天幕到整車光環境：光羿科技亮相北京車展，調光玻璃進入多車型、跨價位、跨場景落地階段

光羿科技作為本屆車展備受關注的供應方之一，展示了基於電致變色材料的系統級解決方案，覆蓋材料體系、器件結構、模組封裝及系統集成等環節。官方數據顯示，全球已有超過30萬輛搭載其EC技術的量產車型交付，應用覆蓋全景天幕、車窗等核心部位，這也標誌著調光玻璃的競爭重點，已從單一技術原理转向工程能力、量產一致性與交付確定性。

從應用路徑來看，調光玻璃的變化不僅在「是否搭載」，更在「如何使用」。早期其主要用於天幕場景替代傳統遮陽簾，而本屆車展上，已呈現「天幕+側窗+後艙」的整車光環境調控趨勢，光線逐漸成為可調節、可設計的座艙變量，實現從單點創新到系統化應用的跨越。

市場層面，調光玻璃的集中落地，根源在於智能電動汽車向體驗導向轉變，車內光線調節、隔熱防曬、隱私保護及氛圍營造，已成為影響用戶感知的重要因素。相比傳統機械遮陽結構，材料級調光方案能在不增加結構複雜度的前提下，實現多重功能，其價值被重新評估。

產業邏輯上，調光玻璃能進入更廣泛車型，離不開性能穩定性、成本控制與供應鏈協同的提升。目前其應用車型已從百萬級豪華車，逐步下沉至30-40萬元價位帶，場景向整車調光體系演進，體現產品成熟度提升與產業鏈推廣條件的具備。

本屆北京車展上調光玻璃的集中亮相，釋放清晰信號：該技術正從高端嘗試進入廣泛市場驗證期，而「光環境」也即將成為智能座艙繼屏幕、座椅和熱管理之後，新的體驗核心變量。

SOURCE 光羿科技