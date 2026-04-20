韓國領先租車品牌樂天租車向全球遊客推薦釜山自駕游路線

三大自駕游路線：領略釜山市區、南海岸與慶州魅力

第一條路線融合海濱風光與都市景致。從釜山站出發，途經廣安大橋，釜山壯麗的城市天際線與海雲台海水浴場綿延的白沙美景盡收眼底。沿濱海公路繼續前行，坐落於懸崖之上的海東龍宮寺便映入眼簾。海東龍宮寺是建在海邊懸崖上的佛教寺院，遊客可漫步寺中，聆聽海浪聲聲，體驗別具異域風情的禪意之旅。

若想遠離城市喧囂，沉醉於南海自然美景，推薦選擇群島路線。有著「韓國那不勒斯」之稱的統營港，盡顯南海岸獨有的靜謐風光。迎著海風驅車行駛在濱海公路，身心倍感閒適放鬆。蜿蜒海岸線上變幻無窮的海景，更是這條路線的點睛之筆。

最後一條慶州線可一站式感受釜山周邊的歷史底蘊與自然風貌。慶州整座城市宛如一座露天博物館，駕車穿梭於歷史遺跡之間，旅途悠然靜謐。從擁有8世紀新羅佛教建築的佛國寺，到供奉精美佛像的石窟庵，沿途林木蔥鬱的公路十分適合自駕。返程前往釜山時，推薦沿東海岸途經蔚山的路線行駛。

樂天租車金海國際機場、釜山站、海雲台分店服務優勢及優惠

樂天租車在釜山旅遊核心樞紐 —— 金海國際機場、釜山站，以及熱門旅遊地海雲台共設有3家分店，所有分店均步行1至3分鐘即可抵達，交通極為便利。遊客無需拖著沉重的行李，抵達機場或車站後便可即刻取車，開啟旅程。

金海國際機場、釜山站與海雲台分店間提供免費異地還車服務，大幅提升出行靈活性。例如，遊客可乘火車抵達釜山後租車，遊覽釜山及南海地區，最終在金海國際機場還車並直接返程，該服務只需提前預約即可輕鬆辦理。

多項貼心服務讓旅途更舒適。所有租車用戶可免費使用英文GPS導航，帶嬰幼兒出行的家庭可租賃兒童安全座椅。值得一提的是，釜山站分店備有釜山租車行業中數量最多的兒童安全座椅，是家庭遊客的理想之選。考慮到當地停車不便，海雲台分店還為提前預約停車的該分店租車用戶提供免費停車場福利。

今年春天到訪釜山的遊客，可享受釜山及金海熱門景點的合作折扣優惠。只需出示樂天租車的車鑰匙，無需任何複雜手續，便能以折扣價遊覽釜山及周邊地區的主要景點。主要優惠包括：釜山塔（門票8折）、沉浸式數字美術館Arte Museum Busan（門票8折）和金海洛東江鐵路公園（套票優惠）等。

韓國領先租車品牌，品質服務值得信賴

樂天租車是韓國排名第一的租車企業。截至2025年，每四名短期租車客戶中就有一名是外國遊客，國際化服務實力有口皆碑。專業實力也已獲得外部認可：一方面與全球知名品牌赫茲(Hertz)建立了合作關係，另一方面還入選為旅行平台客路(Klook)的「優選合作夥伴」，且是唯一獲此殊榮的韓國租車公司。

門店配備專業多語種咨詢人員及專用服務手冊，最大程度減少國際遊客的出行不便。官方網站(www.lotterentacar.net)支持英語、中文、日語等9種語言，確保從預約、合同辦理到咨詢服務全程順暢無憂。遊客還可通過赫茲、繽客(Booking.com)、客路、攜程(Trip.com)、Discover Cars、KKday等全球主流合作平台便捷預訂。

安全管理體系完善。所有車輛均由持有國家認證的專業技師定期檢修，全國服務網絡可在車輛發生事故或故障時第一時間響應。此外，公司提供全面保險服務及車輛碰撞損失免責(CDW)服務，根據所投保的方案，可享受全額賠付，讓遊客安心出行，無需擔憂意外狀況。

樂天租賃(LOTTE rental)表示：「釜山是世界級旅遊勝地，擁有不同於首爾的獨特魅力，也是韓國南部自駕游的起點。我們將持續為到訪釜山的全球遊客提供服務，讓大家無需顧慮語言與安全問題，盡情享受旅途的樂趣。」

本次活動詳情可查閱樂天租車的英文官網及官方應用程序，應用程序可在Google Play Store與Apple App Store下載。

樂天租賃是韓國領先的租賃企業，提供汽車、辦公自動化設備、工業設備等全領域綜合租賃服務。旗下子公司樂天租車在國內租車行業佔據最高市場份額，通過全國220餘家分店及全球合作網絡，為國內外用戶提供廣泛的出行服務。

關於樂天租賃

樂天租賃是韓國唯一的綜合租賃企業，憑借多元化的業務組合提供更高價值，其業務包括涵蓋汽車生活全週期的汽車出行服務，以及助力企業提升運營效率的商業解決方案服務。

作為韓國排名第一的租車品牌，樂天租車致力打造創新汽車生活。韓國首個汽車共享品牌樂天租車G car繪就更美好的出行藍圖。

樂天租賃正以出行引領者之姿，連接客戶的美好日常。

有關樂天租賃的更多信息，請訪問官網：https://www.lotterental.com/

SOURCE LOTTE rent-a-car