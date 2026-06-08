朱拉隆功大學研究人員將可可廢料製成優質畜禽飼料

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Chulalongkorn University Communication Center

08 6月, 2026, 11:15 CST

曼谷2026年6月8日 /美通社/ -- 朱拉隆功大學研究人員開發出一款新型「可可基礦物質營養補充劑」，可將次級可可原料與廢棄可可果殼加工成高附加值畜禽飼料。該成果依托循環經濟模式，既能幫助農戶降低養殖成本、改善家畜健康狀況，還可有效減少溫室氣體排放。

此項研究由朱拉隆功大學綜合農學院科研與學術服務代理副院長、難府泰國可持續可可研發創新中心(ISTC)主任Tansiphorn Na Nan博士/助理教授牽頭開展。受氣候環境持續惡化影響，可可作物損失率高達80%至90%，農戶手中囤積大量無法售賣的可可廢料；與此同時，長期乾旱也致使畜禽養殖業的飼料成本節節攀升——該創新成果由此應運而生。

朱拉隆功大學研究人員將可可廢料製成優質畜禽飼料
朱拉隆功大學研究人員將可可廢料製成優質畜禽飼料

研究團隊研製出兩種形態的營養補充劑產品，分別是面向小型養殖場的壓縮「舔塊」，以及適用於大型飼料調配生產線的粉劑產品。兩款產品配方中，可可廢料添加占比最高可達30%，既能高效處理農業廢料，也能為可可種植戶開闢額外增收渠道。

研究表明，可可天然含有的黃酮類物質、多酚、可可鹼及單寧等成分對畜禽健康益處顯著。其中，可可鹼能夠改善牛的整體健康狀態、減輕炎症，提升料肉轉化效率。經實測，該飼料補充劑能將泌乳奶牛的乳腺炎相關體細胞數量減少超70%，乳脂含量最高提升15%。

肉牛養殖領域成效同樣十分突出。以往普通肉牛單頭售價僅2萬至3萬泰銖，投喂該營養制劑後，肉牛的肉質大幅提升，部分肉牛可達到高端A3、A4品級，單頭售價超過10萬泰銖。此外，可可中的單寧成分可抑制瘤胃內產生甲烷的菌群活性，最高可削減44%的溫室氣體排放量，同時將營養物質更多轉化為肌肉與脂肪，進一步提升牛肉雪花紋理與肉質。

除養牛業外，目前該研究成果已逐步推廣應用於家禽、山羊及水產對蝦養殖領域，踐行該項目「每一顆可可豆皆物盡其用」的指導理念，充分彰顯循環經濟創新模式可在各農業領域創造可持續價值。

有關詳情，請聯繫朱拉隆功大學綜合農學院，電話：+662-218-1243，或訪問官網：www.cusar.chula.ac.th

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SOURCE Chulalongkorn University Communication Center

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