永利皇宮則連續三年蟬聯全球最大型的《福布斯旅遊指南》五星級度假村，同時連續七年成為全球擁有最多福布斯五星餐廳的獨立酒店品牌，亦是全球唯一榮獲六項福布斯五星大獎的度假村。
永利澳門有限公司營運總裁羅偉信先生表示：「永利澳門和永利皇宮在本年度《福布斯旅遊指南》星級評選中取得的傑出成績，再次印證了我們持續提升行業標準、提高自身服務水平及推動創新的承諾。澳門永利渡假村能夠成為全澳榮獲最多福布斯大獎的獨立酒店品牌，展現了永利團隊致力不斷為來自全球各地的賓客締造世界級超凡體驗所作出的不懈努力。」
永利皇宮以譚卉、「泓」日本料理、鮨泓及永利扒房四間餐廳摘下五星殊榮，再次成為全球坐擁最多《福布斯旅遊指南》五星餐廳的獨立酒店品牌。此外，永利澳門的永利軒蟬聯福布斯五星餐廳大獎，再次彰顯其卓越的餐飲體驗。
澳門永利渡假村榮獲下列2026 年度《福布斯旅遊指南》大奬：
永利澳門：
- 永利澳門酒店（五星）
- 永利澳門的萬利酒店（五星）
- 永利水療中心（五星）
- 萬利水療中心（五星）
- 永利軒（五星）
- 九鯤（四星）
永利皇宮：
- 永利皇宮酒店（五星）
- 永利皇宮水療中心（五星）
- 譚卉（五星）
- 「泓」日本料理（五星）
- 鮨泓（五星）
- 永利扒房（五星）
- 永翠宮（四星）
2026《福布斯旅遊指南》的得獎名單詳列於此網頁。
— 完—
關於永利澳門
永利澳門位於中華人民共和國澳門特別行政區，是一座奢華綜合度假村。永利澳門擁有兩座地標性酒店大樓，共設有1,010間酒店客房及套房，佔地約294,000平方呎的娛樂場，佔地約76,900平方呎的購物專區，11間餐飲店，兩所水療中心、一間美髮中心及一個游泳池。永利澳門是繽紛娛樂的絕佳所在，擁有全澳首個精心設計的表演湖，高聳的水柱、耀眼LED燈影效果與火焰優雅地伴隨著百老匯歌劇及中文經典金曲揚揚起舞。
永利澳門由國際度假酒店發展商Wynn Resorts營運，坐擁五項《福布斯旅遊指南》五星大獎。永利澳門於2006年9月6日開業，第二幢酒店大樓–萬利酒店於2010年4月21日開幕。有關永利澳門的詳情，請瀏覽press.wynnmacau.com。
關於永利皇宮
永利渡假村集團旗下的永利皇宮，是繼永利澳門之後第二所於澳門特別行政區發展的奢華綜合度假村。永利皇宮座落澳門路氹城區，樓高28層，設有1,706間優雅華貴的客房、套房及別墅、多功能會議設施、佔地約107,000平方呎的永利名店街、12間餐飲店、雲集6間獨立餐廳及各種額外餐飲供應的高端美食地標、全澳門最大的水療中心、美髮中心、游泳池及佔地約468,000平方呎的娛樂場。永利皇宮提供的繽紛娛樂體驗包括佔地八英畝、結合水舞、音樂與光影的表演湖、獨特的觀光纜車、沉浸式娛樂中心、巨型花卉雕塑，以及薈萃西方及亞洲的藝術品展示。
永利皇宮於2016年8月22日開業，是全球最大型的《福布斯旅遊指南》五星度假村，同時坐擁全球最多《福布斯旅遊指南》五星餐廳，亦是全球唯一榮獲六項福布斯五星大獎的度假村。有關永利皇宮的詳情，請瀏覽press.wynnpalace.com。
