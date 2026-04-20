2026年----柏林文化與體育盛事紛呈的一年

世界級亮點：太陽馬戲團（Cirque du Soleil）與弗裡德裡希宮劇院（Friedrichstadt-Palast）大型演出

籃球賽事、法國之夏、霍亨索倫王朝墓穴重新開放，以及首都的設計與遊戲產業

北京2026年4月20日 /美通社/ -- 2026年的柏林依然是歐洲最具活力與吸引力的城市之一。從精彩演出、國際體育賽事和藝術展覽，到全新旅遊景點以及豐富的展會和會議日程，來到柏林的遊客將迎來一系列極具吸引力的活動與體驗。

頂級娛樂體驗

柏林迎來了新的演出亮點：太陽馬戲團（Cirque du Soleil）將在波茨坦廣場劇院（Theater am Potsdamer Platz）推出其在歐洲的首個常駐演出《Alizé》。該製作將雜技藝術、魔幻元素與精彩敘事相結合，再次彰顯柏林作為國際化娛樂之都的聲譽。與此同時，弗裡德裡希宮劇院（Friedrichstadt-Palast）也推出全新大型舞台秀 《Blinded by Delight》。在世界最大劇院舞台上，超過100位藝術家將觀眾帶入一個夢幻般的世界。

體育盛事：2026年9月4日至13日，柏林將迎來另一項重要國際賽事——2026年國際籃聯女子籃球世界盃（FIBA Women's Basketball World Cup 2026）。在「Time for HER Game」的主題下，世界頂級女子籃球運動員將在優步競技場（Uber Arena）和馬克斯•施梅林體育館（Max-Schmeling-Halle）爭奪世界冠軍，這一賽事也將為女子體育發展發出有力信號。

藝術與文化亮點：現代主義與印象派

2026年的重要文化亮點之一，是柏林大教堂（Berliner Dom）內的霍亨索倫王朝墓穴（Hohenzollern Crypt）重新開放。經過六年的翻修，這座面積約1500平方米、安放著91具霍亨索倫家族棺槨的地下墓室自2月28日的開放日活動以及3月1日的慶祝禮拜（open day on 28 February and a festive service on 1 March）起再次向公眾開放。

法國之夏（French Summer）系列活動也將繼續舉行：與蓬皮杜中心（Centre Pompidou）合作，柏林新國家美術館（Neue Nationalgalerie）將於3月20日至8月9日舉辦雕塑大師康斯坦丁•布朗庫西（Constantin Brancusi）作品的大型展覽——這是50多年來德國規模最大的布朗庫西展覽，並部分復原了他在巴黎的工作室。同時，舊國家美術館（Alte Nationalgalerie）將在5月22日至9月27日推出關於著名藝術經紀人保羅•卡西勒（Paul Cassirer）的大型特別展覽，展出100多件法國印象派傑作，包括：克勞德•莫奈（Claude Monet）、埃德加•德加（Edgar Degas）、保羅•塞尚（Paul Cézanne）。5月1日至3日，柏林畫廊週末（Gallery Weekend Berlin）將有50多家畫廊開放，集中展示當代藝術。互動式與沉浸式展覽也越來越受歡迎，柏林約有20家博物館（20 museums）提供適合自拍和數字藝術體驗的展覽空間。（More top exhibitions in Berlin.）

柏林的文化夏季當然也延伸到戶外活動，包括：5月22日至25日的多元文化狂歡節（Carnival of Cultures）、5月24日的全民國家歌劇院（Staatsoper für alle）、6月21日的音樂節日「音樂之節」（Fête de la Musique）、7月9日至12日的經典露天音樂會（Classic Open Air）。此外，傳統戶外文化項目還包括：露天電影院、露天劇場、柏林愛樂樂團6月27日將在森林舞台舉行的音樂會（Berlin Philharmonic's Waldbühne concert）、2026年國際流行文化節（Pop-Kultur Festival）將於8月24日至29日舉辦，主要場地包括 Kulturbrauerei （文化啤酒廠）與 silent green（靜謐綠文化街區），活動涵蓋音樂會、講座與朗讀活動。

