華為發佈面向辦公、醫療、教育的全新場景化行業解決方案

華為發佈智能會議辦公解決方案全新智能化特性。會前語音助手預約會議、會中語言字幕實時翻譯、會後分角色會議紀要，顯著提升會議效率。IdeaHub S3等會議平板支持對接海外主流雲會議平台，調度使用相關AI能力，滿足跨國企業跨地域、多終端的無縫協作需求。

遠程醫療解決方案：推動優質醫療資源下沉

醫療資源分佈不均，患者難以得到及時高效的診治，一直是醫療場景的一大難題。現在通過華為遠程醫療系統，可以實現醫患的遠程實時溝通，打通科室、院區、地域限制，幻境智真在遠程多科室會診、急救指揮等場景，帶來面對面的溝通體驗。展會期間，浙大二院互聯網醫學中心主任葛芳民在論壇發表主題演講，分享AI驅動下的數字化協同如何重構遠程醫療生態， 助力中小規模醫療單位便捷的接入中心醫院的遠程醫療資源，為多院區協同、多學科遠程會診等場景提供了寶貴的實踐經驗。

AI教室：重塑未來教育體驗

華為發佈AI教室解決方案，以IdeaHub K3系列多尺寸教育平板為核心，打造智能化、高效互動、綠色健康的教學新場景，聯合文華在線、超星泛雅等頭部教育行業夥伴，共建智慧教學平台。

IdeaHub K3具備物理防藍光、超聲波無感投屏等特性，支持多系統、多生態適配；通過IdeaManager實現設備統一運管，助力綠色節能。華為聯合超星泛雅面向全球首發Newvar AI-LMS智慧教學平台，實現線上線下學習無縫融合、AI賦能即時個性化教學，AI數據驅動教學優化的混合式教學新模式。AI教室解決方案的推出，將推動教育數智化轉型升級。

未來，華為將持續創新，與全球智能協作的生態夥伴緊密協同，全面推動千行萬業數智化進程，實現個人、團隊與組織的高效聯接與協同，共創萬物互聯的智能世界。

SOURCE 華為