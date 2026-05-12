金沙中國致力推動澳門經濟適度多元發展

澳門多元發展的藍圖，可追溯至拉斯維加斯金沙集團已故創辦人蕭登．艾德森先生（Sheldon G. Adelson）的遠見卓識。在他的領導下，集團於澳門的首個項目——澳門金沙於 2004 年落戶澳門，澳門首個大型綜合度假村——澳門威尼斯人亦於2007 年落成，涵蓋零售、娛樂、酒店及會展設施，為路氹金光大道綜合發展奠定基礎，並為澳門旅遊業發展格局翻開新章。

金沙中國持續投放資源於酒店、會展、娛樂及零售，持續推進本澳多元經濟版塊，旗下擁有 14,000 個座位的威尼斯人綜藝館，從不間斷舉辦大型演唱會及國際巨星演出，吸引國際目光聚焦澳門；在會展領域，金沙中國擁有超過160 萬平方呎的會展設施，吸引世界級會展活動落戶澳門，龐大國際商務旅客團隊到訪，有效延長客留，進一步鞏固澳門作為亞洲商務旅遊樞紐的地位。此外，金沙中國更擁有全澳最大的零售空間，提供近780間世界級頂尖免稅品牌商舖，為澳門零售業發展提供強力支持。

作為澳門綜合度假村營運模式的先驅，金沙中國二十多年來始終堅定支持澳門經濟適度多元發展，且對澳門未來充滿信心。首先，在中央人民政府及澳門特區政府的領導下，澳門政治局勢穩定，彰顯「一國兩制」的制度優勢，為長期投資、持續開發及高質量增長提供了安全的營商環境。其次，澳門背靠擁有近 9,000 萬人口的粵港澳大灣區，擁有強勁而穩定的自然需求，並與全球主要市場保持緊密聯繫。此外，澳門坐擁規模龐大的高端綜合度假村集群，在供應端形成無可比擬的優勢，輔以港珠澳大橋等政府基建，不僅提升了旅遊產業的效率與規模，更讓澳門的競爭力得以長久維持。

展望未來，鄭君諾指出，「盛事經濟」將成為澳門下一階段多元發展的核心動力，而相對明確定位及策略性的活動編排，將在吸引國際客源及推動經濟多元發展方面發揮愈加關鍵的作用。未來金沙中國將持續聚焦具世界影響力的大型盛事，令其影響力和長期價值達至最大化。相關活動可望為整體經濟帶來更廣泛的外溢效應，惠及更多更廣的產業鏈。

旗艦級娛樂及體育盛事亦為提升城市品牌帶來顯著效益。2025 年 10 月舉行的 NBA 中國賽標誌着重要里程碑。賽事在中國內地社交媒體平台錄得約 30 億次線上曝光，大幅提升澳門在全球體育及娛樂版圖上的能見度。配合賽事，金沙中國策劃了約 100 項延伸活動，包括 NBA House、公益周社區活動、球迷互動及澳門首家 NBA 旗艦店，確保其影響力由場館延伸至更廣泛的社區層面。

推動經濟多元化的意義不僅在於旅遊收益，更在於為本地社區創造有意義的長遠福祉。金沙中國長期致力於透過大型活動的協同效應，推動社區關懷、提質義工服務，並促進藝術文化發展、中小企扶持及社區活化等，確保旅遊業的增長能持續推動社會不同界別的廣泛參與及分享。

金沙中國重申對澳門未來的堅定信心，並承諾持續投資高質量的非博彩項目，攜手政府、業界及社區，支持澳門建設世界旅遊休閒中心。

關於金沙中國有限公司

金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮、澳門巴黎人®，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於威尼斯人綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。

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