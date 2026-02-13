永利澳門及永利皇宮合共囊括《福布斯旅遊指南》63顆星級榮譽

澳門2026年2月13日 /美通社/ -- 在最新公佈之2026年度《福布斯旅遊指南》星級名單中，澳門永利渡假村成為全澳榮獲最多《福布斯旅遊指南》大獎的獨立酒店品牌，旗下永利澳門及永利皇宮合共囊括63顆星級榮譽，持續為本澳奢華酒店業界樹立卓越標竿。永利皇宮則連續三年蟬聯全球最大型的《福布斯旅遊指南》五星級度假村，同時連續七年成為全球擁有最多福布斯五星餐廳的獨立酒店品牌，亦是全球唯一榮獲六項福布斯五星大獎的度假村。

永利澳門有限公司營運總裁羅偉信先生表示：「永利澳門和永利皇宮在本年度《福布斯旅遊指南》星級評選中取得的傑出成績，再次印證了我們持續提升行業標準、提高自身服務水平及推動創新的承諾。澳門永利渡假村能夠成為全澳榮獲最多福布斯大獎的獨立酒店品牌，展現了永利團隊致力不斷為來自全球各地的賓客締造世界級超凡體驗所作出的不懈努力。」