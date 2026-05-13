騰訊公佈二零二六年第一季業績

混元迭代性能躍升 智能體應用成果凸顯

AI賦能主業穩健增長

香港2026年5月13日 /美通社/ -- 世界領先的互聯網科技公司——騰訊控股有限公司(港交所代碼:00700(港幣櫃台)及80700(人民幣櫃台)，「騰訊」或「本公司」)今天公佈截至二零二六年三月三十一日止第一季(「1Q2026」)未經審核綜合業績。

董事會主席兼首席執行官馬化騰表示:「二零二六年伊始，我們在新AI產品上取得了顯著突破，並持續以AI賦能核心業務增長。重組後的AI研發團隊重構了AI基礎設施，搭建了Hy3 preview模型，在同等參數規模的模型中性能領先，兼具實用性與性價比；自4月28日以來，其在OpenRouter的token消耗量排行榜上穩居前列。我們的效率AI智能體解決方案已初見成效，我們相信，WorkBuddy目前是中國使用最廣的效率AI智能體服務。同時，我們的核心業務在用戶粘性、收入及盈利上持續增長，既為AI投入提供了充裕的現金流支持，也為AI的落地應用奠定了豐富的場景基礎。」

1Q2026財務摘要

總收入:同比增長9%，毛利:同比增長11%，按非國際財務報告準則的經營盈利:同比增長9%

總收入 為人民幣1,965億元，較二零二五年第一季(「同比」)增長9%。

為人民幣1,965億元，較二零二五年第一季(「同比」)增長9%。 毛利 為人民幣1,113億元，同比增長11%。

為人民幣1,113億元，同比增長11%。 按非國際財務報告準則，撇除若干一次性及/或非現金項目的影響，以體現核心業務的業績:

經營盈利 為人民幣756億元，同比增長9%; 經營利潤率為38.5%，較去年持平。 若剔除新 AI 產品 [1] ，經營盈利 為人民幣844億元，同比增長17%; 若剔除新AI產品，經營利潤率由去年的39.9%提升至43.0%。 盈利 為人民幣698億元，同比增長11%。 本公司權益持有人應佔盈利 為人民幣679億元，同比增長11%。 每股基本盈利 為人民幣7.517元， 每股攤薄盈利 為人民幣7.364元。



按國際財務報告準則:

經營盈利為人民幣674億元，同比增長17%; 經營利潤率由去年的32.0%提升至34.3%。 盈利為人民幣594億元，同比增長19%。 本公司權益持有人應佔盈利為人民幣581億元，同比增長21%。 每股基本盈利為人民幣6.431元，每股攤薄盈利為人民幣6.302元。



資本開支 為人民幣319億元，同比增加16%。

為人民幣319億元，同比增加16%。 總現金 為人民幣 5,337 億元，同比增長12%。 自由現金流 為人民幣567億元，同比增長20%。 現金淨額 為人民幣1,469億元，同比增長63%。

為人民幣 5,337 億元，同比增長12%。 為人民幣567億元，同比增長20%。 為人民幣1,469億元，同比增長63%。 於2026年3月31日，我們於 上市投資公司 (不包括附屬公司) 權益 [2] 的公允價值 為人民幣5,471億元，對比2025年12月31日的公允價值為人民幣6,727億元。於2026年3月31日，我們於 非上市投資公司 (不包括附屬公司) 權益的賬面價值 為人民幣3,651億元，對比2025年12月31日的賬面價值為人民幣3,631億元。

(不包括附屬公司) 為人民幣5,471億元，對比2025年12月31日的公允價值為人民幣6,727億元。於2026年3月31日，我們於 (不包括附屬公司) 為人民幣3,651億元，對比2025年12月31日的賬面價值為人民幣3,631億元。 1Q2026，本公司於香港聯交所以約76億港元的總代價回購約1,265萬股股份。

[1] 剔除新AI產品(Hy、元寶、CodeBuddy、WorkBuddy及QClaw)之收入、成本及開支 [2] 包括透過特殊目的公司持有的權益，且按應佔基準計

