創科實業二零二五年錄得出色業績

香港2026年3月3日 /美通社/ -- 創科實業有限公司（「創科實業」或「本公司」）（香港聯交所股份代號： 0669，美國預託證券（ADR）代號：TTNDY）），是全球無線電動工具、戶外園藝工具和地板護理公司，欣然宣佈本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核之綜合業績。 於二零二五年，創科實業錄得破紀錄的15,300,000,000美元銷售額，按列賬報告基準增長4.4%，按當地貨幣計算則增長4.1%。MILWAUKEE及RYOBI兩大核心品牌在二零二五年均表現穩健。按當地貨幣計算，MILWAUKEE業務增長7.9%，而RYOBI則增長5.4%。

在面對巨大關稅壓力下，創科實業的銷售額及盈利仍創出新高，銷售額增長4.4%至153億美元，純利則增長6.8%至12億美元。

撇除因關稅影響而在下半年酌情暫停部分推廣活動之外， MILWAUKEE全球業務按列賬報告基準錄得8.1%增長。實際銷售額按當地貨幣計算增長10.3%。

全球首屈一指的消費者充電式工具及戶外電動工具品牌RYOBI，按當地貨幣計算增長5.4%。

以銷售額的百分比計算，除利息及稅項前列賬盈利率增加7個基點，至8.8%，而經調整後的除利息及稅項前盈利率（就退出HART業務作出調整後）則增加57個基點至 9.3%，主要受惠於歐洲、中東及非洲地區的強勁表現、企業成本削減措施，以及專注提升槓桿效益及盈利能力。

於二零二五年，創科實業的自由現金流接近14億美元，連續三年突破12億美元以上的自由現金流，年末處於淨現金狀況7億美元。

董事會計劃於未來十八個月內酌情執行規模最多達5億美元的股份回購。

二零二五年財務摘要







二零二五年* 百萬美元 二零二四年 百萬美元 變動 營業額 15,260 14,622 +4.4 % 毛利率 41.2 % 40.3 % +91基點 除利息及稅項前盈利 1,336 1,270 +5.2 % 本公司股東應佔溢利 1,198 1,122 +6.8 % 每股基本盈利 (美仙) 65.61 61.43 +6.8 % 每股股息 (約美仙) 33.08 29.09 +13.7 %

*截至二零二五年十二月三十一日止年度

於二零二五年，毛利率上升91個基點至41.2%。毛利率提升反映高利潤率的MILWAUKEE業務為組合帶來正面影響、生產力提升，以及受惠於RYOBI及其他消費者業務的營運效率改善。隨着下半年關稅緩解措施逐步落實，利潤率擴張將進一步加快。除利息及稅項前盈利增長5.2%至1,300,000,000美元，除利息及稅項前盈利率亦增長7個基點至8.8%。純利增長6.8%至1,200,000,000美元，每股盈利亦增加6.8%至65.61美仙。以銷售額的百分比計算，營運資金增加109個基點至15.5%。庫存周轉日增加4日至106日，保持在合理的水平。公司於二零二五年錄得自由現金流近1,400,000,000美元，期末處於淨現金700,000,000美元狀況。

於二零二五年，創科實業的電動工具業務銷售額達到14,400,000,000美元，按列賬貨幣及當地貨幣計算分別增長5.3%及5.0%。按列賬基準計算，MILWAUKEE銷售在二零二五年錄得8.1%增長，以當地貨幣計算增長7.9%。RYOBI業務在過去一年再創佳績，按當地貨幣計算錄得5.4%增長，並在二零二二至二零二三年疫情後的調整期後，連續第二年達到收入中單位數增幅。二零二五年，地板護理及清潔業務的銷售額下跌9.7 %，主要受 HOOVER、DIRT DEVIL、ORECK及 VAX品牌表現疲弱所拖累。

董事會建議派發末期股息每股132.00港仙（約16.99美仙）（二零二四年：118.00港仙（約15.19美仙））。連同中期股息每股 125.00 港仙（約 16.09 美 仙），全年股息合共為每股257.00 港仙（約33.08美仙）。

創科實業主席 Horst Pudwill 先生表示：「憑藉公司歷來最健康的資產負債表、多元的全球生產佈局，以及穩定的資本開支，我們預期未來將能為股東進一步提高回報。」

創科實業行政總裁 Steven P. Richman 先生表示：「擁有全球首屈一指的專業和消費者品牌，創科實業於二零二六年的起步強勁，我們期待新一年再創強勁業績。總括而言，我們預期核心的MILWAUKEE及RYOBI業務收入將錄得中至高單位數增長。」

前瞻性陳述

本公告包含某些前瞻性陳述或使用某些前瞻性術語，此等陳述或術語基於創科實業目前對集團經營業務及市場之預期、估計、預測、信念及假設，並反映截至本公告日期創科實業的觀點。此等前瞻性陳述並非對集團未來業績之保證，並會受市場風險、不確定性及創科實業無法控制的因素所影響。因此，實際結果及回報可能與本公告中所作出之假設及陳述存在重大差異。

關於創科實業

創科實業有限公司（「創科實業」或「公司」）於一九八五年由德國企業家Horst Julius Pudwill創立，是領導全球充電式技術的領導者。作為電動工具、戶外園藝工具、地板護理及清潔產品等的先驅，創科實業為全球專業、工業、DIY和消費者市場提供服務。公司全球員工人數逾48,000人，藉著努力不懈追求創新及戰略增長，鞏固了公司在行業中的領導地位。

MILWAUKEE是創科實業專業工具組合的前鋒。歷史悠久的MILWAUKEE品牌的全球研發總部設在威斯康辛州布魯克菲爾德，以推動創新、安全和工地生產力而聞名於世。RYOBI品牌的總部位於南卡羅萊納州格林維爾，長久以來一直是DIY愛好者的首選，並不斷為DIY工具行業訂立創新的標準。創科實業旗下多元品牌組合還包括AEG、 EMPIRE、HOMELITE等深受信賴的品牌，以及HOOVER、 ORECK、VAX及DIRT DEVIL等地板護理產品的領導品牌。

創科實業譽滿全球，擁有著名品牌組合，及強大的股權結構，突顯了公司業務的全球性和穩定性。 Pudwill家族一直都是公司的最大的股東，其餘股權主要則由北美和歐洲機構投資者持有。創科實業在香港聯交所掛牌上市，是恒生指數成份股之一，業務範圍遍及全球，並致力於保持環境、社會和企業管治的標準。詳情請瀏覽 www.ttigroup.com。

所有列出的商標，除AEG及RYOBI外，均為本集團所擁有。AEG為AB Electrolux (publ.)之註冊商標，並依許可使用。RYOBI為Ryobi Limited之註冊商標，並依許可使用。

