香港叻叻文化版權有限公司正式於香港舉行產品首宣發佈會

香港叻叻文化版權有限公司（簡稱：叻叻文版）於2025年9月28日成立，它的成立深度響應了香港政府對於文化發展的願景。香港文化「出海」不應僅止於資金資助，更需透過實質政策推動，將本地豐富的文化資產釋放給全世界 。叻叻文化版權有限公司應運而生，專為應對當前海外文化入侵、中華文化日漸埋沒的挑戰，透過體制與政策的助力，協助優秀作品尋找發揮渠道 。

多元變現模式 打造萬億級市場前景

在版權價值開發方面，叻叻文版展現了極具競爭力的商業模式。平台不僅與金盾出版社、中國文聯出版社及華夏文學出版社等多家知名機構合作 ，更透過多元化的變現路徑提升版權價值，包括海外付費閱讀、廣告收益、有聲小說播放及翻譯版權等收益 。此外，高品質的文學IP更可進一步開發為影視、動漫、實體出版及周邊衍生品，實現「一次投資、持續回報」的長期經濟效益 。

除此以外，叻叻文版更特別推出一項扶持惠民的經濟復甦項目，公司開放讓香港市民參與版權市場，透過獨有的「聲線採集」功能，讓市民為小說角色配音，再根據小說熱門程度獲得不同的收益，使市民亦能獲得『版權市場』的參與權，達至雙贏局面。

未來展望：佈局全球市場

文學作品版權的市場前景極為廣闊，無論是影視、動漫或音樂，皆是以文學故事為核心基礎 。叻叻文版已制定宏大的全球佈局策略，計劃未來簽約萬名作者，透過舉辦文學比賽、設立文學基金及與大學合作，發現並培養文學新人 。公司預期將讀者會員提升至千萬規模，並容納百萬計的香港會員體量 。叻叻文版目標在萬億級的文化市場中，帶領中華文化作品遍地開花，吸納海外資金，實現文化變現與財富共同增長 。

