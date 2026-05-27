中國顯示芯片設計領軍企業雲英谷科技成功登陸香港交易所

上海2026年5月27日 /美通社/ -- 北京時間2026年5月27日，啟明創投投資企業、中國顯示芯片設計領軍企業雲英谷科技成功登陸港交所，至此啟明創投迎來開年第六個IPO。雲英谷科技（03310.HK）發行價為20.81港元/股，開盤價25.48港元/股，市值109億港元。

早在2019年，啟明創投領投雲英谷科技C輪融資，並在後續D輪融資中持續支持公司發展。

雲英谷科技成立於2012年，致力於為消費電子品牌公司提供可靠及高性能的顯示驅動方案。公司採用Fabless業務模式，提供主要應用於智能手機的AMOLED顯示驅動芯片和主要應用於VR/AR設備的Micro-OLED顯示背板/驅動。經過多年技術積累與產品迭代，雲英谷科技已穩居顯示驅動芯片行業核心位置，不僅是中國大陸首家通過品牌客戶認證的AMOLED顯示驅動芯片企業，也是唯一一家對品牌公司累計出貨量超過千萬顆的大陸廠商。

雲英谷科技AMOLED顯示驅動芯片已經向全球多家主流智能手機品牌廠商量產出貨，應用於超10個產品系列，合作品牌合計佔據全球智能手機市場份額四分之一以上。根據弗若斯特沙利文報告顯示，按照2024年銷量計算，雲英谷科技是全球智能手機AMOLED顯示驅動芯片市場的第五大供應商，同時也是中國大陸最大的供應商。Micro-OLED顯示背板/驅動的銷售量位列全球第二，同時也是該領域中總部位於中國的規模最大的獨立供應商。

啟明創投主管合夥人周志峰表示：「2019年，中國半導體產業正迎來高速成長期，同時中國手機產業登上全球領導地位，沿著下游終端需求向上溯源，顯示芯片賽道具備極強的產業邏輯與成長空間。而雲英谷科技當時聚焦顯示驅動芯片主業，高度契合我們的投資邏輯，也是當時我們十分看好的優質細分賽道。與雲英谷科技攜手同行的七年裡，啟明創投以長期主義姿態一路相伴，共同支撐企業走到IPO。時至今日，啟明創投的投資策略越來越聚焦，堅持深耕自身已構建的能力圈，踏踏實實地開展投資佈局。在科技投資賽道，啟明創投長期堅定兩大核心投資主題：其一，人工智能作為通用目的技術（General Purpose Technology），必將重塑各行各業；其二，中國本土頂尖的產品設計、工程研發與先進製造實力，具備全球一流競爭力。依托這兩大主線，我們會重點聚焦AI技術與產業應用、硬科技兩大方向。」

關於啟明創投

啟明創投成立於2006年。目前，啟明創投旗下管理11只美元基金，7只人民幣基金，已募管理資產總額達到95億美元。自成立至今，專注於投資科技（Technology）、醫療創新（Healthcare）等行業早期和成長期的優秀企業。

截至目前，啟明創投已投資超過580家高速成長的創新企業，其中有超過210家分別在美國紐交所、納斯達克，香港交易所，上交所及深交所等交易所上市，或通過併購等方式退出，有80多家企業成為行業公認的獨角獸或超級獨角獸企業。

啟明創投投資企業中，很多已經成長為各自領域中最具影響力的公司，包括小米集團、美團、嗶哩嗶哩、知乎、石頭科技、禾賽科技、優必選、文遠知行、海博思創、影石創新、雲知聲、壁仞科技、智譜、甘李藥業、泰格醫藥、再鼎醫藥、康希諾生物、Schrödinger、惠泰醫療、三友醫療、艾德生物、神州細胞、英矽智能、浩博醫藥、圓心科技、宜聯生物、禮新醫藥、階躍星辰等。

SOURCE 啟明創投