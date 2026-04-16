从四季餐桌出发：德国国家旅游局在京启动"寻味德国ꞏ四季食光"主题推广

北京2026年4月16日 /美通社/ -- 2026年4月10日，德国国家旅游局（DZT）在北京新国贸Jen酒店举办年度媒体发布会，以"寻味德国ꞏ四季食光"为主题，邀请近40位中国媒体代表，通过沉浸式午宴与主题分享，体验德国丰富多元的美食文化与旅游魅力。活动得到柏林旅游局（VisitBerlin）和汉莎航空（Lufthansa）的支持。

发布会以"穿越四季的德国美食之旅"为创意主线，将媒体发布与午宴体验结合，让嘉宾在味觉与故事中感受德国的文化与生活方式。

四季餐桌讲述德国味觉故事

德国国家旅游局首席代表李朝晖表示，"近年来，美食体验正逐渐成为游客了解目的地文化的重要方式。通过地方特色食材、传统料理以及不断创新的餐饮文化，德国正向国际游客展现其作为多元化美食旅游目的地的独特魅力。"

本次发布会围绕春、夏、秋、冬四个季节设计菜单，每一道菜代表德国饮食文化的不同面貌：

春天，是德国人期待已久的白芦笋季。每年四月至六月，新鲜采摘的芦笋成为餐桌主角，做成清甜的白芦笋汤，亦或是搭配荷兰酱、火腿和土豆享用这道"春天的味道"，各地还会举办芦笋节和复活节集市。

夏季，则属于户外餐饮文化。河岸餐厅、城市广场和啤酒花园成为人们聚会的场所，烤鱼、香肠或土豆沙拉搭配清爽啤酒，构成德国人轻松惬意的夏日生活。

秋季，是丰收与节庆的季节。从新酒与洋葱蛋糕到南瓜料理，各类应季食材丰富着德国人的餐桌。与此同时，慕尼黑啤酒节、路德维希堡南瓜展以及魏玛洋葱市场等活动也吸引着来自世界各地的游客。

当冬季来临，德国的味觉记忆则转向温暖甜蜜的节日传统。热红酒、圣诞果脯蛋糕和姜饼成为冬季最具代表性的味道，而遍布城市广场的圣诞市场更是体验德国节日文化的重要场景。

发布会现场还特别设置了德国啤酒品鉴环节，让媒体进一步体验德国悠久的酿造传统与社交文化。

"寻味德国"主题推广正式启动

在媒体发布会现场，德国国家旅游局正式启动了"寻味德国"主题推广项目。知名主厨食野山桌主理人黄若珈与生活方式博主无二旅人雷涛，以及生活方式和旅游媒体《新旅行》将参与该项目，并前往德国，通过微纪录片与社交媒体内容分享他们的美食探索之旅。从传统酒馆、地方市场到城市创意餐厅，他们将以年轻化的视角讲述德国丰富多样的饮食文化。夏、秋两季，该系列内容将在中国主流社交媒体平台持续发布，为中国游客提供更加真实、生动的德国旅行灵感。

德国国家旅游局首席代表李朝晖女士表示："中国市场一直是德国重要的远程客源市场之一。近年来，中国游客在选择旅行目的地时，越来越重视文化体验与生活方式探索，其中美食体验已成为重要的旅行动机。"

德国国家旅游局一项针对包括中国在内的12个国际客源市场的调研显示，50%的城市旅行者希望体验当地市集文化，39%对街头美食之旅感兴趣，37%希望探索乡村餐厅，此外还有大量游客希望参加美食节、品尝当地酒饮或参与烹饪体验。这一趋势表明，游客越来越希望通过味觉了解目的地文化。从传统酒馆到现代创意餐厅，从地方市场到美食节庆活动，德国丰富的饮食文化正成为吸引国际游客的重要亮点。

她说到，"寻味德国"主题推广正是基于这一趋势，通过真实的旅行故事和数字内容传播，让中国游客以更加生动的方式认识德国。"

柏林：创意与传统交汇的城市美食舞台

作为活动合作伙伴之一，柏林旅游局在发布会上介绍了柏林作为欧洲创意之都的城市魅力。柏林不仅拥有丰富的历史文化遗产，也是欧洲最具活力的美食城市之一。从街头小吃到先锋餐厅，从传统德式料理到融合世界风味的创意餐饮，柏林不断吸引来自全球的年轻旅行者。