1Q2026管理層討論及分析

增值服務1Q2026收入同比增長4%至人民幣961億元。本土市場遊戲收入為人民幣454億元，同比增長6%，收入增速滯後於本土市場遊戲流水增速，因2026年春節假期晚於2025年，導致更多收入遞延至本季之後確認。本土市場遊戲流水同比增長十幾個百分點，因受《王者榮耀》、《和平精英》等現有長青遊戲，以及《三角洲行動》(近期已躋身長青遊戲之列) 、《無畏契約：源能行動》等近期發佈遊戲的推動。國際市場遊戲收入為人民幣188億元，同比增長13%(按固定匯率計算為14%)，增長主要由《部落衝突：皇室戰爭》、《鳴潮》及《無畏契約》個人電腦端所帶動。社交網絡收入同比下降2%至人民幣319億元，因2026年春節假期晚於2025年，令1Q2026確認的本土市場手機遊戲應用道具銷售收入較1Q2025減少。

營銷服務1Q2026收入為人民幣382億元，同比增速由4Q2025的17%提升至本季的20%。我們升級了AI驅動的廣告推薦模型，擴展了微信生態內的閉環營銷能力，從而改善了廣告效果，提升了廣告單價。大多數主要行業的廣告主投放本季度均有增長，其中互聯網服務、電商和遊戲行業的增長尤其顯著。

金融科技及企業服務1Q2026的收入同比增長9%至人民幣599億元。金融科技服務收入增長主要由商業支付及理財服務收入的增長驅動。企業服務收入同比增長20%，其中得益於國內與海外市場需求提升(包括AI相關服務)以及更有利的定價環境共同推動了雲服務收入增長，及微信小店交易額上升而帶動商家技術服務費收入增長。

經營數據



於2026年 3月31日 於2025年 3月31日 同比變動 於2025年 12月31日 環比變動

(百萬計，另有指明者除外) 微信及WeChat的 合併月活躍賬戶數 1,432 1,402 2 % 1,418 1 %











QQ的移動終端月活躍賬戶數 516 534 -3 % 508 2 %











收費增值服務訂閱會員數[3] 266 268 -0.7 % 267 -0.4 %

1Q2026業務回顧及展望

我們多款 長青遊戲 [4] 在本季流水創下新高，包括《王者榮耀》、《和平精英》和《三角洲行動》，新遊戲《洛克王國：世界》也大受歡迎。

在本季流水創下新高，包括《王者榮耀》、《和平精英》和《三角洲行動》，新遊戲《洛克王國：世界》也大受歡迎。 我們的智能投放產品矩陣騰訊營銷AIM+賦能了廣告主 營銷服務 投放金額的約30%，並在小遊戲、短劇和微信小店廣告主中獲得了廣泛應用。

投放金額的約30%，並在小遊戲、短劇和微信小店廣告主中獲得了廣泛應用。 我們擴大了 視頻號 內容推薦模型參數規模並優化了模型算法，向用戶推送更相關的內容。視頻號總用戶使用時長同比增長超過20%。

內容推薦模型參數規模並優化了模型算法，向用戶推送更相關的內容。視頻號總用戶使用時長同比增長超過20%。 我們為 微信小店 品牌商家提供了激勵措施，並向資深買家推出了優惠券分享功能，微信小店交易額維持快速的同比增長。

品牌商家提供了激勵措施，並向資深買家推出了優惠券分享功能，微信小店交易額維持快速的同比增長。 商業支付 金額同比增速較4Q2025提升，受益於交易筆數持續增長，以及零售與餐飲服務等品類的筆均交易金額上升。

金額同比增速較4Q2025提升，受益於交易筆數持續增長，以及零售與餐飲服務等品類的筆均交易金額上升。 騰訊雲 效率AI智能體解決方案實現了快速的增長與健康的留存率。其中，以日活躍賬戶數計，WorkBuddy已成為中國最受歡迎的效率AI智能體服務。

