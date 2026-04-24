友邦香港連續12年成為全港保險市場第一

新造保單數目（連續12年稱冠 + ）

） 有效保單數目（連續12年稱冠 + ）

） 財務策劃顧問團隊年化新保費 ^

財務策劃顧問團隊新造保單保費 ^

財務策劃顧問團隊銷售新保單數目

經紀渠道銷售新保單數目

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生表示：「能夠連續多年在新造保單及有效保單數目方面穩踞市場首位，對我們來說別具意義。這不僅反映我們以使命引領行動，更印證當客戶及其家庭尋求保障時，會因為友邦香港既全面且具吸引力的健康及財富方案而選擇我們；同時，這亦反映我們一直以可靠的服務及卓越的客戶體驗，陪伴客戶走過不同人生階段，並致力為社會帶來正面影響，因此建立與客戶之間長遠而穩固的夥伴關係。友邦香港會繼續堅守承諾，保障每刻，幫助更多人實踐『健康長久好生活』。」

除市場表現外，根據國際研究機構 YouGov 透過每日與消費者訪談的獨立調查，AIA是唯一一間在多項品牌指標中表現領先的香港保險公司，連續10年榮獲「香港最受歡迎保險品牌」##。

備註 :

* 指友邦保險(國際)有限公司、友邦保險有限公司及友邦雋峰人壽有限公司。

**「全港保險市場第一」及「香港保險市場的領導地位」指友邦香港獲最多客戶選用，已連續 12 年穩踞「新造保單數目」及「有效保單數目」榜首+。

++「勇奪最多市場第一」指友邦保險(國際)有限公司、友邦保險有限公司及友邦雋峰人壽有限公司於有效保單數目、新造保單數目、財務策劃顧問團隊年化新保費^、財務策劃顧問團隊新造保單保費^、財務策劃顧問團隊銷售新保單數目、經紀渠道銷售新保單數目中奪得第一，與其他市場同業比較，於11個指標中佔比最多。

# 資料來源：保險業監管局2025年1月至12月香港長期業務的臨時統計數字，以分紅業務、其他業務(團體業務除外)及相連長期(類別C)之新造直接個人人壽業務及有效直接人壽業務計算。「財務策劃顧問團隊」歸類為香港保險業監管局分類中的「代理」。

+ 根據保險業監管局自2014年起發布的香港長期業務的年度統計數字，以及保險業監管局2025年1月至12月香港長期業務的臨時統計數字。

^ 「年化新保費」為年化首年保費100%及整付保費10%之總和。「新造保單保費」為年化首年保費100%及整付保費100%之總和。

## 友邦保險自2016年起連續 10年成為香港「最多人考慮購買」及「最有可能購買」的保險品牌。資料來源：YouGov。

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關於友邦香港及澳門

友邦保險於1931年開始經營香港的業務。友邦香港及澳門友邦保險至今擁有超過19,000名財務策劃顧問1，以及獨立理財顧問、保險經紀和銀行合作夥伴。我們的團隊為超過370萬客戶2提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計劃。我們亦專注為高淨值客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。

1 截至2025年12月31日 2 包括友邦香港及澳門友邦保險的個人人壽、團體保險及退休金客戶 (截至2025年12月31日)

SOURCE 友邦香港及澳門