騰訊公佈二零二五年第三季業績

13 11月, 2025, 19:16 CST
收入堅實增長 經營桿杆持續
AI 投入助力業務增長及效 率提升
香港 2025年11月13日 /美通社/ -- 世界領先的互聯網科技公司——騰訊控股有限公司(港交所代碼:00700(港幣櫃台)及80700(人民幣櫃台)，「騰訊」或「本公司」)今天公佈截至二零二五年九月三十日止第三季(「3Q2025」)未經審核綜合業績。
董事會主席兼首席執行官馬化騰表示:「二零二五年第三季，我們實現了堅實的收入及盈利增長，反映遊戲、營銷服務、金融科技及企業服務等業務的健康趨勢。我們對AI的戰略投入，不僅為我們在廣告精準定向及遊戲用戶參與度等業務領域帶來助益，也帶來了編程、遊戲及視頻製作等領域的效率提升。我們持續升級混元基礎模型的團隊及技術架構，混元的圖像及3D生成模型已處於行業領先水準。隨著混元能力不斷提升，我們在推動元寶普及的投入以及在微信內發展AI智能體能力所作的努力，將帶來更積極的進展。」
3Q2025 財務 摘要
總收入： 同比增長 15% ，毛利 : 同比增長 22% ，按非國際財務報告準則 [1] 的經營盈利 : 同比增長 18%
- 總收入為人民幣1,929億元，同比增長15%。
- 毛利為人民幣1,088億元，同比增長22%。
- 按非國際財務報告準則，撇除若干一次性及/或非現金項目的影響，以體現核心業務的業績:
- 經營盈利為人民幣726億元，同比增長18%; 經營利潤率由去年的37%上升至38%。
- 期內盈利為人民幣728億元，同比增長19%。
- 期內本公司權益持有人應佔盈利為人民幣706億元，同比增長18%。
- 每股基本盈利為人民幣7.769元，每股攤薄盈利為人民幣7.575元。
- 按國際財務報告準則:
- 經營盈利為人民幣636億元，同比增長19%; 經營利潤率由去年的32%上升至33%。
- 期內盈利為人民幣649億元，同比增長20%。
- 期內本公司權益持有人應佔盈利為人民幣631億元，同比增長19%。
- 每股基本盈利為人民幣6.952元，每股攤薄盈利為人民幣6.779元。
- 資本開支為人民幣130億元，同比減少24%。
- 自由現金流為人民幣585億元，同比持平。總現金為人民幣 4,933 億元，同比增長16%。現金淨額為人民幣1,024億元，同比增長7%。
- 於2025年9月30日，我們於上市投資公司(不包括附屬公司)權益的公允價值[2]為人民幣8,008億元，相較於2025年6月30日的公允價值為人民幣7,143億元。於2025年9月30日，我們於非上市投資公司(不包括附屬公司)權益的賬面價值為人民幣3,452億元，相較於2025年6月30日的賬面價值為人民幣3,423億元。
- 本公司於3Q2025於香港聯交所以約211億港元的總代價回購約3,536萬股股份。
|
[1] 非國際財務報告準則撇除股份酬金、併購帶來的效應，如來自投資公司的(收益)/虧損淨額、無形資產攤銷及減值撥備/(撥回)、集團 可持續社會價值及共同富裕計劃項目所產生的捐款及開支、所得稅影響及其他
|
[2] 包括透過特殊目的公司持有的權益，且按應佔基準計
3Q2025 管理層討論及分析
增值服務業務3Q2025的收入同比增長16%至人民幣959億元。本土市場遊戲收入為人民幣428億元，同比增長15%，主要得益於近期發佈的《三角洲行動》等多款遊戲的收入貢獻，《王者榮耀》與《和平精英》等長青遊戲的收入增長，以及《無畏契約》從個人電腦端至移動端的拓展。國際市場遊戲收入為人民幣208億元，同比增長43%（按固定匯率計算為42%），主要得益於Supercell旗下遊戲的收入增長，新發佈的個人電腦及主機遊戲《消逝的光芒:困獸》的銷量表現，以及近期收購的遊戲工作室的收入貢獻。社交網絡收入同比增長5%至人民幣323億元，得益於視頻號直播服務收入、音樂付費會員收入及小遊戲平台服務費的增長。
營銷服務業務3Q2025的收入同比增長21%至人民幣362億元。該增長乃由於廣告曝光量的提升，這得益於用戶參與度及廣告加載率的提高，以及AI驅動的廣告定向所帶動的eCPM增長。本季所有主要行業的廣告主投放均有所增長。
