「友邦峻宇高淨值極臻長壽指數」面世

主要調查結果顯示，約八成受訪高淨值人士已建立至少一項財富延續安排（如遺囑、信託或繼承計劃），惟僅約兩成設有健康決策的延續安排（如醫療指示或授權文件），凸顯了富裕家庭注重財務規劃，但忽略了關鍵的健康和醫療決策安排。此外，高達 79% 的受訪超高淨值人士認為，在健康、投資、保險和財務規劃等領域實現整合協調，是至為重要的核心需求。

友邦香港及澳門首席產品主張策劃及醫療保健官梁莉斯表示：「要把長壽昇華為『長壽就緒』，健康規劃與財富規劃必須並重。我們推出『友邦峻宇高淨值極臻長壽指數』，旨在以清晰、事實為本的方式，全面了解這些家庭在長壽方面的就緒程度，以及當中最大的執行落差，從而讓友邦峻宇把研究發現轉化為可落實的解決方案，協助客戶在跨世代及跨地域的情境下，建立更長遠、可持續運作的規劃，實現『財健養生 極臻平衡』。」

梁莉斯女士補充：「指數清楚表明：長壽規劃不宜分散處理，財富健康必須合併管理。高淨值家庭雖然明白哪些事項重要，亦對自身應對能力具備信心，但在執行層面，所需的日常流程、文件安排、決策授權、管治架構及跨境協調途徑，仍未全面制度化。友邦峻宇透過把健康與財富整合為一個有系統、可協調、可持續運作的整體方案，重新定義長壽，協助家庭守護當下、規劃未來，並把家族價值與傳承延續至未來多個世代。」

「友邦峻宇高淨值極臻長壽指數」的研究方法

「極臻長壽指數」提供一套結構化的衡量體系，以 0 至 100 分評估長壽就緒程度，並可按年重複使用。指數由「健康就緒」與「財富就緒」兩大同等比重的支柱組成，並透過三個清晰易懂的維度作出評估：

認知度（30%）：受訪者對壽命延長所帶來的健康/財富相關主要風險、影響及新興趨勢的理解程度

信心度（30%）：受訪者對自己能否維持長期身心/財富健康、獨立性及生活質素的信念強弱

準備度（40%）：受訪者因應情況轉變而採取行動的執行能力，包括具體計劃、文件、資源及日常安排

指數將得分劃分為五個「就緒程度級別」，以便理解結果： 0至49分為「脆弱」，代表存在重大結構性缺口，相關安排未必能在環境或人生轉變時發揮效用；50至59分為「基礎」，表示已實踐初步規劃，但深度或協調性仍然不足；60至69分為「發展中」，反映對重點風險具備一定了解與信心，但執行方面仍未完全到位；70至79分為「提升中」，代表規劃架構較為完整，並能定期檢視與調整；80至100分為「成熟」，反映規劃已高度制度化，能夠跨越時間、事件及地域，持續穩定地運作。

整體極臻長壽指數重點

首份極臻長壽指數整體得分為 62（以100分為滿分），顯示高淨值及超高淨值家庭整體處於「發展中」水平。雖然認知度表現穩健（74 分），但在準備度方面相對較弱（54 分），明確反映出由認知轉化為行動之間的執行落差。結果亦揭示當今高淨值及超高淨值家庭在行為與結構上的多項獨特之處：

複雜的跨地域生活與資產配置，顯著提升對「整合型統籌者」的需求

多達79%的超高淨值受訪者表示，顧問服務若能由一個專責團隊統籌健康、投資、保險及財務的整體安排，可提供顯著價值，這比例遠高於高淨值人士（63%）。這反映在跨地域情境下，碎片化管理已成為執行層面的關鍵障礙，對一致而有力的協調與執行支援有迫切需要。

執行準備度不均：財富延續安排相對成熟，健康延續安排未有同步發展

約八成高淨值及超高淨值家庭已建立至少一項財富決策延續安排，包括遺囑、信託、管治架構或接班安排；然而，僅約兩成已建立健康決策延續安排，例如醫療指示或授權文件。這顯示即使在最富裕的家庭中，健康管治在制度化程度上仍然明顯落後於財富規劃，形成主要結構性缺口。

超高淨值家庭對制度化、家族辦公室式管治模式的需求持續上升

超高淨值受訪者高度重視專家網絡服務，包括稅務規劃及跨境協調（75%）、遺囑及承繼法律文件規劃與執行支援（71%）、整合健康與長壽規劃（64%），以及信託架構與持續管理（61%），反映家庭正由零散、個別的諮詢模式，轉向更制度化、多專業協作的管治架構。其中，在自評投資組合抗逆力偏高的受訪者之中，分別有 47% 的高淨值人士及 61% 的超高淨值人士仍未進行任何壓力測試，亦未設立定期檢視機制，揭示其信心程度與實際執行安排之間存在明顯落差。

長壽規劃進一步延伸至下一代能力培養與發展

雖然僅約三成受訪者已完成下一代能力培養與發展，但有更高比例的受訪者計劃在未來12 個月內，建立下一代發展架構，此現象在中國內地以及第二代高淨值及超高淨值人士族群中尤為明顯。由此可見，高淨值家庭的長壽規劃已從資本部署，進一步延伸至提升個人能力、維持人際關係連結，以及推動下一代能力培養。

友邦峻宇 —— 跨世代健康與財富規劃的領航者

「友邦峻宇高淨值極臻長壽指數」顯示，隨着壽命越來越長及跨地域複雜性持續上升，高淨值及超高淨值家庭在健康與財富兩方面的長壽就緒程度，均有進一步提升的需要。因此，友邦峻宇持續強化策略，回應高淨值家庭在跨地域財富、健康、傳承規劃日益複雜的需求，當中包括最近在友邦金融中心正式開幕的「友邦峻宇尊尚財富中心」、業界首創²「尊享醫療管家」服務，以及為培育新一代高爾夫球人才而與中國香港高爾夫球協會達成為期三年的獨家合作夥伴關係。

透過全方位整合模式，友邦峻宇繼續提供精心策劃的財富管理服務、養生體驗、尊尚生活禮遇及下一代發展計劃，協助高淨值及超高淨值家庭跨越世代，實踐「健康長久好生活」。

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關於友邦香港及澳門

友邦保險於1931年開始經營香港的業務。友邦香港及澳門友邦保險至今擁有超過19,000名財務策劃顧問*，以及獨立理財顧問、保險經紀和銀行合作夥伴。我們的團隊為超過370萬客戶^提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計劃。我們亦專注為高淨值客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。

* 截至2025年12月31日 ^ 包括友邦香港及澳門友邦保險的個人人壽、團體保險及退休金客戶 (截至2025年12月31日)

備註:

1. 本次調查涵蓋來自香港及中國內地共 328 名合資格受訪者，並透過問卷調查及深入訪談收集意見。當中，詳細分析聚焦於 201 名可投資資產達 100 萬美元以上的高淨值及超高淨值受訪者。

高淨值人士指可投資資產介乎 100 萬至 3,000 萬美元的個人；

超高淨值人士則指可投資資產超過 3,000 萬美元的個人。

研究結果按受訪者的資產級別、地理分布、世代及性別進行分析。 2. 截至2025年9月16日，香港保險業首個在中國內地提供的醫療支援，結合了線上一般健康諮詢、定制三甲醫院體檢、以及慢性疾病管理線上支援及送藥到家服務，並提供門診及住院優先預約服務及就醫陪診服務，與香港主要保險公司之同類型服務比較。

重要資料:

● 所有相關研究結果並不代表友邦香港的立場，亦不構成任何保險建議。

SOURCE 友邦香港及澳門