學生自主實踐落地：香港學堂國際學校以學生牽頭的地球日活動與校園義賣重塑環境責任理念

香港學堂國際學校2026年地球日活動大力倡導學生自主理念，推出由學生自主策劃、牽頭開展的「能源浪費排查」(Energy Vampire)等特色活動。這種學生主導的模式，讓教師轉變為引導者角色，使學生能夠自主聚焦自身關注的可持續發展相關問題。

學校從三大維度展現學子多元才能：

社區組織者 ：帶頭開展海灘清理和生物多樣性保護行動。

系統思考者 ：與hkaEATS合作，分析食品采購與可持續物流。

創意工程師 ：運用設計思維，將回收物品改造成實用器具。

學校尊重多元視角及觀點，賦能學生以真實、務實的領導力，解決全球各類議題。

有意義的捐贈 踐行循環經濟

香港學堂國際學校校園義賣活動秉持「蜻蜓精神」，吸引300余名訪客參與，籌款總額超2萬港元。學生通過推廣循環經濟模式，讓閒置物品免於進入垃圾填埋場，轉而用於助力全球公益事業。富余書籍送往柬埔寨、菲律賓及本地監獄，助力掃盲教育；紡織衣物則捐贈給Redress，緩解時尚產業廢棄物帶來的問題。

夯實未來發展根基

校方代表表示：「我們旨在搭建一方平台，讓學生認識到他們的想法舉足輕重，並為他們踐行創意構想提供支持。通過發起和主導這些項目，學生能夠明白自己的聲音備受重視。守護地球從來不是一日之功，而是一種長久秉持的理念，需要持之以恆的行動與創新思維。」借助這些活動，香港學堂國際學校持續彰顯校園多元人才風采，充分證明當學生被賦予領導權，他們不僅認知世界，更懂得如何為世界貢獻力量。

關於香港學堂國際學校

香港學堂國際學校是一所頂尖非營利IB世界學校。學校創辦於2000年，今年迎來建校25周年。學校以高品質、以學生為中心的辦學理念享譽業界，匯聚來自35個以上國家和地區的學子，助力學生成長發展、充分發掘自身潛能。學校坐落於宜居的西貢區，校園屢獲殊榮，專業教師為2至18歲學生提供一貫制教學。作為擁有完整IB三大項目認證的世界學校，香港學堂國際學校開設IB小學(PYP)、中學(MYP)及大學預科(Diploma)課程。所有畢業生均可獲頒香港學堂國際學校文憑與全球公民文憑，升入全球各地知名大學深造，並在世界各地開啟理想職業生涯。

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SOURCE 香港學堂