金融科技及企業服務業務3Q2025的收入同比增長10%至人民幣582億元。金融科技服務收入同比以高個位數百份比增長，主要受益於商業支付活動及消費貸款服務的收入增加。企業服務收入同比增長十幾個百分點，受益於雲服務的收入增長（其中包括企業客戶對AI相關服務需求上升帶動的增長），以及由於微信小店交易額提升而帶動的商家技術服務費收入增長。
|
|
於 2025 年
9 月 30 日
|
於2024年
9月30日
|
|
同比變動
|
|
|
|
於2025年
6月30日
|
環比變動
|
|
(百萬計，另有指明者除外)
|
微信及WeChat的
合併月活躍賬戶數
|
1,414
|
1,382
|
|
2 %
|
|
|
|
1,411
|
0.2 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QQ的移動終端月活躍賬戶數
|
517
|
562
|
|
-8 %
|
|
|
|
532
|
-3 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收費增值服務訂閱會員數[3]
|
265
|
265
|
|
穩定
|
|
|
|
264
|
0.4 %
3Q2025 業務回顧及展望
- 我們為微信小店系統性地建設更蓬勃的交易生態，推動交易額持續快速增長。例如，我們應用基礎模型能力以更好地理解用戶興趣，從而提升商品推薦能力。
- 我們豐富了微信的AI功能，為用戶提供新服務，並推動元寶更廣泛的使用，取得了積極的成效。
- 本土遊戲方面，《三角洲行動》於本季位居行業流水前三[4]，《無畏契約：源能行動》成為了今年中國市場發佈的最成功手機新遊[5]。
- 國際遊戲方面，《皇室戰爭》的平均日活躍賬戶數及流水於2025年9月創下新高。新上線的《消逝的光芒：困獸》於Steam平台獲得了「極度好評」的用戶評論分數[6]。
- 騰訊視頻以1.14億[7]視頻會員數保持了在長視頻市場的領先地位，騰訊音樂以1.26億[8]音樂會員數，同樣保持了在音樂流媒體市場的領先地位。
- 我們推出了智能投放產品矩陣騰訊廣告AIM+，支持廣告主自動配置定向、出價及版位，並優化廣告創意，從而提升他們的營銷投入回報。
- 商業支付金額增速較第二季提升，得益於線上支付金額強勁增長，及線下支付金額趨勢改善，尤其是在零售和交通行業。
- 我們提升了混元大語言模型的複雜推理能力，尤其於編程、數學和科學等方面。根據LMArena的排名，混元圖像生成模型在全球文生圖模型中排名第一[9]。
有關更詳細的披露，請瀏覽 https://www.tencent.com/zh-hk/investors.html 或通過微信公眾號 ( 微信號 :Tencent Global ) 關注我們 :
|
[3] 季度訂閱會員數的日均值
|
[4] 公司數據及Sensor Tower
|
[5] QuestMobile及Sensor Tower，以2025年1月1日至11月12日內發佈的遊戲首月的日活躍賬戶數及流水統計
|
[6] 87%用戶評價正面，截至2025年11月12日
|
[7] 3Q2025訂閱會員數的日均值
|
[8] 3Q2025每月最後一日的平均訂閱會員數
|
[9] 截至2025年11月12日
關於騰訊
騰訊以技術豐富互聯網用戶的生活。
通過通信及社交服務微信和QQ，促進用戶互相連接，並助其連接數字內容、網上及線下服務。通過定向營銷服務，助力廣告主觸達數以億計的中國消費者。通過金融科技及企業服務，促進合作夥伴業務增長，助力實現數字化升級。
騰訊大力投資於人才隊伍和推動科技創新，積極參與互聯網行業協同發展。騰訊於1998年在中國深圳成立，騰訊2004年於香港聯合交易所上市。
投資者查詢 : [email protected]
媒體查詢 : [email protected]
非國際財務報告準則財務計量
為補充根據國際財務報告準則編制的本集團(「本公司及其附屬公司」)綜合業績，若干額外的非國際財務報告準則財務計量(經營盈利、經營利潤率、期內盈利、本公司權益持有人應佔盈利、每股基本盈利及每股攤薄盈利)已於本公佈內呈列。此等未經審核非國際財務報告準則財務計量應被視為根據國際財務報告準則編制的本集團財務業績的補充而非替代計量。此外，此等非國際財務報告準則財務計量的定義可能與其他公司所用的類似詞彙有所不同。
