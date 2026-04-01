憂火災怕漏水，但四分一港人對家居意外心存僥倖，調查揭七成認同重要惟六成無投保，藍十字致力強化家居保障意識，推升級「家居至專寶+」

藍十字首席執行官謝佩蘭女士表示：「根據調查，好多市民對家居保險知而不行，主要基於他們對家居保險認知不足，對保費有保留，未能全面了解自己的保障需要。藍十字的角色就是成為客戶最信賴的生活保障守護者，協助他們選擇最符合預算、時機、啱啱好的保障，填補保障缺口，守護生活每一個日常。」

租客業主各有盲點，誤解及認知不足窒礙投保

調查結果顯示，香港市民普遍對火災、第三者索償、颱風、黑雨及漏水等家居事故感到擔憂，但往往因為不同原因而未有付諸行動。不同群組對家居保險的取態各異，其中租客的保障意識最為薄弱，超過八成（81%）租客沒有購買家居保險，業主中亦有近六成（56.7%）未有投保。

藍十字首席市場總監周小斐女士指出：「不少租客以為家中沒有貴重物品就毋須投保，但其實家居保險不但保障大小物品，甚至存放在迷你倉的物品及室內裝修亦同樣受保。至於業主方面，部份人誤以為大廈的保險已提供足夠保障，亦有業主將火險與家居保險混淆，不清楚兩者的保障範圍與分別。值得留意的是，令『Z世代』投保卻步的主因並非保費，而是認知不足。該年輕組別中有近四成（36.5%）受訪者將『不清楚保障範圍』列為沒有投保的主要原因，反映保險知識在Z世代中存在明顯盲點。」

逾半人不知家居保險可延伸至寵物、停車位及室外財物

事實上，調查顯示大部分受訪者不清楚家居保險可提供的延伸及額外保障選項：近六成（58.7%）受訪者不知道家居保險可涵蓋寵物因家居意外受傷、身故或需臨時住所；近六成（58.8%）人不知道可涵蓋停車位及電動車充電器發生意外導致賠償；逾半人（51.5%人）不知道可涵蓋迷你倉物品。

與其「心存僥倖」，不如「心感安泰」

有近四分一（23.8%）人對家居意外心存僥倖，認為意外不會發生在自己身上。但部分受訪者坦言曾因未投保而感到後悔。

謝佩蘭女士總結：「我們希望藍十字可以帶給大家家居保險的真正價值，當遇上突發情況，能提供即時的支援，應對燃眉之急，減輕財務與心理負擔。事實上，近七成（68.6%）受訪者認同購買家居保險後會心感安泰。我們鼓勵市民及早檢視自身保障需要，為自己及家人建立一個穩妥、安心的生活保障網。」

「家居至專寶+」全面升級保障，照顧家居不同需要

回應市民大眾關注的保障項目及痛點，藍十字宣布推出升級版「家居至專寶+」家居保險計劃，提供多項延伸保障及自選項目，靈活配合不同家庭及住戶的保障需要，務求做到預算、時機、保障均「啱啱好」的品牌承諾。「家居至專寶+」計劃特點包括：

公眾責任保障高達 HK$20,000,000

家居物品保障高達 HK$3,000,000 ：涵蓋居所內之傢俬、家居電器、貴重物品等。保障伸延室外家居財物，如露台上的傢俬、洗衣機或雪櫃。

：涵蓋居所內之傢俬、家居電器、貴重物品等。保障伸延室外家居財物，如露台上的傢俬、洗衣機或雪櫃。 靈活自選 ：可按需要加購自選保障項目，包括樓宇全險保障（俗稱「火險」）、停車位及電動車充電器保障等。

：可按需要加購自選保障項目，包括樓宇全險保障（俗稱「火險」）、停車位及電動車充電器保障等。 雨水滲漏保障 ：因惡劣天氣而導致雨水滲漏，直接造成居所內家居物品損毀一概受保，包括地板及室內裝修。

：因惡劣天氣而導致雨水滲漏，直接造成居所內家居物品損毀一概受保，包括地板及室內裝修。 家居物品儲存現金津貼： 涵蓋存放在迷你倉之家居物品。

涵蓋存放在迷你倉之家居物品。 臨時居所及膳食津貼、意外身故、身體受傷津貼 ：保障受保人、受保住戶及其寵物。

：保障受保人、受保住戶及其寵物。 全球保障 ：在世界任何地方因意外導致金錢、未獲授權使用信用卡簽賬、個人證件及指定電子產品（如手提電話、平板電腦及手提電腦）損毀或損失，均可享全球保障。

：在世界任何地方因意外導致金錢、未獲授權使用信用卡簽賬、個人證件及指定電子產品（如手提電話、平板電腦及手提電腦）損毀或損失，均可享全球保障。 與環保元素相關保障： 包括綠色生活保障，鼓勵使用具能源效益的家用電器，及太陽能發電系統責任伸延保障。

包括綠色生活保障，鼓勵使用具能源效益的家用電器，及太陽能發電系統責任伸延保障。 在家工作的僱主財物保障：因意外導致放置於居所內進行一般文書工作的僱主財物之損失或損毀。

全新品牌廣告「啱啱好」登場，互動遊戲喚醒公眾正視家居保障

配合新產品推出，藍十字同步啟動全新品牌宣傳活動，繼續強調「預算、時機、保障『啱啱好』」的品牌優勢，同時聚焦藍十字一系列皇牌產品，包括家居、旅遊、醫療、汽車及家傭保險。

周小斐女士表示：「調查結果反映公眾對家居保險等一般保險產品普遍認知不足，藍十字作為專注於醫療保險及一般保險的本港主要保險公司，一直致力公眾教育以提升市民的保障知識及意識。我們希望透過全新廣告宣傳、路展活動及社交平台遊戲，亦會以「急口令」挑戰，加強與社區大眾互動，令大眾更容易記住產品的保障範圍及特色，從而提高保障意識。」

配合品牌宣傳及公眾教育活動，藍十字再度夥拍多元化藝人洪助昇（Aiden），以品牌角色藍十字「朋友號保寶」身份亮相一系列短片。Aiden一人分飾五角，分別化身為旅遊保寶、家居保寶、家傭保寶、汽車保寶和醫療保寶，以輕鬆有趣手法演繹一般保險如何與大家生活息息相關。

註：

[1] 是次調查由藍十字委託獨立研究機構進行，透過網上問卷訪問了646名香港居民，了解他們對家居保險的認知、態度及購買行為。

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關於藍十字（亞太）保險有限公司

藍十字（亞太）保險有限公司（「藍十字」）乃友邦保險控股有限公司之子公司，於香港經營保險業務逾55 年，致力為個人及企業客戶提供多元化的保險產品及服務，包括醫療、旅遊及一般保險。藍十字通過龐大的分銷渠道銷售其產品，包括友邦香港營業團隊、網上平台、直銷渠道、東亞銀行網絡、保險代理和經紀，以及旅行社。

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SOURCE 藍十字