效率AI智能體解決方案實現了快速的增長與健康的留存率。其中，以日活躍賬戶數計，WorkBuddy已成為中國最受歡迎的效率AI智能體服務。 四月我們發佈了基於重構後的AI基礎設施上搭建的Hy3 preview大語言模型。我們相信Hy3 preview在推理、智能體和代碼的能力上，為同等參數規模的模型中表現最佳的。自4月28日以來，以token消耗量計，其已成為OpenRouter上最廣受使用的模型。

有關更詳細的披露，請瀏覽https://www.tencent.com/zh-hk/investors.html或通過微信公眾號(微信號:TencentGlobal)关注我们。

[3] 季度訂閱會員數的日均值 [4] 長青遊戲指於本土及國際市場，季度平均日活躍賬戶數超過500萬的手遊或超過200萬的個人電腦遊戲，且年流水超過人民幣40 億元

關於騰訊

騰訊以技術豐富互聯網用戶的生活。

通過通信及社交服務微信和QQ，促進用戶互相連接，並助其連接數字內容、網上及線下服務。通過定向營銷服務，助力廣告主觸達數以億計的中國消費者。通過金融科技及企業服務，促進合作夥伴業務增長，助力實現數字化升級。

騰訊大力投資於人才隊伍和推動科技創新，積極參與互聯網行業協同發展。騰訊於1998年在中國深圳成立，騰訊2004年於香港聯合交易所上市。

投資者查詢:[email protected]

媒體查詢:[email protected]

非國際財務報告準則財務計量

為補充根據國際財務報告準則編制的本集團(「本公司及其附屬公司」)綜合業績，若干額外的非國際財務報告準則財務計量(經營盈利、經營利潤率、期內盈利、本公司權益持有人應佔盈利、每股基本盈利及每股攤薄盈利)已於本公佈內呈列。此等未經審核非國際財務報告準則財務計量應被視為根據國際財務報告準則編制的本集團財務業績的補充而非替代計量。此外，此等非國際財務報告準則財務計量的定義可能與其他公司所用的類似詞彙有所不同。

本公司的管理層相信，非國際財務報告準則財務計量藉排除若干非現金項目及投資相關交易的若干影響為投資者評估本集團核心業務的業績提供有用的補充資料。此外，非國際財務報告準則調整包括本集團主要聯營公司的相關非國際財務報告準則調整，此乃基於相關主要聯營公司可獲得的已公佈財務資料或本公司管理層根據所獲得的資料、若干預測、假設及前提所作出的估計。

重要注意事項

本新聞稿載有前瞻性陳述，涉及本集團的業務展望、財務表現估計、預測業務計劃及增長策略。該等前瞻性陳述是根據本集團現有的資料，亦按本新聞稿刊發之時的展望為基準，在本新聞稿內載列。該等前瞻性陳述是根據若干預測、假設及前提，當中有些涉及主觀因素或不受我們控制。該等前瞻性陳述或會證明為不正確及可能不會在將來實現。該等前瞻性陳述涉及許多風險及不明朗因素。鑑於風險及不明朗因素，本新聞稿內所載列的前瞻性陳述不應視為董事會或本公司聲明該等計劃及目標將會實現，故投資者不應過於倚賴該等陳述。

簡明綜合收益表 人民幣百萬元(特別說明除外)

未經審核

1Q2026 1Q2025 4Q2025 收入 196,458 180,022 194,371 增值服務 96,110 92,133 89,920 營銷服務 38,171 31,853 41,116 金融科技及企業服務 59,885 54,907 60,818 其他 2,292 1,129 2,517 收入成本 (85,193) (79,529) (86,082) 毛利 111,265 100,493 108,289 毛利率 57 % 56 % 56 % 銷售及市場推廣開支 (11,343) (7,866) (12,983) 一般及行政開支 (33,800) (33,664) (36,283) 其他收益/(虧損)淨額 1,253 (1,397) 1,315 經營盈利 67,375 57,566 60,338 經營利潤率 34 % 32 % 31 % 投資收益/(虧損)淨額及其他 1,928 1,407 3,303 利息收入 4,025 3,748 4,784 財務成本 (2,979) (3,860) (3,573) 分佔聯營公司及合營公司盈利(虧損)/淨額 3,620 4,581 6,832 除稅前盈利 73,969 63,442 71,684 所得稅開支 (14,577) (13,717) (12,595) 期內盈利 59,392 49,725 59,089







