中國企業出海的戰略門戶：閔行區商務委員會率企業家代表團訪問諾亞控股香港

上海2026年5月15日 /美通社/ -- 在全球經濟格局深刻變化與全球化路徑重塑的背景下，中國企業「出海」正從機會驅動模式邁向能力驅動模式。對於企業家而言，核心挑戰在於如何在複雜多變的國際環境中實現合規運營、清晰定位以及長期發展。

近日，閔行區商務委員會率企業家代表團訪問諾亞控股香港，重點參觀了ARK HK及Glory Family Heritage（榮耀家族傳承，GLORY）辦公空間，圍繞長期發展與全球化視角展開深入交流，聚焦中國企業全球化所需的戰略路徑與系統化能力。

此次交流體現了關於中國企業如何真正融入全球體系的共識。活動由閔行區商務委員會副主任沈麗帶隊，來自科技、外貿、服飾等領域的多家企業負責人參加。

交流過程中，諾亞控股與來訪嘉賓共同探討了一個核心結論：全球化不是目的地的選擇，而是長期運營能力的建設。

在這一背景下，諾亞控股正日益成為企業家在全球拓展過程中進行深度對話與系統性思考的重要平台。

通過系統化能力支持企業可持續全球增長

作為諾亞控股旗下專注於全球華人家族與企業長期保護、傳承與治理的核心平台，GLORY始終伴隨中國企業與企業家全球化發展的步伐，通過不斷拓展專業邊界與服務深度，致力於成為全球化進程中的長期合作夥伴。

活動期間，Glory Family Heritage副總經理兼諾亞控股CIO報告主編陳昆才(Michael Chen)詳細闡述了GLORY關於企業全球化一站式解決方案的理念與實踐框架。他指出，企業全球化是一項跨週期、跨區域、跨專業的系統工程，必須從一開始進行全面規劃，涵蓋：

全球合規與治理架構

跨區域運營與資本安排

核心管理層與人才配置

企業發展與家族長期規劃之間的協同安排

依托諾亞控股二十年來服務高淨值家族與民營企業的經驗，GLORY已建立以合規優先、覆蓋全週期、系統化的服務體系，幫助企業在不同司法轄區和市場環境中建立可持續、可複製的全球運營能力。

聚焦現實挑戰：企業家最關心的全球化問題

在隨後互動環節中，企業家代表與商務委員會官員圍繞出海過程中最具挑戰性的現實問題展開深入討論，包括：

香港特別行政區與新加坡在長期戰略定位上的制度與監管差異

法律稅務優化與跨境合規邊界

海外品牌獨立性與母公司治理安排

跨境開戶、審批流程與運營效率

高管家庭全球化安排與子女教育規劃

基於長期實踐經驗，GLORY分享了從「 單點決策 」升級為「 系統工程 」的思維框架，幫助企業在複雜選擇中建立更清晰、更穩健的判斷邏輯。多位企業家表示，此次交流使他們對全球化的合規路徑與底層邏輯形成了更加全面、理性的理解。

作為推動企業國際化的重要力量，閔行區商務委員會持續在政策引導、資源對接與企業服務方面發揮關鍵作用，為企業穩健、合規「 出海 」提供有力支持。商務委員會領導對本次交流給予積極評價，並表示，圍繞系統化能力與長期視角展開的討論，有助於企業建立更加成熟的全球化認知。

未來，諾亞控股將繼續依托全球化平台與專業能力，為企業「 出海 」提供涵蓋合規架構、運營落地與長期治理的系統化、全週期支持。

期待更多中國企業將諾亞控股視為全球化進程中的可信賴夥伴，助力企業以更強信心邁向更廣闊的發展空間。

SOURCE Noah Hong Kong