งาน Canton Fair ครั้งที่ 139 ปิดฉากลงอย่างสง่างาม: ปลดล็อกแรงขับเคลื่อนใหม่ในการค้าระหว่างประเทศ พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่แห่งการเปิดกว้าง
News provided byCanton Fair
07 May, 2026, 23:23 CST
กวางโจว จีน 7 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- งาน Canton Fair ครั้งที่ 139 อย่างประสบความสำเร็จเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางความสนใจจากทั่วโลกในฐานะการจัดงานในปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 ของจีน โดยงานครั้งนี้ได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ทั้งในด้านจำนวนผู้ซื้อที่เข้าร่วมงาน จำนวนผู้ซื้อรายใหญ่ ตลอดจนการจัดแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน และผลิตภัณฑ์อัจฉริยะจำนวนมหาศาลท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ซับซ้อน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและพลังขับเคลื่อนของการค้าต่างประเทศของจีน รวมถึงความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบต่อการผลักดันให้มีการเปิดกว้างในระดับสูง
งานครั้งที่ 139 นี้ได้ต้อนรับผู้ซื้อจากต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 314,000 ราย จาก 220 ประเทศและภูมิภาค ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับครั้งที่ 138 โดยมีการเติบโตที่โดดเด่นในกลุ่มตลาดหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และแคนาดา ขณะที่จำนวนผู้เข้าร่วมจากกลุ่มประเทศใน BRI ยังคงมีจำนวนคงที่ งานนี้ได้ดึงดูดผู้ซื้อระดับชั้นนำได้ถึง 407 ราย และองค์กรธุรกิจต่างประเทศอีก 154 แห่ง ทั้งยังมียอดสั่งซื้อภายในงานสูงถึง 25,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยผู้ซื้อจำนวนมากได้ประสานงานเพื่อเข้าชมโรงงานต่อเนื่องจากการเจรจาในงานเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระยะยาว
นอกจากนี้ ยังพบว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ความยั่งยืน และระบบอัจฉริยะล้วนมีสัดส่วนมากกว่า 20% ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนำมาจัดแสดงถึง 4.65 ล้านชิ้น ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ถึง 665 งาน และสินค้าจัดแสดงกว่า 60% มีการผสานรวมเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าไปด้วย ทั้งยังมีโซนจัดแสดง "Design Brilliance" ของรางวัล CF Award ที่ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมที่เคยได้รับรางวัล Gold Awards และ Best of the Best Awards จากครั้งก่อนๆ ในขณะเดียวกัน โดรน อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ และเทคโนโลยีเอ็กโซสเกเลตันได้แสดงให้เห็นถึงจุดตัดระหว่างการใช้งานจริงและวิศวกรรมขั้นสูง นอกจากนี้ วัสดุเพื่อความยั่งยืนและความสวยงามแบบ "กั๋วเฉา" (เรียกได้ว่าเป็น "เทรนด์ระดับประเทศ") ได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่เชื่อมโยง "การผลิตอัจฉริยะในจีน" เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภคทั่วโลก
เทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะได้ก้าวขึ้นมาเป็นเครื่องยกระดับประสิทธิภาพทางการค้าอย่างมหาศาล โดยมีผู้เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Canton Fair มากกว่า 553,000 ราย และอีกกว่า 317,000 รายได้ใช้งานระบบนำทางไปยังบูธจัดแสดงต่างๆ ซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เช่น ระบบนำทางแบบคลิกเดียวและบริการ AI อื่นๆ ได้เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้การจับคู่ธุรกิจภายในงานเป็นไปอย่างราบรื่น โซนบริการด้านการค้าที่มุ่งให้บริการครอบคลุมทุกกระบวนการของวงจรการค้า โดยมีสถาบันเข้าร่วมถึง 210 แห่ง และได้รับการเยี่ยมชมมากกว่า 120,000 ครั้ง ผู้จัดแสดงสินค้ายังสามารถค้นพบโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาดผ่านกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ และฟอรัมเสวนาเฉพาะเรื่องได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพาทัวร์การจัดแสดงภายในงานสำหรับกลุ่มผู้ซื้อจากภูมิภาคตะวันออกกลางยัง ซึ่งสร้างยอดเข้าชมได้มากกว่า 3.05 ล้านครั้ง และมียอดการมีส่วนร่วมถึง 290,000 ครั้ง ในขณะที่สื่อสังคมออนไลน์และสำนักข่าวในต่างประเทศมียอดการเข้าชมรวมกันทะลุ 120 ล้านครั้ง
งาน Canton Fair ครั้งที่ 140 มีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2569 ณ เมืองกวางโจว ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในโอกาสครบรอบ 70 ปีของการจัดงาน ซึ่งเราขอเชิญชวนผู้ซื้อจากทั่วโลกรวมตัวกันที่กวางโจวเพื่อร่วมแบ่งปันความรุ่งเรือง และร่วมกันขับเคลื่อนบทใหม่ของการค้าระหว่างประเทศที่ครอบคลุมและยั่งยืน
หากต้องการลงทะเบียนล่วงหน้า โปรดคลิก: https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16
SOURCE Canton Fair
Share this article