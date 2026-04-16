天融信深化在港佈局，出席世界互聯網大會亞太峰會

香港2026年4月16日 /美通社/ -- 隨著人工智能加速發展，相關安全問題已成為全球性議題。對此，中國領先的網絡安全企業天融信（002212.SZ）出席世界互聯網大會亞太峰會並帶來了應對之策。天融信創始於1995年，是上市公司中成立最早的網絡安全企業，中國第一台商用防火牆的締造者，至今已連續26年位居國內防火牆市場佔有率第一。邁入第四個「十年」戰略發展期，天融信深度融合AI打造出網絡安全與智算雲全系列產品、服務及綜合解決方案體系，覆蓋全業務場景與全行業客戶，致力於成為中國領先的網絡安全與智算雲解決方案提供商。

自2021年佈局香港以來，天融信已在當地成立子公司，並計劃以此為支點拓展海外市場。天融信科技（香港）有限公司目前已服務多家香港金融機構並提供網絡攻防培訓與賽事支撐。同時，公司正依托內地運營商合作基礎，與香港主流運營商探索合作，還與香港多所大學及教育機構，在安全防護、人才培養、技術適配等方面積極探索合作。公司計劃，未來將逐步建設完善安全技術研究中心、數字城市安全運營中心、國際人才培養中心和安全方案研發中心，持續深化香港戰略佈局，助力香港構建安全可靠的網絡環境。

近日，2026年世界互聯網大會亞太峰會在香港成功舉辦，天融信受邀出席並參與會議多個環節，結合自身實踐經驗分享了AI安全治理的行業見解與解決方案，指出大模型應用安全風險主要集中在系統、數據、模型及應用四個層面。為應對這些挑戰，天融信提出強化算力平台安全運維、嚴格數據質量管理、提升模型可解釋性及全流程安全開發，並構建模型運行防護機制與動態安全護欄等多項解決措施。同期，公司還參與了世界互聯網大會人工智能與網絡安全能力建設高級研修班，與中國電信國際、香港華為國際等行業領軍企業並肩，分享各行業在AI安全與網絡安全領域的前沿實踐經驗，共促行業技術進步與生態發展。

SOURCE 天融信