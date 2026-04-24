友邦香港連續12年成為全港保險市場第一

新聞提供者

友邦香港及澳門

24 4月, 2026, 21:39 CST

香港2026年4月24日 /美通社/ -- 友邦香港*在保險業監管局最新公布的2025年香港長期業務臨時統計數字中#，勇奪最多市場第一++，再次穩佔香港保險市場的領導地位**

友邦香港奪得的市場第一包括：

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生
友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生
友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生
  • 新造保單數目（連續12年稱冠 +
  • 有效保單數目（連續12年稱冠 +
  • 財務策劃顧問團隊年化新保費^
  • 財務策劃顧問團隊新造保單保費^
  • 財務策劃顧問團隊銷售新保單數目
  • 經紀渠道銷售新保單數目

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生表示：「能夠連續多年在新造保單及有效保單數目方面穩踞市場首位，對我們來說別具意義。這不僅反映我們以使命引領行動，更印證當客戶及其家庭尋求保障時，會因為友邦香港既全面且具吸引力的健康及財富方案而選擇我們；同時，這亦反映我們一直以可靠的服務及卓越的客戶體驗，陪伴客戶走過不同人生階段，並致力為社會帶來正面影響，因此建立與客戶之間長遠而穩固的夥伴關係。友邦香港會繼續堅守承諾，保障每刻，幫助更多人實踐『健康長久好生活』。」

除市場表現外，根據國際研究機構 YouGov 透過每日與消費者訪談的獨立調查，AIA是唯一一間在多項品牌指標中表現領先的香港保險公司，連續10年榮獲「香港最受歡迎保險品牌」##

備註 :

* 指友邦保險(國際)有限公司、友邦保險有限公司及友邦雋峰人壽有限公司。

**「全港保險市場第一」及「香港保險市場的領導地位」指友邦香港獲最多客戶選用，已連續 12 年穩踞「新造保單數目」及「有效保單數目」榜首+

++「勇奪最多市場第一」指友邦保險(國際)有限公司、友邦保險有限公司及友邦雋峰人壽有限公司於有效保單數目、新造保單數目、財務策劃顧問團隊年化新保費^、財務策劃顧問團隊新造保單保費^、財務策劃顧問團隊銷售新保單數目、經紀渠道銷售新保單數目中奪得第一，與其他市場同業比較，於11個指標中佔比最多。

#  資料來源：保險業監管局2025年1月至12月香港長期業務的臨時統計數字，以分紅業務、其他業務(團體業務除外)及相連長期(類別C)之新造直接個人人壽業務及有效直接人壽業務計算。「財務策劃顧問團隊」歸類為香港保險業監管局分類中的「代理」。

+ 根據保險業監管局自2014年起發布的香港長期業務的年度統計數字，以及保險業監管局2025年1月至12月香港長期業務的臨時統計數字。

^ 「年化新保費」為年化首年保費100%及整付保費10%之總和。「新造保單保費」為年化首年保費100%及整付保費100%之總和。

## 友邦保險自2016年起連續 10年成為香港「最多人考慮購買」及「最有可能購買」的保險品牌。資料來源：YouGov。

#####

關於友邦香港及澳門

友邦保險於1931年開始經營香港的業務。友邦香港及澳門友邦保險至今擁有超過19,000名財務策劃顧問1，以及獨立理財顧問、保險經紀和銀行合作夥伴。我們的團隊為超過370萬客戶2提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計劃。我們亦專注為高淨值客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。

1 截至2025年12月31日            

2 包括友邦香港及澳門友邦保險的個人人壽、團體保險及退休金客戶 (截至2025年12月31日)

 

 

SOURCE 友邦香港及澳門

來自同一來源

AIA推出「活然人生」保險計劃：終身保障 守護人生每個階段

AIA推出「活然人生」保險計劃：終身保障 守護人生每個階段

友邦香港及澳門宣佈推出全新「活然人生」保險計劃，此終身分紅保險計劃旨在照顧客戶及其家人於不同人生階段的人壽保障需要——由組建家庭、迎接新生命，到置業，以至規劃退休，讓家庭在人生旅程中保持從容與安心。「活然人生」保險計劃提供廣泛的終身保障，並設有彈性的「身故賠償支付辦法」，同時更加入香港市場首創[1]...
此來源更多新聞稿

探索

健康保險

健康保險

銀行與金融服務

銀行與金融服務

保健與醫院

保健與醫院

獎項

獎項

相關題材的新聞稿