安宏資本加強在香港的佈局，以服務更廣泛的亞太地區客戶

安宏資本自1993年起深耕大中華市場，迄今在該地區累計投資規模超過18億美元[1]。整體而言，安宏資本在亞太地區的投資總額已超過78億美元[2]（包括旗艦基金及後續基金），充分突顯其在此地區長期、深入的戰略投入。未來，安宏資本的大中華投資團隊將繼續由董事總經理兼大中華區主管李晰安領導，確保公司的本地投資業務穩定發展。

亞太地區依然是安宏資本的戰略重點。公司在香港、上海、孟買、東京及悉尼設有辦公室，並擁有近40名投資專業人員。香港業務的持續升級，連同2026年1月在東京及2024年9月在悉尼設立辦公室，進一步印證了安宏資本深耕香港、佈局亞太區、以把握長期增長機遇的堅定承諾。

管理合夥人兼亞太區主管Shweta Jalan表示：「亞太地區是安宏資本全球策略中的重點市場，旨在為具備增長潛力的優質企業以私募資本投資提供廣闊機遇。香港作為安宏資本的區域樞紐，能讓我們更靈活地運用本地專業知識，為投資者提供高水準服務。」

董事總經理兼亞太投資者關係主管史曉妮說：「我們的香港辦公室能順利獲得牌照，反映了在亞太地區的領先金融中心設立直營機構的重要性，並進一步鞏固了香港作為安宏資本在此地區與投資者互動與投資專業樞紐的核心角色。」

董事總經理兼大中華區主管李晰安表示：「香港擁有全球資本、區域市場及交易機遇交匯的優勢，是安宏資本亞太區戰略的關鍵一環。安宏資本在香港的業務能鞏固我們的區域佈局，加強大中華區的長期投資能力，從而助力安宏資本在整個亞太地區穩步推進戰略願景。」



[1] 投資總額包括安宏資本管理基金、員工及第三方共同投資的資產。 [2] 投資總額包括安宏資本管理基金、員工及第三方共同投資的資產，及尚未完成的交易。安宏資本無法保證任何待完成交易必將成交。 [3] 資產管理規模（AUM）資料截至2025年9月30日。該數據包括安宏資本的客戶、員工及第三方共同投資的資產。

關於安宏資本

安宏資本是一家全球領先的私募股權投資機構，致力於與管理團隊、企業家及創辦人携手合作，協助企業轉型。安宏資本在五大洲設有16個辦公室，資產管理規模超過1000億美元[3]，並在44個國家完成了448項投資。

自1984年成立以來，我們在五大核心領域——商業與金融服務、消費品、醫療保健、工業及科技——積累了專業的市場知識。安宏資本進一步仔細強化我們對各行業的了解，從而發掘投資機會及與管理團隊合作創造更大價值。憑藉豐富的實戰經驗，安宏資本致力推動企業成長。

作為全球規模最大的私人持有合夥企業之一，安宏資本匯聚了655專家。他們充分運用安宏資本的全球資源體系，包括投資組合支援團隊、運營合夥人與運營顧問等行業專家的獨特見解，以及定制化工具，以支持和引領被投企業達成戰略目標。

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