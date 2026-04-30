深圳羅湖區舉辦高規格牙科個案大賽，統一行業質控標準護航灣區健康

統一公立與民營標準，鞏固灣區醫療安全

「去年羅湖區出臺的『口腔十條』，是一個非常實惠且貼近民眾需求的惠民及惠企政策。」羅湖區口腔醫療品質控制中心主任木合塔爾•霍加教授在接受採訪時指出，隨著越來越多香港市民乃至外籍人士湧入羅湖看牙，規範診療流程、強化個案品質管理至為重要。

木合塔爾•霍加教授強調：「我們舉辦這屆區域級的種植個案大賽，原意就是透過這個平臺，把公立、民營等所有口腔機構的規範化和程式化做到一個統一的標準。透過促進大家統一規範，讓醫療安全作為我們種植診療的核心主題，從而更好地為港澳及深圳市民提供高水準的口腔醫療服務。」

堅持「醫療質素第一」，堅持「品質第一」與「功能優先」

在決賽現場，從近百名參賽者中脫穎而出的16位精英醫師同台競技。比賽採用「8分鐘陳述、2分鐘答辯」的高強度賽制，參賽個案全面覆蓋了複雜骨缺損、全口無牙頜修復、美學區種植等高難度個案範疇，豐富的優質臨床個案也可見當前跨境患者在面對疑難缺牙問題時，對羅湖乃至深圳牙科醫療技術的高度信任。

決賽現場，羅湖人民醫院嘉賓院區邱申彩醫生展示了上頜竇囊腫合併上頜骨高度不足患者行上頜竇外提升同期種植的修復個案；深圳麥芽牙科醫院劉宗琦醫師分享了精准匹配天然牙頸部的前牙微創即刻美學修復；麥芽牙科沙井院區齊培研醫師則透過重度牙周炎患者的全口即刻種植即刻負重個案，充分體現了多學科聯合診療的實踐價值。

面對這些高難度個案，深圳市人民醫院口腔種植中心主任範海東博士在賽後點評中直指核心：「吸引更多灣區患者來到羅湖看牙，我們在價格方面的優勢要最大化，給病人提供性價比更好的產品，但首要條件永遠是醫療質素。一份優秀的種植個案，第一位的是要兼顧牙齒的咀嚼功能，我們始終要堅持給病人提供一個有正常功能的產品，而不是只提供一個良好的外觀。」他認為，持續優化技術規範與服務流程，才能真正推動「灣區牙谷」的高質素發展。

行業協同發力，完善高質量診療體系

「每個人精心準備自己的個案，同時參考學習別人的優秀經驗，這是一個快速提升的過程。因為所有的個案目的都是為了治療好患者，讓患者有更好的就醫體驗。」南方醫科大學深圳醫院頜面外科主任林成博士高度肯定了「以賽促學」的模式。

作為本次賽事的承辦方，麥芽牙科在服務跨境患者方面擁有豐富經驗，其標準化的服務流程和優質的體驗感亦得到專家評審團的一致認可。麥芽牙科集團總院長鄭蒼尚教授表示，麥芽始終堅持以技術為核心，依託麥芽學院這一學術平臺，積極組織和參與各類高規格個案大賽與培訓。未來，麥芽牙科將持續深化與區域口腔醫療品質控制中心的合作，打破機構間的技術壁壘，帶動區域整體牙科診療水準提升至更高水平，為「灣區牙谷」建設與健康大灣區戰略貢獻更堅實的力量。

SOURCE 麥芽牙科