華為升級金融AI解決方案，助力全球金融數智化轉型
新聞提供者華為
05 3月, 2026, 00:35 CST
西班牙巴塞羅那2026年3月5日 /美通社/ -- 在巴塞羅那2026年世界移動通信大會(MWC Barcelona 2026)期間，華為舉辦了主題為「賦能韌性智能，共創金融未來」(Powering Resilient Intelligence, Co-creating Finance Future)的金融論壇。會上，華為宣布對其銀行AI與基礎模型解決方案進行全面升級，實現場景、技術、系統工程、生態四大核心能力的提升。
華為數字金融軍團CEO曹沖指出，當前世界充滿不確定性，銀行需要以多維多層面構建業務韌性，多活多冗餘防系統故障，多重安全保護抗網絡攻擊，為助力全球金融機構加速進入AI時代夯實基礎。
華為數字金融軍團海外金融軍團總裁馮彬發表了「超越數字化，邁向AI金融」（Beyond Digital: Towards AI-Infused Finance）的演講。他指出，從傳統銀行邁向智慧銀行，交互模式、人機協作、決策模式、系統架構、服務體驗都會發生深刻的變化，銀行需要一個清晰的藍圖，將業務戰略與技術執行緊密聯系起來。
以全球領先金融機構的實踐經驗為借鑒，華為提出「智慧金融價值實現模型」(Intelligent Finance Value Implementer)，涵蓋場景選擇、企業架構和人工智能部署，透過結構化方法，構建銀行數字底座和銀行AI底座，並結合全系列系統工程和開放生態能力，助力銀行同時實現技術價值和商業價值。它體現了一種根本性的轉變：技術不再只是對功能的支持，技術已成為業務的價值核心。
馮彬補充說，建設AI銀行的關鍵是如何以系統工程粘合AI基礎設施和開放生態，並以人+AI員工(Human Intelligence+ Artificial Intelligence)的創新協作模式為核心重構銀行流程。
為此，華為全面升級銀行AI與大模型解決方案：
- 華為發布最新SuperPoD產品組合、AI數據平臺及星河AI網絡，幫助金融客戶構建面向智算和通算的韌性基礎設施。
- E2E（端到端）構建智能體運維、模型優化、智能體開發、場景規劃能力，以系統性工程實現智能體開發周期從月到周、提示詞精准率提升10%、E2E時延降低60%以上。
- 升級「融海生態計劃」，聯合全球150多家解決方案夥伴和11000多家咨詢、銷售、服務、集成夥伴，構建覆蓋客戶運營、風險管理及自動化等領域的生態體系，與客戶共同創新金融AI全場景。
未來，華為將持續創新，助力全球金融機構打造智簡韌性數字基礎設施，以開放生態格局與系統化工程能力，推動AI技術深度融入金融核心業務價值場景。
