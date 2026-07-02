朱拉隆功大學校長當選亞洲大學聯盟主席

AUA成立於2017年，由亞洲不同國家及地區的15所頂尖高校組成，成員院校包括清華大學、北京大學、新加坡國立大學、東京大學、首爾國立大學、馬來亞大學等知名學府。該聯盟是亞洲高等教育、科研創新與學術交流的合作平台，旨在深化亞洲各國在高等教育、科技、經濟發展領域的協作，提升亞洲在全球舞台上的影響力。

朱拉隆功大學是聯盟內唯一來自泰國的創始成員院校。威勒特校長此次當選，標誌著泰國高校首次執掌該聯盟最高領導職務。

論壇期間，威勒特校長以「未來大學治理模式」為題分享發展構想，提出多項方案助力高校適配瞬息萬變的全球環境，核心圍繞完善治理體系，提升院校抗風險能力、創新實力，深化高校與產業、社會的聯動融合。

此次出任AUA主席，對朱拉隆功大學乃至泰國高等教育界都具有里程碑意義，泰國高校領袖正式牽頭統籌亞洲一眾頂尖高校組成的合作網絡。威勒特校長目前身兼數職：泰國大學校長理事會(CUPT)主席、東南亞高等院校協會(ASAIHL)主席，同時擔任亞歐會議終身學習中心(ASEM LLL Hub)2025-2030屆主席。

朱拉隆功大學創辦於1917年，是泰國歷史最悠久的高等學府，將於明年迎來建校110週年。

詳情請訪問官網：https://www.chula.ac.th/en/news/411888/

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SOURCE Chulalongkorn University Communication Center