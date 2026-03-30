成都托尼洛•蘭博基尼酒店盛大啟幕

酒店坐擁城市幾何中心的優越位置，向南是公園城市的現代繁華，向北是寬窄巷子的煙火記憶，向西是杜甫草堂的文脈悠長，向東是太古裏與IFS的時尚脈搏。站在這座城市的軸心，酒店以意式優雅為筆、成都底蘊為墨，書寫全新的旅居可能。

典雅居所 意式日常

酒店精心呈現典雅客房與套房，49平方米起的寬敞空間，將意式設計與東方居住哲學巧妙融合。每間客房均配備金可兒定制床墊、戴森吹風機、SMEG復古電器及Nespresso咖啡組合，從睡眠到晨起，皆為與美學的深度對話。套房更享專屬管家服務與首輪迷你吧免費禮遇，部分房型可俯瞰天府廣場璀璨景致。

多元場景 立體生活

酒店內設2839 Cafe/Bar「日咖夜酒」全時社交樞紐、6層意薈全日制餐廳及典雅中餐包間，彙聚國際風味與巴蜀珍饈；近2000平方米的會議中心，其中包含800平方米的無柱宴會廳，可靈活承接高端宴會與品牌盛事；7層露臺多功能空間既可演繹成都壩壩茶的閒適生活，亦可舉辦戶外儀式與星空派對；40層城心雲端藝術展廊以天際線為背景，呈現藝術與生活的對話；國際品牌水療與全系美國力健器械健身中心，為賓客提供身心煥活的全方位體驗。此外，酒店配備近千個地下停車位，為到訪提供便捷無憂的泊車服務。

從地面到雲端，從煙火日常到雲端盛宴，酒店以多元立體的生活場景，詮釋「城市時尚會客廳」的豐富內涵。

意式優雅 守護相聚

「因極致品味而生，為珍視相聚而設」——這是酒店的精神原點，源自托尼洛•蘭博基尼純粹、極致、不妥協的品牌宣言。酒店總經理鄒銳先生表示：「我們守護的，不僅是意式優雅的純粹性，更是成都生活的煙火氣；不僅是旅居的舒適，更是每一次相聚的意義。讓每一位到訪者，都能感受到——被理解，被預見，被珍視，被守護。」

成都托尼洛•蘭博基尼酒店，現已正式啟幕，敬候親臨。

關於托尼洛•蘭博基尼品牌

托尼洛•蘭博基尼品牌由托尼洛•蘭博基尼先生於1981年創立，以「純粹的義大利天賦」為核心，傳承「敢於挑戰、永不後退」的公牛精神。品牌業務遍及全球60餘國，涵蓋酒店、房地產、咖啡、烈酒、時尚配飾等多個領域，致力於將意式生活方式傳遞至世界每一個角落。

品牌官網：www.lamborghini.it

關於成都托尼洛•蘭博基尼酒店

成都托尼洛•蘭博基尼酒店坐落於成都市核心地段天府廣場南側托尼洛•蘭博基尼中心，毗鄰成都博物館與四川人民藝術劇院。酒店以「城市時尚會客廳」為定位，集藝術策展、高端社交、精品餐飲與宴會慶典於一體，致力於為全球旅行者與本地精英打造一處兼具意式美學與成都人文的私屬空間。

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地址：中國四川省成都市青羊區人民南路一段126號

郵編：610031

電話：+86 (0)28-6030-6666

社交媒體：@成都托尼洛蘭博基尼酒店

SOURCE 成都托尼洛·蘭博基尼酒店