本公司的管理層相信，非國際財務報告準則財務計量藉排除若干非現金項目及投資相關交易的若干影響為投資者評估本集團核心業務的業績提供有用的補充資料。此外，非國際財務報告準則調整包括本集團主要聯營公司的相關非國際財務報告準則調整，此乃基於相關主要聯營公司可獲得的已公佈財務資料或本公司管理層根據所獲得的資料、若干預測、假設及前提所作出的估計。
重要注意事項
本新聞稿載有前瞻性陳述，涉及本集團的業務展望、財務表現估計、預測業務計劃及發展策略。該等前瞻性陳述是根據本集團現有的資料，亦按本新聞稿刊發之時的展望為基準，在本新聞稿內載列。該等前瞻性陳述是根據若干預測、假設及前提，當中有些涉及主觀因素或不受我們控制。該等前瞻性陳述或會證明為不正確及可能不會在將來實現。該等前瞻性陳述涉及許多風險及不明朗因素。鑑於風險及不明朗因素，本新聞稿內所載列的前瞻性陳述不應視為董事會或本公司聲明該等計劃及目標將會實現，故投資者不應過於倚賴該等陳述。
|
簡明綜合收益表
|
|
|
|
人民幣百萬元(特別說明除外)
|
|
|
|
|
未經審核
|
|
未經審核
|
|
3Q2025
|
3Q2024
|
|
3Q2025
|
2Q2025
|
收入
|
192,869
|
167,193
|
|
192,869
|
184,504
|
增值服務
|
95,860
|
82,695
|
|
95,860
|
91,368
|
營銷服務
|
36,242
|
29,993
|
|
36,242
|
35,762
|
金融科技及企業服務
|
58,174
|
53,089
|
|
58,174
|
55,536
|
其他
|
2,593
|
1,416
|
|
2,593
|
1,838
|
收入成本
|
(84,071)
|
(78,365)
|
|
(84,071)
|
(79,491)
|
毛利
|
108,798
|
88,828
|
|
108,798
|
105,013
|
毛利率
|
56 %
|
53 %
|
|
56 %
|
57 %
|
銷售及市場推廣開支
|
(11,468)
|
(9,411)
|
|
(11,468)
|
(9,410)
|
一般及行政開支
|
(34,259)
|
(29,058)
|
|
(34,259)
|
(31,921)
|
其他收益/(虧損)淨額
|
483
|
2,974
|
|
483
|
(3,578)
|
經營盈利
|
63,554
|
53,333
|
|
63,554
|
60,104
|
經營利潤率
|
33 %
|
32 %
|
|
33 %
|
33 %
|
投資收益/(虧損)淨額及其他
|
2,820
|
3,066
|
|
2,820
|
2,638
|
利息收入
|
4,256
|
3,996
|
|
4,256
|
4,121
|
財務成本
|
(3,756)
|
(3,531)
|
|
(3,756)
|
(3,941)
|
分佔聯營公司及合營公司盈利/
|
7,854
|
6,019
|
|
7,854
|
4,473
|
除稅前盈利
|
74,728
|
62,883
|
|
74,728
|
67,395
|
所得稅開支
|
(9,785)
|
(8,900)
|
|
(9,785)
|
(11,351)
|
期內盈利
|
64,943
|
53,983
|
|
64,943
|
56,044
|
|
|
|
|
|
|
下列人士應佔 :
|
|
本公司權益持有人
|
63,133
|
53,230
|
|
63,133
|
55,628
|
非控制性權益
|
1,810
|
753
|
|
1,810
|
416
|
|
|
|
|
|
|
非國際財務報告準則經營盈利
|
72,570
|
61,274
|
|
72,570
|
69,248
|
非國際財務報告準則
本公司權益持有人應佔盈利
|
70,551
|
59,813
|
