理大與國際學者及太極大師攜手推廣傳統養生

是次研討會匯聚東方傳統智慧與西方科學研究，透過多元視角促進創新、合作、成果轉化，攜手探索健康未來的新方向。

5月 9日舉行的「養生功法坊」則邀請陳式太極拳傳人陳二虎大師及國際知名學者勞力行教授，分別傳授「站樁」與「八段錦」，推廣中醫養生智慧。

陳二虎大師出身太極聖地河南溫縣陳家溝，為陳氏太極拳第十二代嫡傳宗師，陳家溝太極拳八大天王之一，身兼武術高段位、非遺太極傳承名家，屢獲國際及全國太極賽事桂冠。他深耕太極傳承數十載，精研內功拳理，將陳家溝正統樁功與養生心法融會貫通。

勞力行教授是現任美國維吉尼亞整合醫學大學校長及美國中醫藥保護野生動物聯盟共同主席，曾任港大中醫藥學院院長。他擁有逾 40 年臨床與科研經驗，發表了330 多篇SCI 論文，主持多項國際專案。

太極站樁為拳功根基、養生本源，素有「百練不如一站」之說。其妙處在於外靜內動、立身中正，學員透過學習呼吸技巧與正確姿勢，掌握鬆靜要領，預期增強下肢力量，改善平衡與體態 (如駝背)，有效改善睡眠質素，促進血液循環。長期堅持太極站樁，能有效提升個人的「精」、「氣」、「神」。

勞教授則帶領了一場專為初學者設計的 90 分鐘『八段錦』工作坊。課程摒除深奧理論，以「手把手」動態體驗形式，引導學員透過深度拉伸與呼吸，達致調節自主神經、疏通經絡的效果，有效減壓並提升睡眠質素，為身心打造自然免疫屏障。

是次活動成功結合中醫學術研究與實踐應用，讓參加者親身體驗中醫的自癒力量，將傳統智慧融入現代生活。

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香港理工大學（理大）秉承校訓「開物成務 勵學利民」的精神，矢志成為一所創新型世界級大學，在人才培育、科學研究和知識轉移方面追求卓越，為香港、國家及世界作出貢獻。理大致力培育擁有家國情懷、具備全球視野和勇於承擔社會責任的專業人才及社會領袖；同時致力於世界領先的研究及創新，以貢獻社會。理大追求卓越，努力不懈，深得國際認可，於2026年QS世界大學排名中位列全球第54位；另有五學科躋身2026年QS世界大學學科排名全球首30位，而「酒店管理」、「土木工程」、「 藝術與設計」與「環境科學」共同位列全港第一。理大將繼續提升大學社群的凝聚力，讓所有成員以大學為榮，齊心協力，再創輝煌。

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