下列人士應佔:

本公司權益持有人 58,093 47,821 58,260 非控制性權益 1,299 1,904 829







非國際財務報告準則經營盈利 75,627 69,320 69,518 非國際財務報告準則 本公司權益持有人應佔盈利 67,905 61,329 64,694







本公司權益持有人應佔 每股盈利(每股人民幣元)





- 基本 6.431 5.252 6.433 - 攤薄 6.302 5.129 6.276

簡明綜合全面收益表 人民幣百萬元(特別說明除外)



未經審核



1Q2026 1Q2025 期內盈利

59,392 49,725 其他全面收益(除稅淨額):





其後可能會重新分類至損益的項目





分佔聯營公司及合營公司其他全面收益 (222) 652 處置及視同處置聯營公司及合營公司後分佔其他全面收益轉至損益 135 - 以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的 金融資產的公允價值變動(虧損)/收益淨額 (60) 106 處置以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產後轉至損益 (19) 1 外幣折算差額

(13,883) 2,294 對沖儲備變動淨額

(5) (213)







其後不會重新分類至損益的項目





分佔聯營公司及合營公司其他全面收益

(330) 522 以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產的公

允價值變動(虧損)/收益淨額

(66,118) 26,361 外幣折算差額

(2,887) 370 對沖儲備變動淨額

(3) 6



(83,392) 30,099 期內全面收益總額

(24,000) 79,824 下列人士應佔:





本公司權益持有人

(22,676) 75,858 非控制性權益

(1,324) 3,966

其他財務資料 人民幣百萬元(特別說明除外) 未經審核

1Q2026 1Q2025 4Q2025 EBITDA (a) 84,167 73,817 77,126 經調整的EBITDA (a) 89,617 81,559 83,048 經調整的EBITDA比率 (b) 46 % 45 % 43 % 利息及相關開支 3,134 3,386 3,323 現金淨額 (c) 146,860 90,229 107,145 資本開支 (d) 31,936 27,476 19,632

附註 (a) EBITDA乃按經營盈利扣除其他收益/(虧損)淨額，加回物業、設備及器材、投資物業及使用權資產的折舊、以及無形資產及土地

使用權的攤銷計算。經調整的EBITDA乃按EBITDA加按權益結算的股份酬金開支計算 (b) 經調整的EBITDA比率乃按經調整的EBITDA除以收入計算 (c) 現金淨額為期末餘額，乃根據現金及現金等價物加定期存款及其他(包括為資金管理目的而持有的高流動性投資產品)，減借款及

應付票據計算 (d) 資本開支主要包括對信息技術基礎設施(包括電腦設備、零配件及軟件)、數據中心、土地使用權、辦公園區及知識產權(不包括媒

體內容)的投入

簡明綜合財務狀況表 人民幣百萬元(特別說明除外)







未經審核 經審核

於2026年 3月31日 於2025年 12月31日 資產





非流動資產





物業、設備及器材 165,666

149,905 土地使用權 22,122

22,339 使用權資產 17,353

17,367 在建工程 5,719

9,670 投資物業 1,131

950 無形資產 199,008

205,999 於聯營公司的投資 330,532

342,409 於合營公司的投資 6,374

6,303 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 208,887

207,157 以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的 金融資產 298,052

356,640 預付款項、按金及其他資產 45,424

24,540 其他金融資產 1,084

1,327 遞延所得稅資產 29,698

28,618 定期存款 73,404

70,302

1,404,454

1,443,526







流動資產





存貨 582

530 應收賬款 58,116

49,930 預付款項、按金及其他資產 117,147

111,270 其他金融資產 3,779

4,201 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 27,627

35,929 以公允價值計量且其變動計入 其他全面收益的金融資產 8,781

8,781 定期存款 205,537

236,801 受限制現金 7,597

6,977 現金及現金等價物 217,770

141,041













646,936

595,460 資產總額 2,051,390

2,038,986

簡明綜合財務狀況表(續上)