|
70,551
|
63,052
|
|
|
|
|
|
|
本公司權益持有人應佔
每股盈利 ( 每股人民幣元 )
|
|
|
|
|
|
- 基本
|
6.952
|
5.762
|
|
6.952
|
6.115
|
- 攤薄
|
6.779
|
5.644
|
|
6.779
|
5.996
|
簡明綜合全面收益表
|
|
|
人民幣百萬元(特別說明除外)
|
|
|
|
|
未經審核
|
|
|
3Q2025
|
3Q2024
|
期內盈利
|
|
64,943
|
53,983
|
其他全面收益 ( 除稅淨額 ) :
|
|
|
|
其後可能會重新分類至損益的項目
|
|
|
|
分佔聯營公司及合營公司其他全面收益
|
(722)
|
155
|
處置及視同處置聯營公司及合營公司後分佔其他全面收益轉至損益
|
(92)
|
-
|
以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的
金融資產的公允價值變動 (虧損)/收益淨額
|
(18)
|
20
|
處置以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產後轉至損益
|
(5)
|
-
|
外幣折算差額
|
|
(3,895)
|
(2,909)
|
對沖儲備變動淨額
|
|
308
|
(880)
|
|
|
|
|
其後不會重新分類至損益的項目
|
|
|
|
分佔聯營公司及合營公司其他全面收益
|
|
12
|
52
|
以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產的公
|
|
17,479
|
33,578
|
外幣折算差額
|
|
(966)
|
(153)
|
對沖儲備變動淨額
|
|
(14)
|
19
|
|
|
12,087
|
29,882
|
期內 全面收益總額
|
|
77,030
|
83,865
|
下列人士應佔 :
|
|
|
|
本公司權益持有人
|
|
76,499
|
82,179
|
非控制性權益
|
|
531
|
1,686
|
其他財務資料
|
|
人民幣百萬元(特別說明除外)
|
未經審核
|
|
3 Q2025
|
3Q2024
|
2Q2025
|
EBITDA (a)
|
80,357
|
64,397
|
79,467
|
經調整的EBITDA (a)
|
86,698
|
69,656
|
85,122
|
經調整的EBITDA比率 (b)
|
45 %
|
42 %
|
46 %
|
利息及相關開支
|
3,206
|
3,145
|
3,541
|
現金淨額 (c)
|
102,422
|
95,462
|
74,592
|
資本開支 (d)
|
12,983
|
17,094
|
19,107
|
附註
|
(a) EBITDA乃按經營盈利扣除其他收益/(虧損)淨額，加回物業、設備及器材、投資物業及使用權資產的折舊、以及無形資產及土地使用權的攤銷計算。經調整的EBITDA乃按EBITDA加按權益結算的股份酬金開支計算
|
(b) 經調整的EBITDA比率乃按經調整的EBITDA除以收入計算
|
(c) 現金淨額為期末餘額，乃根據現金及現金等價物加定期存款及其他(包括為資金管理目的而持有的高流動性投資產品)，減借款及應付票據計算
|
(d) 資本開支主要包括對信息技術基礎設施(包括電腦設備、零配件及軟件)、數據中心、土地使用權、辦公園區及知識產權(不包括媒體內容)的投入
|
簡明綜合財務狀況表
|
|
|
|
人民幣百萬元(特別說明除外)
|
|
|
|
|
未經審核
|
經審核
|
|
於 2025 年
9 月 30 日
|
於2024年
12月31日
|
資產
|
|
|
|
非流動資產
|
|
|
|
物業、設備及器材
|
140,463
|
|
80,185
|
土地使用權
|
22,489
|
|
23,117
|
使用權資產
|
16,680
|
|
17,679
|
在建工程
|
9,542
|
|
12,302
|
投資物業
|
955
|
|
