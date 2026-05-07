釋放外貿新動能，構築開放新高地

「新」光閃耀，「科技樹」越攀越高。中國智造向新、向綠、向智、向暖，世界在此見證「高光時刻」。現場465萬件展品，「新綠智」產品占比均超20%，舉辦665場新品發布活動，超六成產品應用創新技術，CF獎「設計之光」展示區匯聚歷年金獎以上精品。無人機、智能穿戴等產品同台競技，創新設計、綠色材料「爆款」頻出，國潮美學引領全球消費新時尚，外骨骼、仿生手等溫暖世界、造福全球。中國企業以創新智慧書寫「中國驕傲」，以科技溫度傳遞大國善意。采購商點贊「這裡就是未來」。媒體評價，廣交會是中國高水平對外開放和構建人類命運共同體的生動實踐，在這裡看見中國速度、感受中國溫度。

服務入微，「金品牌」越擦越亮。數智賦能、全鏈優化、精准對接，服務「增值」帶動貿易「增量」。55.3萬人使用廣交會APP、31.7萬人次體驗展位級導航，「一鍵直達、一碼逛展」讓線下對接更從容。貿易服務展區圍繞企業全生命周期，210家機構接待超12萬人次。38場供采對接、12場探展直播、25場中東直播專場、9場主題論壇，幫助企業精准拓市場、高效尋商機。中東采購商專屬探展活動吸引超305萬人次觀看、29萬次互動。熱情的志願者、便捷的電瓶車、豐富的餐飲美食……展客商贊歎「廣交會服務有質感、有溫度，驚喜永無止境」。

「聲」動呈現，「共贏路」越走越寬。共有252家媒體超2000名記者參會報道，超2.3萬家境內外媒體平台圍繞中國產供鏈、中國外貿「新綠智」發展、全球客商參會等題材，播發信息超241萬條。境外社媒及新聞媒體總瀏覽量超1.2億次。幫助行動不便采購商重新站立行走的外骨骼機器人、張雪機車等話題引爆全網、現象級刷屏，獲國內外廣泛轉發點贊。境外主流媒體高頻聚焦、積極報道廣交會旺盛人氣、創新活力、開放價值。從海外視角到人物故事，從產品體驗到合作案例，媒體把中外企業共享共贏的故事講得熱氣騰騰，將中國開放合作的時代強音傳遍四方。

第140屆廣交會將於2026年10月15日至11月4日在廣州舉辦，廣交會將迎來創辦70年的重要時刻。我們誠邀全球客商再聚花城，同乘時代東風，共赴秋實之約，攜手書寫開放包容、繁榮發展的新篇章。

采購商預注冊請點擊：https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

SOURCE 廣交會