應科院北京成果轉化中心正式揭幕

錨定「兩業融合」戰略方向，打造京港雙向科創轉化核心載體

北京市政協黨組副書記、副主席崔述強在講話中指出：「港京科技研究院暨『香港應科院-北京成果轉化中心』的成立，是港澳委員學習貫徹習近平總書記重要講話精神和市委決策部署的生動實踐，也是政協組織圍繞中心、服務大局，助力首都國際科技創新中心建設的具體成果。」

香港應科院—北京成果轉化中心聚焦產業需求與技術創新的深度銜接，充分發揮京港雙城差異化資源優勢，構建「聯動京港、連結全球」的科創樞紐格局。

通州區委常委、常務副區長李先俠在致辭中表示，作為首都副中心，通州區始終以開闊胸襟集聚高端科創資源、匯聚頂尖人才團隊，為各類科研平台、創新機構佈局落地、深耕發展，提供了堅實支撐和一流生態。此次揭牌，是前沿科研力量紮根副中心沃土、賦能區域創新發展的嶄新起點，必將為本地科創發展、科技成果就地轉化積蓄新勢能、開啟新的篇章。

推動科技產業化與產業科技化

應科院董事局主席李惠光教授工程師表示，「香港應科院—北京成果轉化中心」致力推動關鍵核心技術成果轉化，是促進京港兩地科技創新合作的重要平台，並實現「從研發創新、中試孵化到產業落地」的完整服務，加速更多科技成果從實驗室走向市場應用，為區域高質量發展增添新動力。

他說：「北京擁有雄厚的科技實力與產業集群，更是央企和國企的集聚地；而香港則具備一國兩制下『背靠祖國、聯通世界』的獨特優勢。兩者互補協力下，可推動科技產業化與產業科技化的發展；同時，助力科研成果『走出去』開拓國際市場，為國家發展新質生產力貢獻力量。」

港京科技研究院理事長于迅博士在致辭中表示：「港京院的使命是充分發揮香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，全面依託北京作為國際科技創新中心的戰略縱深與產業承載力，貫通基礎研究、技術轉化與產業應用全鏈條，助力國家構建具有全球競爭力的科技創新體系。」

創新生態同步啟動 構建場景牽引、需求前置的科創新範式

同場，「港京科技成果轉化創新生態」正式啟動。該生態以「需求牽引、協同轉化」為核心，打破傳統科技成果轉化「先研發、後應用」的模式，突出以場景為牽引組織創新資源，依託央國企在行業場景和產業資源方面的優勢，將真實市場需求、產業痛點前置到科創研發全過程，推動形成「科技賦能產業、產業反哺創新」的良性循環。

落地首都副中心以來，港京科技研究院始終聚焦國家「擴能提質」戰略部署，持續深化政企校研協同合作，合作生態已覆蓋航太科技、資訊通信、能源化工、先進製造、綠色低碳、金融科技等國家戰略性新興產業，形成多主體參與、全鏈條銜接、跨領域融合的科創發展新格局。

前沿成果集中亮相 全景展示京港協同創新成果

同時，「香港應科院—北京成果轉化中心」展廳正式對外開放，集中展示兩地科創融合的標杆成果。來自應科院的人工智能解決方案、智慧通訊技術、先進晶片、光通訊與系統控制、納米創新技術及先進材料等一批面向未來產業和現實應用場景的創新成果集中亮相；同時，港京院圍繞「空天陸海城廠園、數金能安康醫人」等重點場景方向，在連結國際創新資源、服務首都產業升級、推動央國企與科研機構協同創新等方面的佈局與成果也得到系統展示。

立足首都戰略佈局 持續深化京港科創協同

未來，港京科技研究院、香港應科院—北京成果轉化中心將持續立足北京國際科技創新中心建設需求，錨定「兩業融合」與新質生產力發展方向，以科技服務賦能產業升級、以產業需求牽引科技創新，為首都高品質發展與國家現代化產業體系建設注入持續創新動能。

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關於香港應用科技研究院

香港應用科技研究院（應科院）由香港特區政府於2000年成立，是本港最大的政府資助研發中心，致力將具重大影響力的研究轉化為實用創新，推動以市場為導向的跨學科研發，涵蓋智慧城市、金融科技、數碼健康與生命科學、新型工業化及智慧製造、專用集成電路及先進電子、新能源與儲能，以及綠色與永續發展科技。與納米及先進材料研發院合併後，應科院累計的全球專利數量增至逾1,500項，並成功向業界轉移超過2,200項技術。多年來，應科院榮獲多個國際獎項的肯定，致力培育頂尖創科人才和促進創科科技生態圈合作，為香港經濟高質量發展作出貢獻。如欲查閱更多資訊，請瀏覽www.astri.org。

關於港京科技研究院

港京科技研究院（暨香港應用科技研究院北京成果轉化中心）是在北京市政府與香港特區政府創新科技及工業局共同支持下，為貫徹京港合作會議機制對科技創新領域的深化合作要求，成立的專注於創新技術產業轉化的國際化專業研發機構。聚焦科技創新與產業創新深度融合，港京院致力於發揮香港的視窗優勢，推動海外先進技術、產品、設備及產業研發能力與內地產業需求深度對接，促進關鍵技術國產化替代與科技成果高效轉化；同時，作為內地企業「出海」的協同橋樑，全方位助力企業開展產品國際化適配、海外市場落地及全球化推廣。瞭解更多，敬請訪問港京科技研究院網站：www.kkri.com.cn

SOURCE 香港應用科技研究院（應科院）