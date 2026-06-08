達美航空香港－洛杉磯每日直航航線正式啟航

達美航空亞太區副總裁莫傑夫（Jeff Moomaw）表示：「是次新增的直航服務標誌著達美航空在亞太區的重要里程碑，彰顯公司致力拓展航線網絡及推動可持續增長，以滿足客戶不斷演變的需求。達美衷心感謝香港合作夥伴與客戶的支持，亦很高興能為旅客提供更優質的尊尚旅程體驗。」

香港直飛洛杉磯的每日航線於洛杉磯國際機場連接逾30個航點，為旅客提供便捷的一站式轉機選擇。航班將由達美空中巴士 A350-900 執飛，機上設有四個座艙產品，包括達美至臻商務艙套間、達美尊尚經濟艙、達美優悅經濟艙及達美經濟艙。其中，達美至臻商務艙配備帶滑門、可全平躺的獨立座位，並提供高級床品，以及由主廚設計的時令四道菜美饌；達美尊尚經濟艙則提供加寬座椅、加大椅背傾斜角度，並配備升級版機上用品，為旅客帶來更寬敞舒適的飛行體驗。

選乘達美至臻商務艙的旅客，可享用位於洛杉磯國際機場的全新「Delta One Lounge至臻商務艙貴賓室」。貴賓室可容納約200人，設計靈感源自南加州的自然景觀與建築美學，配備設有全身按摩椅的身心放鬆空間，並提供由主廚精心設計的輪換菜單及全年開放的壽司吧。商務艙旅客亦可於貴賓室內享用「達美至臻商務艙專屬登機報到」禮賓服務，一站式完成登機手續。

新航線建立了一條關鍵航空貨運走廊，以連接美國與全球最大航空貨運樞紐——香港，進一步鞏固達美貨運（Delta Cargo）的跨太平洋網絡。

作為洛杉磯國際機場中最大的國際航空公司*，達美於高峰期每日營運逾150班航班，直達全球逾50個目的地，是次新增的航線延續達美於洛杉磯的強勁發展動力。

此外，達美投資23億美元推動洛杉磯國際機場的升級改造工程，當中涵蓋建設Delta Sky Way及現代化的第三客運大樓。該客運大樓佔地達120萬平方呎，設有27個登機閘口、一個集中辦理登機手續的大堂、更寬敞的安檢區域，以及屢獲殊榮的「Delta Sky Club達美飛凡貴賓室」。

作為2028洛杉磯奧運暨帕運的創始合作夥伴，以及美國代表隊的官方指定航空，達美深感榮幸能連接香港與洛杉磯，促進兩地跨境旅遊，一同邁向2028年奧運盛會。

達美往返香港（HKG）與洛杉磯（LAX）航班詳情如下** 航班編號 起飛時間 抵達時間 航行日子 啟航日期 DL88 香港時間09時25分 洛杉磯時間07時55分 每日 2026年6月8日 DL89 洛杉磯時間23時05分 香港時間05時05分 每日 2026年6月6日

在此瀏覽及下載更多高解析度圖片。

*根據座位供應量及航班起降次數統計，達美航空為洛杉磯國際機場規模最大的國際航空公司。

**航班時間或因應情況作出調整。

關於達美航空公司

憑藉全體員工熱情周到的服務以及創新能力，達美航空公司（紐交所代碼：DAL）步履不停，致力於令每趟旅程都充滿個性化體驗。

達美航空於全球擁有逾10萬名員工，致力提供業界領先的世界級客戶服務。在高峰期間，每日營運多達5,500班航班，連接六大洲超過300個目的地，服務全球旅客。

於2025年，達美航空接載旅客人次超過兩億，在確保飛行安全與營運可靠性的同時，亦在客戶服務創新方面持續領先業界。同年，達美在J.D. Power尊尚經濟艙旅客滿意度調查中奪冠，亦獲《華爾街日報》評選「最佳美國航企」，並獲Cirium評為2025年北美最準時航空公司。

我們矢志推動未來出行更緊密互聯、更具個人化與愉悅體驗。達美團隊以真誠待客，熱情洋溢，致力讓每一位旅客在每段旅程中均能感受到賓至如歸的服務。

達美航空總部位於美國亞特蘭大，全球重要樞紐和主要市場包括阿姆斯特丹、亞特蘭大、波士頓、底特律、利馬、倫敦希思羅機場、洛杉磯、墨西哥城、明尼阿波利斯-聖保羅、紐約甘迺迪國際機場、紐約拉瓜迪亞國際機場、巴黎戴高樂機場、鹽湖城、智利聖地牙哥、巴西聖保羅、西雅圖、首爾仁川、東京。

作爲天合聯盟創辦成員之一，透過與墨西哥航空、法航荷航集團、中國東方航空、大韓航空、南美航空（LATAM）、維珍大西洋航空和西捷航空的創新戰略合作夥伴關係，達美航空致力為全球旅客帶來更多的選擇與競爭優勢。隨着與Wheels Up Experience的合作，達美航空的高端服務產品線亦進一步升級。

達美航空是美國獲得殊榮最多的航企，歸功於達美員工的奉獻精神、對工作保有的熱情和專業的素養。除獲J.D. Power及Cirium頒發的獎項外，達美航空亦獲《財富》雜誌評選為「全球最受尊崇企業」和「100 間最佳僱主」、獲《商務旅行新聞》選為「商務旅客首選航空公司」以及獲《福布斯旅遊指南》的驗證航空旅行獎評選為「全美最佳航空公司」。此外，達美航空還獲Points of Light組織名列為「Civic 50強」，躋身美國最具社區意識的企業之列，更連續七年獲該組織評選為全美最佳航空公司。

欲了解更多資訊，請關注達美新聞中心、官網以及官方社交媒體帳號（X：@DeltaNewsHub；Facebook：facebook.com/delta）。

SOURCE 達美航空