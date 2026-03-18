逆市擴張！艾德金融全球大型招聘

拓展傳統+數字金融版圖

香港2026年3月18日 /美通社/ -- 艾德金融（「集團」）為配合業務高速發展及全球戰略布局，正式啟動大規模環球招聘計劃，全面拓展美國、加拿大、馬來西亞、新加坡及中國等多地業務，覆蓋數字資產、投資銀行、財富管理、金融科技、機構銷售、證券、保險等多個領域。

跨地域、跨業務協同效應

艾德金融環球版圖目前已遍及全球六大洲超過三十個國家及地區。集團現正聚焦北美及亞洲市場，重點增加美國、加拿大、馬來西亞、新加坡及中國團隊人手，加強在全球最具潛力市場的布局。並透過多地聯動合作，提升區內服務能力。

作為全能型綜合金融集團，艾德金融的業務橫跨傳統金融、Web3.0及金融科技，不同業務線環環相扣，產生強大協同效應。集團分別在數字資產、投資銀行、財富管理、金融科技、機構銷售、證券、保險等部門開設多個全新職位，印證集團全方位融合Web2.0 與 Web3.0金融服務，以科技驅動創新的決心。

無懼市場挑戰 廣納全球菁英

在現時環球金融市場環境充滿挑戰、不少同業選擇縮減規模之際，艾德金融仍抱堅定信心，逆市砥礪前行，積極吸納全球頂尖人才，展現集團雄厚的實力與長遠發展的決心。集團矢志建構一個跨越地域、融合傳統與創新、兼備金融與科技實力的全方位集團。集團熱切期待全球具備前瞻視野、志同道合的菁英加入集團，與我們一同突破界限。

加入我們：https://www.eddid.com.hk/careers

SOURCE 艾德金融