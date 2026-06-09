抗精神分裂症新藥呫諾美林曲司氯銨膠囊（凱捷樂®）上市，正式惠及國內患者

中國上海和美國馬薩諸塞州劍橋2026年6月9日 /美通社/ -- 再鼎醫藥有限公司（納斯達克股票代碼：ZLAB；香港聯交所股份代號：9688）今日宣佈，公司首個神經領域產品呫諾美林曲司氯銨膠囊（凱捷樂®）在蘇州發貨，並向全國多個省市的醫院和院外藥房供藥。當天，該藥在首都醫科大學附屬北京安定醫院開出全國首張處方，並於同日惠及全國30餘個城市、近50家醫院的精神分裂症患者。

蘇州工業園區黨工委副書記、管委會主任盧淵等園區領導出席了商業首發儀式。蘇州工業園區黨工委委員、管委會副主任倪乾表示，「再鼎醫藥是園區生物醫藥產業蓬勃發展的重要見證者和參與者，包括呫諾美林曲司氯銨膠囊在內的10個創新產品已在中國獲批上市，展現出強勁的發展韌性和創新實力。我們將一如既往地支持包括再鼎醫藥在內的廣大企業，深耕園區、做大做強，以更優的營商環境、更實的產業政策、更貼心的親商服務，助力企業專注創新、安心發展。」

精神分裂症是一種慢性且常導致殘疾的精神疾病，我國約有800萬成人精神分裂症患者。該病的核心症狀包括陽性症狀（如幻覺和妄想）、陰性症狀（如動機和愉悅感缺失以及社交退縮）和認知症狀（如記憶、注意力和決策方面的缺陷）。

再鼎醫藥運營合夥人王軼喆博士表示，「精神分裂症對患者的影響遠不止直觀症狀，更核心的困境在於社會功能受損。呫諾美林曲司氯銨膠囊填補了臨床治療的空白，讓患者有機會回歸生活、重返社會。這款創新藥的上市也積極響應了國家精神衛生建設的號召，為破解治療困境注入了新動力。」

再鼎醫藥自2015年落戶蘇州工業園區以來，已在這片沃土上深耕十年。蘇州一路見證了再鼎腫瘤、免疫、感染性疾病、神經科學等多個疾病領域的數個產品在中國的上市落地，從這裡走出的產品切實幫助到眾多患者和家庭。

再鼎醫藥全球研發首席運營官閻水忠博士表示，「蘇州是再鼎醫藥全球化佈局中唯一一個集中了生產、研發和商業化的城市。今天首發的呫諾美林曲司氯銨膠囊，是我們扎根蘇州、協同創新的最新見證。我們將繼續依托蘇州園區的產業優勢，加速更多創新藥從實驗室走向生產線、從園區走向全國患者，不斷以實際行動助力園區打造世界一流的生物醫藥產業創新高地。」

目前，臨床常用的抗精神病藥物主要圍繞多巴胺受體展開，雖對陽性症狀有一定控制作用，但對陰性症狀和認知症狀改善有限，且副作用突出，包括體重增加、高泌乳素血症，以及肌肉僵硬、震顫等錐體外系症狀等，影響患者長期治療依從性，也給照護者帶來沉重負擔。

首都醫科大學附屬北京安定醫院院長、呫諾美林曲司氯銨膠囊中國Ⅲ期臨床研究的主要研究者王剛教授表示，「呫諾美林曲司氯銨膠囊是70餘年來首個具有全新作用機制的抗精神病藥物，為臨床醫生提供了新選擇。隨著該藥在全國上市，我們期待有更多患者能夠從中獲益，回歸正常生活。」

呫諾美林曲司氯銨膠囊於2025年12月獲國家藥監局批准，用於治療成人精神分裂症。目前，該藥已被納入中華醫學會發佈的《中國精神分裂症防治指南（2025版）》及《精神分裂症陰性症狀管理中國專家共識（2026）》。

SOURCE 再鼎醫藥