南方東英首推貨幣市場基金代幣化

滙豐作為3053.HK非上市代幣化類別的代幣化代理、受託人及過戶代理，為產品的代幣化發行提供了核心支持，這亦是滙豐首次在香港提供貨幣市場基金的代幣化服務。非上市代幣化類別不僅有效拓寬了貨幣市場基金的傳統投資渠道，更可實現諸多基於區塊鏈技術的優勢，包括資產所有權以及所有申購、贖回活動的全程紀錄和追溯，高效透明的結算等。

為進一步拓展除了傳統合資格銀行、券商外的分銷渠道，南方東英今日與OSL簽署合作備忘錄。在未來6個月內，南方東英將和OSL的持牌虛擬資產交易平台合作獨家上線此貨幣市場基金的非上市代幣化類別，支持投資者實現申購與贖回流程。

此次三方合作標誌着香港代幣化生態發展邁出重要一步。透過滙豐提供的强大金融基礎設施和代幣化服務，結合OSL的Web3業務生態，南方東英的傳統貨幣市場基金得以在區塊鏈上實現合規發行與資產管理，同時將觸達更廣泛的「鏈上」客戶群。

近年來，市場對代幣化資產的需求快速增長。有研究報告顯示[2]，全球資產代幣化市場規模預計將在2035 年達到 130.67萬億美元（1,019.23 萬億港元），在 2026 年至 2035 年期間的複合年增長率（CAGR）預計將達到 45.83%。其中，金融資產的代幣化發展更是處於快速演進中。

在今日舉辦的「南方東英首隻代幣化產品新聞發佈會暨南方東英x OSL合作備忘錄簽署儀式」上，一眾金融及數字資產行業領袖均出席活動並參與圓桌論壇，分享資產代幣化領域的關鍵趨勢和前瞻觀點。

南方東英行政總裁丁晨表示：「作為香港最大的ETF發行商，南方東英一直緊貼市場脈搏、銳意創新，致力為投資者推出多元化的產品。我們十分榮幸能攜手傳統金融與數字資產生態圈中的頂尖夥伴滙豐和OSL，實現南方東英首隻貨幣市場基金的代幣化，這也是我們進軍數字資產領域策略的關鍵一步。憑藉滙豐卓越的代幣化服務、南方東英的資產管理實力，以及OSL在虛擬資產領域的業務優勢，我們將進一步為香港及國際投資者開拓合規、高效的代幣化資產通道，滿足市場多元的投資需求。我們期待與合作夥伴共同推動香港數字資產生態圈的繁榮。」

滙豐香港行政總裁伍楊玉如表示：「滙豐很榮幸能支持南方東英（CSOP），繼續為香港投資者帶來創新投資產品。滙豐以基金代幣化服務，助ETF「上鏈」、實現碎片化，並透過降低門檻，鼓勵更多投資者邁出參與的重要一步。該服務現已應用於香港的ETF，而未來亦有巨大潛力擴展至其他資產類別及不同市場。」

OSL集團執行董事兼首席執行官Kevin Cui表示：「該產品的上市進一步豐富了 OSL 為客戶提供的產品組合，也再次證明了香港在培育代幣化生態系統方面擁有巨大潛力。憑藉 OSL 在數字資產分銷與流動性方面的獨特優勢，我們很高興能與南方東英及滙豐攜手，為投資者開闢更廣闊的代幣化資產投資渠道。我們與南方東英的合作，不僅僅是推出一個產品，更期待與合作夥伴共同探索全新機遇，為市場帶來更多創新產品。」

作為亞洲領先的 ETF 發行商，南方東英持續探索傳統與數字資產領域生態融合，更將Web3.0 列為年內的重點業務策略。公司已有計劃推出更豐富的代幣化基金產品類別，為市場注入更多創新活力。

關於南方東英

南方東英資產管理公司是香港最大的 ETF/ETP 發行商*。截至 2026 年 5月 29 日，南方東英管理資產規模超過3,500億港元（約合448億美元），得益於成熟的 ETF /ETP生態系統，於香港與新加坡兩地管理 68 隻 ETF/ETP 和 5 隻共同基金**。2026年首季度，香港成交最活躍的 10 隻 ETF/ETP 當中有 6 隻由 南方東英管理***。

*資料來源：彭博，港交所，南方東英，截至2026年5月29日。基於香港上市的ETF（含槓桿及反向產品）所有類別的資產管理規模總和，不包含多重上市的ETF。

** 資料來源：香港交易所、彭博、南方東英，截至 2026 年 3 月 31 日。

*** 資料來源：彭博，2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日。

關於香港上海滙豐銀行有限公司

香港上海滙豐銀行有限公司是滙豐集團的始創成員。集團在56個國家及地區設有辦事處，為全球客戶服務。截至2026年3月31日，集團的資產達33,060億美元，是全球規模最大的銀行和金融服務機構之一。

關於OSL集團

OSL集團（港交所：863.HK）是全球穩定幣支付及交易平台，致力於在全球範圍內提供合規高效的數字金融基礎設施服務，讓任何企業、金融機構和個人都能實現法幣與數字貨幣間的無縫兌換、支付、交易與結算。植根於「開放、安全、合規」的核心價值觀，OSL集團矢志構建一個連接全球市場的高效生態系統，實現全球資金即時、無縫、合規地流動。

免責聲明及重要提示

投資涉及風險。投資者應仔細閲讀有關基金的銷售文件及產品資料概要，以獲取進一步資料，包括當中所載之產品特色及所有風險因素。本文件所述基金非上市代幣化類別基金單位須承受與代幣化類別單位相關的風險，例如︰區塊鏈技術風險、代幣安全風險、網絡安全風險、延誤風險、依賴服務供應商、監管風險、現有法律應用的潛在挑戰、智能合約及技術風險、運作基礎設施的風險、復原與業務連續性風險及與虛擬資產交易平台（作為分銷商）相關的風險。本文件由南方東英資產管理有限公司編制，並未經證監會審閲。

SOURCE CSOP Asset Management