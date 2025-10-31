「鼓浪嶼」號郵輪亮相APEC峰會，彰顯中國高端服務新標桿

峰會期間，「鼓浪嶼」號全面升級，化身為獨具魅力的「海上高端會客廳」，提供APEC專屬「星享」服務。「舌尖暢享」：提供薈萃中西經典美食與亞洲特色風味，搭配精致中式菜餚，並提供24小時餐飲服務。「商務尊享」：多功能會議室、電影院及劇院等專業設施一應俱全，充分滿足各類會議及活動需求。「文化樂享」：除了大型歌舞表演《絲路傳奇》，還有空靈鼓、古箏等中國傳統民樂表演，並特別推出中國剪紙、川劇變臉、太極拳、健身氣功及中國書法與國畫藝術等豐富的傳統非遺文化深度體驗，展現中國郵輪品牌的卓越品質與國際風范。

以此次APEC峰會服務為新起點，星旅遠洋郵輪將持續深化創新服務模式、深入挖掘合作潛力、積極拓展國際市場、持續提升服務品質，以更大的行業擔當展現中國郵輪品牌的獨特魅力，在國際舞台上書寫中國服務的精彩華章。

星旅遠洋郵輪是由中國旅游集團和中國遠洋海運集團共同出資設立，總部位於香港，後續將作為華夏國際郵輪旗下子品牌運營。旗下「鼓浪嶼」號總噸7萬噸，13層甲板、880間客房、最大載客人數2014人，是中國首艘實現自主運營的郵輪。德國邁爾船廠傾力打造，精致的內部裝修與工藝，搭配蒂芙尼玻璃天花板置頂的4層挑高中庭，分層鴨尾經典設計，優越的乘客空間比，是建造時高端中型郵輪的標桿。

「鼓浪嶼」號致力於打造「更懂游客，更具溫度」的國際郵輪。客房內高端實木家具、超大衣帽空間，私享奢華浴缸；餐飲融合中西特色，呈現多元口味；娛樂精彩紛呈，既有特色風情演繹，亦有書韻靜謐時光；服務細致入微，貼心周到，為全球旅客提供中西方完美融合的高品質郵輪度假體驗。

2025年4月，「鼓浪嶼」號正式開啟香港母港常態化運營，為消費者提供日本、越南、周末海上游及東南亞長航線等多樣化的航線產品，並將開啟馬來西亞郵輪母港運營，成為中國首家國際化運營的郵輪公司。

SOURCE China Daily