明音基金會締造十年影響力，載譽慶典

香港2026年4月10日 /美通社/ -- 於香港註冊的慈善機構明音基金會有限公司(LumiVoce Foundation Limited)，致力於以藝術為橋樑推動具價值引領性的生物多樣性教育，將於 2026年4月18日舉行以「生態萬花筒」為主題的十周年慈善晚宴，標誌這一重要里程碑。本次盛典獲得各界重量級嘉賓鼎力支持，包括香港特區政府代表、環境界、藝術界、學術界人士，香港總商會代表，以及知名商界與慈善界領袖。眾嘉賓的蒞臨，不僅印證基金會在助力香港青年心理健康、推動生物多樣性教育方面的深遠影響力，更彰顯各界攜手共建具創意、同理心與可持續未來的共同承諾。

明音基金會由音樂家、教育家及領導力專家劉螢螢博士於2016年創立，重新定義生物多樣性教育的內核，致力實現人與自然的和諧共生。基金會融合美育（AE）與社交情感學習（SEL）理念，突破傳統科學教育的邊界，培養新一代兼具同理心的領袖人才。這一獨特教育模式賦予青年面對挑戰的韌性與勇氣，將氣候焦慮轉化為創造性行動，讓青年真正熱愛自然 —— 只因「我們守護所珍愛的一切」。

過去十年間，明音基金會已惠及超過32,000名兒童、教育工作者及家庭，並與270多所學校及機構合作，致力於培養未來社會不可或缺的核心能力——同理心與創造力。

本次慈善晚宴將呈獻多個精彩亮點，包括童聲合唱團演出、劉螢螢博士特別呈現的野保音樂表演，以及學生藝術作品展覽。明音基金會創始人兼董事會聯合主席劉螢螢博士表示，明音將持續致力培育青少年的心理健康、韌性與環境意識，這亦是香港邁向可持續未來的重要基石。十年來，明音基金會搭建起藝術、教育與保育的跨界橋樑，助力建設更綠色、更具包容性的社區。目前仍有少量贊助機會，歡迎尋求與環境、社會及管治（ESG）目標保持一致並致力於創造長遠影響力的企業或個人參與支持。如欲了解更多資訊或參與其中，請瀏覽 www.lumivoce.org 或聯絡明音團隊。

誠邀您與我們攜手，共慶這充滿創造力、同理心與對可持續未來滿懷希望的十年。

SOURCE 明音基金會