801
|
無形資產
|
212,459
|
|
196,127
|
於聯營公司的投資
|
321,278
|
|
290,343
|
於合營公司的投資
|
6,708
|
|
7,072
|
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產
|
208,447
|
|
204,999
|
以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的
金融資產
|
417,503
|
|
302,360
|
預付款項、按金及其他資產
|
24,556
|
|
42,828
|
其他金融資產
|
1,411
|
|
1,076
|
遞延所得稅資產
|
29,943
|
|
28,325
|
定期存款
|
78,685
|
|
77,601
|
|
1,491,119
|
|
1,284,815
|
|
|
|
|
流動資產
|
|
|
|
存貨
|
550
|
|
440
|
應收賬款
|
52,357
|
|
48,203
|
預付款項、按金及其他資產
|
103,016
|
|
101,044
|
其他金融資產
|
4,525
|
|
4,750
|
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產
|
23,742
|
|
9,568
|
以公允價值計量且其變動計入
其他全面收益的金融資產
|
8,256
|
|
3,345
|
定期存款
|
226,146
|
|
192,977
|
受限制現金
|
3,579
|
|
3,334
|
現金及現金等價物
|
159,982
|
|
132,519
|
|
|
|
582,153
|
|
496,180
|
資產總額
|
2,073,272
|
|
1,780,995
|
簡明綜合財務狀況表(續上)
|
|
|
|
人民幣百萬元(特別說明除外)
|
|
|
|
|
未經審核
|
|
經審核
|
|
於 2025 年
|
於2024年
|
|
9 月 30 日
|
12月31日
|
權益
|
|
|
|
本公司權益持有人應佔權益
|
|
|
|
股本
|
-
|
|
-
|
股本溢價
|
57,750
|
|
43,079
|
庫存股
|
(2,514)
|
|
(3,597)
|
股份獎勵計劃所持股份
|
(7,182)
|
|
(5,093)
|
其他儲備
|
158,719
|
|
47,129
|
保留盈利
|
965,307
|
|
892,030
|
|
1,172,080
|
|
973,548
|
|
|
|
|
非控制性權益
|
88,435
|
|
80,348
|
權益總額
|
1,260,515
|
|
1,053,896
|
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
非流動負債
|
|
|
|
借款
|
200,696
|
|
146,521
|
應付票據
|
127,382
|
|
130,586
|
長期應付款項
|
11,750
|
|
10,201
|
其他金融負債
|
5,358
|
|
4,203
|
遞延所得稅負債
|
21,416
|
|
18,546
|
租賃負債
|
13,069
|
|
13,897
|
遞延收入
|
3,852
|
|
6,236
|
|
383,523
|
|
330,190
|
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
應付賬款
|
128,749
|
|
118,712
|
其他應付款項及預提費用
|
83,354
|
|
84,032
|
借款
|
52,193
|
|
52,885
|
應付票據
|
10,655
|
|
8,623
|
流動所得稅負債
|
17,222
|
|
16,586
|
其他稅項負債
|
4,601
|
|
4,038
|
其他金融負債
|
5,121
|
|
6,336
|
租賃負債
|
5,300
|
|
5,600
