森澤攜手文鼎，共創字體新紀元：「森澤文鼎」正式整合完成

森澤文鼎強調，所有客戶與合作夥伴的既有權益，都將無縫承接並獲得最完整的保障，透過團隊的整合引進更多的資源，不僅確保合作關係的延續穩固不變，更將為其挹注新價值、開拓更大的發展空間。

未來，從嵌入式應用、客製化設計至雲端字型服務，市場將能看見一個更完整的團隊，提供更豐富的字型資源與更先進的國際技術，森澤文鼎也期待以此為起點，與全球企業及設計師攜手，共創嶄新的品牌價值並構築更豐富的視覺體驗。

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