人民幣百萬元(特別說明除外)







未經審核 經審核

於2026年 於2025年

3月31日 12月31日 權益





本公司權益持有人應佔權益





股本 -

- 股本溢價 68,575

63,796 庫存股 (1,060)

(3,450) 股份獎勵計劃所持股份 (8,605)

(7,124) 其他儲備 7,640

90,494 保留盈利 1,061,102

1,010,436

1,127,652

1,154,152







非控制性權益 83,975

86,913 權益總額 1,211,627

1,241,065







負債





非流動負債





借款 207,881

208,369 應付票據 124,350

126,204 長期應付款項 10,752

10,544 其他金融負債 3,679

2,879 遞延所得稅負債 23,591

21,684 租賃負債 13,074

13,280 遞延收入 2,564

2,210

385,891

385,170







流動負債





應付賬款 141,748

121,127 其他應付款項及預提費用 81,153

96,496 借款 51,114

42,618 應付票據 3,460

10,542 流動所得稅負債 19,961

18,558 其他稅項負債 6,130

3,723 其他金融負債 3,355

3,992 租賃負債 5,632

5,386 遞延收入 141,319

110,309

453,872

412,751 負債總額 839,763

797,921 權益及負債總額 2,051,390

2,038,986

非國際財務報告準則財務計量與根據國際財務報告準則編製的最近計量之間的調節

已報告 調整 非國際財務報告準則 人民幣百萬元 百分比除外 股份酬金 (a) 來自投資公司的 (收益)/虧損淨額 (b) 無形資產攤銷 (c) 減值撥備/(撥回) (d) SSV及CPP (e) 所得稅影響 (f)



未經審核截至 2026 年 3 月 31 日止三個月

經營盈利 67,375 6,534 – 1,578 – 140 – 75,627 分佔聯營公司及合營公司盈利/ (虧損)

淨額 3,620 810 817 1,612 264 – – 7,123 期內盈利 59,392 7,344 (3,255) 3,190 2,467 765 (130) 69,773 本公司權益持有人應佔盈利 58,093 7,193 (3,342) 2,862 2,397 765 (63) 67,905 經營利潤率 34 %











38 %



未經審核截至 2025 年3 月 31 日止三個月

經營盈利 57,566 10,100 – 1,515 – 139 – 69,320 分佔聯營公司及合營公司盈利/ (虧損)淨額 4,581 968 111 1,713 267 – – 7,640 期內盈利 49,725 11,068 (31) 3,228 (689) 160 (769) 62,692 本公司權益持有人應佔盈利 47,821 10,833 1,081 2,854 (719) 160 (701) 61,329 經營利潤率 32 %











39 %



未經審核截至 2025 年12月 31 日止三個月

經營盈利 60,338 7,210 – 1,594 – 376 – 69,518 分佔聯營公司及合營公司盈利/ (虧損)淨額 6,832 773 (26) 1,522 46 – – 9,147 期內盈利 59,089 7,983 (7,479) 3,116 3,617 1,338 (953) 66,711 本公司權益持有人應佔盈利 58,260 7,902 (7,515) 2,793 2,812 1,338 (896) 64,694 經營利潤率 31 %











36 %

附註: (a) 包括授予投資公司僱員的認沽期權(可由本集團收購的投資公司的股份及根據其股份獎勵計劃而發行的股份)及其他獎勵 (b) 包括視同處置/處置投資公司、投資公司的公允價值變動的(收益)/虧損淨額以及與投資公司股權交易相關的其他開支 (c) 因收購產生的無形資產攤銷 (d) 主要包括於聯營公司、合營公司、商譽及收購產生的其他無形資產的減值撥備/(撥回) (e) 主要包括本集團可持續社會價值及共同富裕計劃項目所產生的捐款及開支 (f) 非國際財務報告準則調整的所得稅影響

SOURCE 騰訊