|
遞延收入
|
122,039
|
|
100,097
|
|
429,234
|
|
396,909
|
負債總額
|
812,757
|
|
727,099
|
權益及負債總額
|
2,073,272
|
|
1,780,995
|
非國際財務報告準則財務計量與根據國際財務報告準則編製的 最近 計量之間的調節
|
|
已報告
|
|
調整
|
非國際財務報告準則
|
|
人民幣百萬元
百分比除外
|
股份酬金 (a)
|
來自投資公司的
( 收益 )/ 虧損淨額 (b)
|
無形資產攤銷 (c)
|
減值撥備 /( 撥回 ) (d)
|
SSV 及 CPP (e)
|
其他 (f)
|
所得稅影響 (g)
|
|
|
|
|
未經審核截至 2025 年 9 月 30 日止三個月
|
|
經營盈利
|
63,554
|
7,188
|
–
|
1,622
|
–
|
206
|
–
|
–
|
72,570
|
|
分佔聯營公司及合營公司盈
|
7,854
|
909
|
(555)
|
1,755
|
(1)
|
–
|
360
|
–
|
10,322
|
|
期內盈利
|
64,943
|
8,097
|
1,703
|
3,377
|
(4,798)
|
321
|
360
|
(1,207)
|
72,796
|
|
本公司權益持有人應佔盈利
|
63,133
|
7,905
|
1,730
|
3,003
|
(4,805)
|
321
|
360
|
(1,096)
|
70,551
|
|
經營利潤率
|
33 %
|
|
|
|
|
|
|
|
38 %
|
|
|
|
|
未經審核截至 2024 年9 月 30 日止三個月
|
|
經營盈利
|
53,333
|
6,377
|
–
|
1,324
|
–
|
240
|
–
|
–
|
61,274
|
|
分佔聯營公司及合營公司盈
|
6,019
|
985
|
60
|
1,433
|
12
|
–
|
–
|
–
|
8,509
|
|
期內盈利
|
53,983
|
7,362
|
(6,610)
|
2,757
|
3,788
|
304
|
–
|
(653)
|
60,931
|
|
本公司權益持有人應佔盈利
|
53,230
|
7,180
|
(6,664)
|
2,591
|
3,766
|
304
|
–
|
(594)
|
59,813
|
|
經營利潤率
|
32 %
|
|
|
|
|
|
|
|
37 %
|
|
|
|
|
未經審核截至 2025 年 6 月 30 日止三個月
|
|
經營盈利
|
60,104
|
7,361
|
–
|
1,614
|
–
|
169
|
–
|
–
|
69,248
|
|
分佔聯營公司及合營公司盈
|
4,473
|
903
|
(798)
|
1,544
|
226
|
–
|
–
|
–
|
6,348
|
|
期內盈利
|
56,044
|
8,264
|
(2,396)
|
3,158
|
(372)
|
751
|
–
|
(683)
|
64,766
|
|
本公司權益持有人應佔盈利
|
55,628
|
8,071
|
(3,192)
|
2,848
|
(405)
|
751
|
–
|
(649)
|
63,052
|
|
經營利潤率
|
33 %
|
|
|
|
|
|
|
|
38 %
|
|
附註:
|
(a) 包括授予投資公司僱員的認沽期權(可由本集團收購的投資公司的股份及根據其股份獎勵計劃而發行的股份)及其他獎勵
|
(b) 包括視同處置/處置投資公司、投資公司的公允價值變動的(收益)/虧損淨額以及與投資公司股權交易相關的其他開支
|
(c) 因收購產生的無形資產攤銷
|
(d) 主要包括於聯營公司、合營公司、商譽及收購產生的其他無形資產的減值撥備/(撥回)
|
(e) 主要包括本集團可持續社會價值及共同富裕計劃項目所產生的捐款及開支
|
(f) 主要為本集團及/或投資公司的非經常性合規相關成本及若干訴訟和解產生的費用
|
(g) 非國際財務報告準則調整的所得稅影響
SOURCE 騰訊
