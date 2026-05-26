瓊港探討深化經貿合作

海南省委書記馮飛呼籲香港企業家加大對海南自由貿易港的投資。海南自貿港實行零關稅、低稅率、簡稅制政策。他承諾，將為來瓊經營的企業拿出最大誠意、提供最優服務、打造最佳環境。

馮飛表示：「瓊港攜手同行，合作之路越走越寬廣。」

香港中華總商會會長、香港新華集團主席蔡冠深(Jonathan Choi Koonshum)指出，海南零關稅政策與香港自由港體制形成政策協同效應。

他建議香港電子、醫藥行業企業赴瓊設廠，享受加工增值產品免稅政策，共同搭建面向亞太市場的跨境供應鏈。

蔡冠深還提議在海南設立跨境「算力保稅區」，通過白名單管理機制，讓香港科研人員使用內地成本更低的算力資源。

他表示：「海南在跨境數據流通、用電成本方面具備獨特政策優勢。」

海南現代科技集團首席執行官邢丹丹提出，採用「前店後廠」模式深化瓊港合作。她列出四大重點合作領域：國際算力交易、空間數據出口、人工智能遙感服務，以及依托香港資本市場賦能人工智能產業發展。

邢丹丹表示：「本月我們完成了全國首單獲批的空間數據出口訂單，彰顯了自貿港的政策優勢。」

香港中華總商會文化委員會副主席梁穎雯(Connie Leung)稱，海南的生產加工能力可與香港的金融及專業服務形成互補。

香港長期以來一直是海南最大的外資來源地。2025年，港企在海南新設企業793家，兩地貿易額達93.5億元人民幣（約合26億美元），較2020年增長逾兩倍。

SOURCE China Daily