設計、遊戲與新的海洋世界景點

2026年，柏林將迎來成為聯合國教科文組織創意城市網絡「設計之都」（UNESCO City of Design）20週年。擁有超過30,000家創意企業的柏林，是全球最具活力的設計城市之一，其創意產業涵蓋從可持續時尚到CityLab Berlin等開放創新空間。柏林設計周（Berlin Design Week）、DMY設計節（DMY Design Festival）、設計博物館、街頭藝術區和社區設計導覽等活動充分展現了這座城市的設計生態。週年紀念期間還將舉辦多項特別活動，其中包括9月推出的全新節日DesignDays.Berlin——一個專注於室內設計、建築與設計的新節日。

2026年下半年，柏林將在腓特烈斯海因區（Friedrichshain）迎來新的數字文化中心：House of Games。該場館面積超過15,000平方米，將成為：遊戲產業、電子競技、數字文化的重要中心，並舉辦展覽、會議、電競錦標賽、互動體驗展。

2026年年底，柏林將迎來新的地標——Estrel Tower的開幕。這座45層摩天大樓將成為德國最高的酒店塔樓，集住宿、辦公、商務會議、社交空間於一體，並配備活動空間、聯合辦公空間以及帶空中酒吧（Sky Bar）的餐廳。

在利希滕貝格區（Lichtenberg），一個名為「Ocean Berlin」的現代海洋體驗中心正在建設中。核心設施是一個750萬升水量的掠食性魚類水族館，其通過創新展示形式將娛樂、教育與海洋保護理念相結合，為柏林新增一處適合家庭遊客的城市景點。

柏林在全球排名中的表現

德國首都在多項國際排名中表現亮眼：柏林被評為全球十大最佳城市之一，也是全球最具可持續性的都市之一；柏林馬拉松（Berlin Marathon）是歐洲最受歡迎的馬拉松賽事；同時，柏林也被認為是歐洲領先的現場音樂之城。

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「Inspiring the world for Berlin.」在這一使命下，Berlin Tourismus & Kongress GmbH（柏林旅遊與會議有限公司）負責柏林的目的地管理、旅遊推廣以及會展營銷。以 visitBerlin 品牌為核心，公司既是合作夥伴，也是創意推動者和行業網絡連接者。其工作重點在於推動可持續旅遊產品的發展，並在柏林12個行政區推廣城市友好型旅遊服務，在提升遊客體驗的同時保障居民生活質量。作為旅遊運營機構，visitBerlin 還發行柏林官方旅遊卡 Berlin WelcomeCard，並運營柏林遊客信息中心（Berlin Tourist Info Centres）。在柏林官方旅遊網站 visitBerlin.de 上，遊客可以獲取關於城市旅行的全面信息。更多信息請訪問 about.visitBerlin.de 。

關於德國國家旅遊局（GNTB）

德國國家旅遊局（GNTB）作為國家級旅遊推廣機構，由德國聯邦議院決議通過並成立，受德國聯邦經濟與能源部的委託，宣傳「旅遊勝地」德國。作為促進德國入境旅遊的核心組織，德國國家旅遊局與德國旅遊行業夥伴、協會及商業機構緊密合作，制定發展策略並開展市場營銷活動，強化德國作為旅遊目的地在國外的正面形象，推動德國入境旅遊業的發展。目標是挖掘未來的經濟潛力，吸引國際遊客，為德國經濟創造更多價值。

德國國家旅遊局的核心戰略行動領域包括：

- 有針對性的市場研究和對全球旅遊趨勢及特定市場客戶需求的詳細分析。

- 加強與旅業夥伴的聯繫，分享市場信息，促進以中小企業為主的旅遊經濟的發展。

- 增強品牌意識，提高德國作為旅遊勝地的品牌知名度，重點關注數字化轉型。

旅遊勝地德國的品牌形象「Germany Simply Inspiring」代表著一個以服務為導向的高品質旅遊目的地，在全球旅遊目的地競爭中獨樹一幟。

德旅局在全球設有19家辦事處，由位於美茵河畔法蘭克福的總部進行管理。

SOURCE 德國國家旅遊局