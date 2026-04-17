應科院於2026年「愛迪生獎」中榮獲五項殊榮 成香港獲獎最多的機構

應科院行政總裁孫耀達博士工程師表示：「我們深感榮幸獲得『愛迪生獎』這個科技界的重要獎項，這不單是對應科院世界級科研實力的肯定，亦是印證我們成功把科研成果商業化，並在市場落地應用解決方案。這些成就歸功於研究團隊的不懈努力和專業能力，以及我們與業界翹楚建立的緊密夥伴合作關係。」

「作為香港最大的政府資助研發中心，應科院致力鞏固香港作為國際創科中心的地位。我們會繼續加快科研成果商業化、促進跨行業的策略夥伴合作，並推動各行各業更廣泛採用創新解決方案，為業界和社會整體創造實質價值。」他補充道。

五項突破性技術獲表彰

獲獎的創新技術涵蓋建築安全、可持續紡織品、長者護理、運動保護及防偽解決方案等領域，展現了應科院跨行業研發能力的廣度和深度：

獎項 創新研發簡介 金獎 (公共安全、保安及數碼誠信

–創新認證及存取控制) NIR Secure防偽解決方案提供先進的認證系統，將隱形

近紅外線（NIR）吸收材料嵌入產品包裝中，實現隱密的

安全保護。用戶可透過智能手機配合NIR讀取器及專用

應用程式即時驗證產品真偽。系統具備高度可擴展性與

穩健性，有助打擊仿冒偽劣產品，且不影響產品設計或

生產流程。此技術與珠海天威新材料股份有限公司共同

研發。 金獎 (消費者解決方案 – 安全及

抗逆力可穿戴裝置) dxp® 全方位撞擊管理系統頭盔防護墊針對傳統頭盔的

局限性，解決其在全方位旋轉撞擊保護方面的不足，而

這正是導致腦震盪的主要成因之一。這項創新的全方位

撞擊管理系統可安裝在多種頭盔上，且不影響舒適度或

透氣度。該技術與Dacy Pro Limited共同研發。 銀獎 (消費者解決方案 – 安全及抗

逆力可穿戴裝置) NuHip是全球首款適用於淋浴環境的髖部保護器，專為

最高跌倒風險場景而設。其創新的單一尺碼適應設計可

配合不同體型，同時提供二級撞擊保護（符合EN1621-

1認證標準），將撞擊力從10,000牛頓降低至2,500牛

頓以下，有效預防骨折。NuHip親膚柔軟的特性，讓長

者可於日常佩戴，並享受更安全、更獨立的居家生活。 銀獎 (消費方案 – 智能及自適應紡

織品) Oscillaware纖維是創新的環保彈力纖維，為紡織品帶來

新突破。它提供自適應肌肉支撐功能，在高強度運動期

間可提供超過傳統纖維三倍以上的支撐力，大幅降低受

傷風險。該纖維採用可持續熔紡工藝生產，能賦予紡織

品卓越的舒適度、透氣性及設計自由度，革新運動及日

常應用紡織品的性能與功能。 銀獎 (工程與機器人學 – 光學傳感

與空間智能) 智能光學精密定位系統透過向天平機操作員提供精準定

位、對齊校準及進行實時路徑監控，協助提升組件對位

及吊裝安全監控。此系統融合多項先進技術，包括光學

非可見光通訊（nVLC）及神經形態感測。依託這些技

術，該系統實現組件的快速定位與動態追蹤，提升操作

效率。這系統已在香港多個公營房屋項目中應用。

「愛迪生獎」於1987年首次舉辦，旨在表彰具原創性、創意、先進技術的卓越科研成果和產品，獎項由非牟利組織Edison Universe組織評選，致力於推廣創新思維。該獎項曾表揚包括Steve Jobs和Elon Musk在內的科技巨擘，以及通用電氣、IBM、輝達等跨國企業的創新研發。有關2026年愛迪生獎的資訊，請瀏覽：https://edisonawards.com

圖片下載：https://bit.ly/4vfBMEZ

關於香港應用科技研究院

香港應用科技研究院（應科院）由香港特區政府於2000年成立，是本港最大的政府資助研發中心，致力將具重大影響力的研究轉化為實用創新，推動以市場為導向的跨學科研發，涵蓋智慧城市、金融科技、數碼健康與生命科學、新型工業化及智能製造、專用集成電路及先進電子、新能源與儲能，以及綠色與永續發展科技。與納米及先進材料研發院合併後，應科院累計的全球專利數量增至逾1，500項，並成功向業界轉移超過2，200項技術。多年來，應科院榮獲多個國際獎項的肯定，致力培育頂尖創科人才和促進創科科技生態圈合作，為香港經濟高質量發展作出貢獻。

SOURCE 香港應用科技研究院（應科院）