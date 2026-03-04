華為升級金融AI解決方案，助力全球金融數智化轉型

華為數字金融軍團海外金融軍團總裁馮彬發表了「超越數字化，邁向AI金融」（Beyond Digital: Towards AI-Infused Finance）的演講。他指出，從傳統銀行邁向智慧銀行，交互模式、人機協作、決策模式、系統架構、服務體驗都會發生深刻的變化，銀行需要一個清晰的藍圖，將業務戰略與技術執行緊密聯系起來。

以全球領先金融機構的實踐經驗為借鑒，華為提出「智慧金融價值實現模型」(Intelligent Finance Value Implementer)，涵蓋場景選擇、企業架構和人工智能部署，透過結構化方法，構建銀行數字底座和銀行AI底座，並結合全系列系統工程和開放生態能力，助力銀行同時實現技術價值和商業價值。它體現了一種根本性的轉變：技術不再只是對功能的支持，技術已成為業務的價值核心。

馮彬補充說，建設AI銀行的關鍵是如何以系統工程粘合AI基礎設施和開放生態，並以人+AI員工(Human Intelligence+ Artificial Intelligence)的創新協作模式為核心重構銀行流程。

為此，華為全面升級銀行AI與大模型解決方案：

華為發布最新SuperPoD產品組合、AI數據平臺及星河AI網絡，幫助金融客戶構建面向智算和通算的韌性基礎設施。 E2E（端到端）構建智能體運維、模型優化、智能體開發、場景規劃能力，以系統性工程實現智能體開發周期從月到周、提示詞精准率提升10%、E2E時延降低60%以上。 升級「融海生態計劃」，聯合全球150多家解決方案夥伴和11000多家咨詢、銷售、服務、集成夥伴，構建覆蓋客戶運營、風險管理及自動化等領域的生態體系，與客戶共同創新金融AI全場景。

未來，華為將持續創新，助力全球金融機構打造智簡韌性數字基礎設施，以開放生態格局與系統化工程能力，推動AI技術深度融入金融核心業務價值場景。

SOURCE 華為