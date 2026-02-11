中國邊緣AI芯片領軍企業愛芯元智成功登陸香港交易所

上海2026年2月10日 /美通社/ -- 北京時間2026年2月10日，啟明創投投資企業、中國邊緣AI芯片領軍企業愛芯元智成功登陸港交所，成為「中國邊緣AI芯片第一股 」。愛芯元智（00600.HK）發行價為28.2港元/股，市值165.8億港元。

啟明創投於2020年初領投了愛芯元智的Pre-A輪融資，是公司最早的投資方，並在後續兩輪融資中繼續支持公司發展。IPO前，啟明創投持有愛芯元智超6%的股份，是公司第二大機構投資方。

愛芯元智成立於2019年5月，致力於打造世界領先的人工智能感知與邊緣計算芯片，服務智能汽車、邊緣計算等市場。愛芯元智采用「技術通用、芯片專用 」的策略，基於自主研發的「愛芯智眸AI-ISP」和「愛芯通元混合精度NPU」等核心技術底座，開發針對不同市場的專用芯片，同時配套了完善的開發工具鏈，建立了豐富多樣的生態合作體系。



目前，愛芯元智獨立開發的多代芯片全部實現商業化，范圍涵蓋數十種類型，已在視覺終端計算、智能汽車和邊緣計算AI推理應用中實現大規模生產，並已在關鍵市場建立起領先優勢。



以2024年出貨量計，愛芯元智不僅是全球TOP5的視覺端側AI推理芯片供應商，更在中高端市場以24.1%的市占率位居首位。在智能汽車賽道，以2024年售出的智能汽車芯片安裝量計，愛芯元智已躍居中國第二大國產智能輔助駕駛芯片供應商，截至2025年底其智能汽車芯片累計出貨量近100萬片。此外，愛芯元智於2025年正式發布了全新邊緣計算業務線，旨在構建「邊緣智能共同體」，推動AI在千行百業的規模化落地，已成為中國邊緣計算AI芯片領域TOP3供應商。



愛芯元智創始人、董事長仇肖莘博士表示：「此次上市是愛芯元智發展的關鍵裡程碑，也意味著更大的社會責任與新征程的開啟。未來，我們將以平台型戰略縱深布局，持續突破技術邊界、拓展業務版圖，加速推動AI從智能感知向具身智能躍遷。我們堅信，AI的價值主戰場正在端側與邊緣側全面展開。愛芯元智的邊端AI芯片，正是這場變革的核心基石。秉持『普惠AI，造就美好生活』的使命，踐行『構建世界一流的感知與計算平台』的願景，我們致力於以芯片創新之力，賦能一個更加智能、更加美好的世界。」



啟明創投主管合伙人周志峰表示：「愛芯元智團隊既有芯片產業的深厚積澱，又具備領先的AI算法核心實力，更堅持平台型戰略，通過IP技術縱向迭代與應用領域橫向拓展形成差異化優勢，也讓我們堅信其能在AI芯片領域持續成長。我期待愛芯元智在IPO後迎來更多創新、跑出更快的加速度。啟明創投始終堅信投資AI是未來二十年中國投資最大的確定性，更堅持 『快半步』的投資邏輯，在技術突破已驗證、市場共識未形成時果斷布局。同時以『早期介入、全程陪伴』的方式深度賦能企業，從核心技術研發攻堅到商業化落地，再到資本市場上市全程護航。愛芯元智成功IPO正是對我們這一整套AI硬科技投資邏輯與方法論最扎實的驗證。」

