港大牙醫學院副院長朱振雄呼籲：「守護口腔健康就是守護生活品質」

2026年320「世界口腔健康日」：「A Happy Mouth Is… A Happy Life」

香港2026年3月20日 /美通社/ -- 健康的口腔是全身健康的重要基礎，更有助於提升生活質素。今年世界口腔健康日以「A Happy Mouth Is…A Happy Life」為主題，而長期關注口腔保健議題的瑪氏公司亦透過 extra®益齒照護網響應此全球倡議，攜手香港大學牙醫學院副院長朱振雄教授，共同呼籲市民在享受美食的同時，也應重視日常口腔護理，讓健康笑容成為幸福生活的一部分[註1]。

朱振雄教授指出，日常飲食習慣對口腔健康有重要影響。根據最新發布的《2025–2030 美國膳食指南》及美國牙醫學會（American Dental Association, ADA）的建議，富含纖維的蔬果、乳製品以及茶類飲品均有助刺激唾液分泌，幫助清潔牙齒並維持琺瑯質健康[註²]。相反地，若食用容易殘留於牙齒間的精製澱粉類食物以及含糖飲料，則可能增加牙菌斑累積及酸蝕風險。此外，酒精或部分藥物亦可能引致口乾，降低唾液對牙齒的天然保護力。

朱振雄教授指出，齲齒問題對於口腔健康相關生活品質（Oral Health Related Quality of Life）影響深遠[註3]。因此提醒市民養成良好的口腔護理習慣，謹記「檢、刷、線、嚼」四字口訣，包含：一、定期進行口腔「檢」查；二、每天早晚使用含氟牙膏「刷」牙；三、每天使用牙「線」 (棒) 清潔牙齒間隙；四、飲食後「嚼」無糖口香糖或使用含氟漱口水。針對忙碌的都市生活型態，朱振雄教授建議可將咀嚼無糖口香糖作為日常口腔護理的輔助方式。研究顯示，咀嚼無糖口香糖可刺激唾液分泌，有助中和口腔酸性環境並減少牙菌斑積聚[註4][註5]。系統性文獻回顧亦指出，咀嚼無糖口香糖可降低約28%的蛀牙發生率[註6]。此外，無糖口香糖的預防蛀牙效用亦獲得世界牙醫聯盟（FDI）的認同。

註1: FDI World Dental Federation – World Oral Health Day 2026 Official Action Toolkit & Dietary Fact Sheet. 註2：U.S. Dietary Guidelines for Americans, 2025–2030. 註3：Duangthip, D., Gao, S.S., Chen, K.J., Lo, E.C.M., & Chu, C.H. (2020). Oral health-related quality of life and caries experience of Hong Kong preschool children. International Dental Journal, 70(2), 100–107. 註4：Nasseripour M. et al. A Systematic Review and Meta-Analysis of the Role of Sugar-Free Chewing Gum on Plaque Quantity in the Oral Cavity. Frontiers in Oral Health (2022). 註5：Nasseripour M. et al. A Systematic Review and Meta-Analysis of the Role of Sugar-Free Chewing Gum in Streptococcus mutans. BMC Oral Health (2021) 21:217. 註6：Newton JT. et al. A Systematic Review and Meta-Analysis of the Role of Sugar-Free Chewing Gum in Dental Caries. JDR Clinical & Translational Research (2020) 5(3):214–223.

SOURCE 瑪氏公司