发布会现场还设置了互动体验环节——媒体嘉宾亲手装饰传统的柏林甜甜圈（Berliner Pfannkuchen）。这一活动既展现了柏林的甜点文化，也为媒体带来轻松有趣的互动体验。

汉莎航空连接中国与德国

另一合作伙伴德国汉莎航空（Lufthansa）则在发布会上介绍了其连接中国与德国的重要航线网络。

汉莎航空集团秉持不断进步、优质和创新的品牌承诺，成为航空业界的典范和中欧航线的领导者。德国汉莎集团与中国市场渊源已久，旗下汉莎航空公司至今深耕中国达一个世纪。早在1926年，汉莎就执飞了首个中国航班，从德国柏林顺利飞抵中国北京。目前，汉莎每周提供多个直飞航班全面覆盖中国门户城市，即上海、北京和香港。2026年夏季时刻表起，汉莎航空分别为上海-法兰克福及香港-法兰克福航线投放了有着"梦想客机"美誉的787-900客机。它采用现代化设计，拥有高度弧形的驾驶舱窗户和格外宽大的客舱窗户，营造出明亮开阔的机舱氛围。预计到2027年底，汉莎将接收总计29架该型号飞机。

文化与活动：2026德国旅行的多重亮点

在介绍美食主题的同时，德国国家旅游局还向媒体分享了2026年德国旅游的多项重要亮点，涵盖文化、城市生活和大型国际活动等多个维度。

2026年恰逢拜罗伊特瓦格纳音乐节150周年纪念。这一世界知名的音乐盛会自1876年创办以来，每年夏季在巴伐利亚小城拜罗伊特举行，是全球古典音乐爱好者的重要文化活动之一。围绕这一纪念节点，德国多个城市也将举办音乐演出、文化活动和主题展览，进一步展现德国深厚的音乐传统。

与此同时，德国还将为未来的大型国际活动持续打造新的旅游亮点。2027年鲁尔区国际园艺展（IGA 2027）将成为欧洲规模最大的园艺与城市景观展览之一，预计吸引超过310万游客。这一展览将通过绿色城市空间、文化活动和创新景观展示，呈现鲁尔区从工业中心向绿色都市转型的发展故事。

通过美食、音乐、城市文化与大型国际活动等多元主题，德国希望为国际游客提供更加丰富和立体的旅行体验。

以生活方式讲述德国旅行

德国国家旅游局表示，未来德国旅游推广将更加注重通过"生活方式故事"讲述旅行体验。

无论是在城市街区品尝街头美食，在传统酒馆与朋友共享啤酒，还是在音乐节上感受文化魅力，德国旅行的吸引力在于它将文化、历史与日常生活融为一体。

正如本次媒体发布会所呈现的那样——一顿午餐，也可以是一场跨越四季的德国旅行。

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关于德国国家旅游局（GNTB）

德国国家旅游局（GNTB）作为国家级旅游推广机构，由德国联邦议院决议通过并成立，受德国联邦经济与能源部的委托，宣传"旅游胜地"德国。作为促进德国入境旅游的核心组织，德国国家旅游局与德国旅游行业伙伴、协会及商业机构紧密合作，制定发展策略并开展市场营销活动，强化德国作为旅游目的地在国外的正面形象，推动德国入境旅游业的发展。目标是挖掘未来的经济潜力，吸引国际游客，为德国经济创造更多价值。

德国国家旅游局的核心战略行动领域包括：

- 有针对性的市场研究和对全球旅游趋势及特定市场客户需求的详细分析。

- 加强与旅业伙伴的联系，分享市场信息，促进以中小企业为主的旅游经济的发展。

- 增强品牌意识，提高德国作为旅游胜地的品牌知名度，重点关注数字化转型。

旅游胜地德国的品牌形象"Germany Simply Inspiring"代表着一个以服务为导向的高品质旅游目的地，在全球旅游目的地竞争中独树一帜。

德旅局在全球设有19家办事处，由位于美茵河畔法兰克福的总部进行管理。

SOURCE 德國國家旅遊局