香港新世代男神劉俊謙擔任屈臣氏蒸餾水代言人

劉俊謙坐上電車尋覓城市風景 直言 105°C 蒸餾水與家人情誼一樣純淨安心

在全新釋出的廣告片中，劉俊謙手持復古相機，置身於叮叮車的上層。隨着電車在繁華與寧靜交錯的街道中穿梭，他用鏡頭記錄下夕陽餘暉下的舊建築、街角朝氣蓬勃的店舖，以及香港人最真實、最動人的生活日常。無論是親情、友情還是愛情，同在這個城市的共嗚是無可取代的。

在拍攝宣傳片的過程中，Terrance透露早前因拍攝武打片大汗淋漓，體能消耗極大。Terrance笑言：「拍武打片需要補充大量水分，我會自己買好多屈臣氏蒸餾水嚟飲。屈臣氏蒸餾水那種純粹與安全感，最令我信賴和安心。」品牌多年來一直以 105°C 高溫蒸餾，確保產品毫無雜質，這份無可替代的安心與純淨，正正契合屈臣氏蒸餾水希望傳遞給每位香港人的心意 —— 不必遠赴他方尋覓美好，最值得珍惜的一切，其實一直都在身邊。

Terrance 同時憶述不少個人回憶，「我覺得香港電車係好浪漫的。電車係以前同太太拍拖時經常搭乘的交通工具。」在慢活的車速中細賞城中風景，感覺浪漫又愜意。而聊到這座城市中最深刻的地方，他第一個想起的就是大埔。那裡是Terrance 成長的地方，承載著他無數的童年與青春記憶。如今因工作關係經常飛往世界各地，Terrance 坦言每次遠行，最想念的依然是香港的人和物：「每次返到香港見到屋企人，成個人就會真正放鬆，其實兜兜轉轉，最終都係呢度最好。」

首度聯乘「香港遺美」版主攝影師林曉敏 設計 4 款「呢度最好」限定包裝

除了在廣告中溫情演出，文青感十足的 Terrance 這次更「現身」於屈臣氏蒸餾水的全新包裝上！品牌特別邀請了 Terrance 與近年備受追捧的「香港遺美」版主攝影師林曉敏聯手，共同創作全新 4 款限量版瓶身包裝，開啟「尋覓、發掘、捕捉、感受」的旅程 。

今次 Terrance特別以攝影師的獨特視角出發，坐上電車穿梭港島不同角落，用鏡頭將他眼中最無可替代的本土美景一一寫實定格。在這次沿途發掘的過程中，Terrance 紀錄了這座城市裡最動人的微光與日常，並將其化作 4 款限定包裝。透過他細膩的心思與獨特的光影美學，帶領全港市民一同跟隨他的足跡，重新發掘「呢度最好」的城市風景。

參加「呢度最好」 大獎賞推廣 贏取總數逾 500 份豐富禮遇

為配合全新企劃，屈臣氏蒸餾水同步推出「呢度最好」大獎賞推廣！顧客只需購買屈臣氏蒸餾水系列產品*，掃瞄產品樽蓋內二維碼，並於「分分有禮．滴滴賞」 手機應用程式儲印花，即可參與推廣。買得越多，中獎機會越大。活動將分兩個階段進行，合共送出超過 500 份精心挑選的精彩獎品！

第一賞：2026年6月18日至7月31日

頭獎（ 200 名）： 劉俊謙限量版 Fujifilm QuickSnap Flash 一次性菲林相機

劉俊謙限量版 Fujifilm QuickSnap Flash 一次性菲林相機 二獎（ 30 名）： 百佳或豐澤現金禮券* $100

百佳或豐澤現金禮券* $100 三獎（100名）： Watsmall 優惠券 $30 及 屈臣氏蒸餾水 1 箱

第二賞：2026年8月1日至8月31日

頭獎（ 2 名）： 2小時私人派對電車租賃服務

2小時私人派對電車租賃服務 二獎（ 10 名）： 香港主題樂園 1 日門票 2 張

香港主題樂園 1 日門票 2 張 三獎（ 10 名）： 屈臣氏現金禮券 $100

屈臣氏現金禮券 $100 四獎（200名）： Watsmall 優惠券 $30 及 屈臣氏蒸餾水 1 箱

推廣條款及細則請瀏覽: https://shorturl.at/PMrLg

如需更多圖片請登入以下連結: https://drive.google.com/drive/folders/1rB7P_65hDJzR-707B_n3OnxkQv1sOjec?usp=drive_link

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*適用於屈臣氏蒸餾水或屈臣氏礦物質蒸餾水280毫升、 430毫升、620毫升、800毫升、1.25公升、1.8公升﹑4.5公升及8公升、屈臣氏無招紙蒸餾水500毫升、屈臣氏鹼性水 9.0 420毫升及1.2公升、屈臣氏電解質水 420毫升及1.2公升、屈臣氏礦物質有氣水(原味及青檸味) 1公升、500毫升及310毫升。

關於屈臣氏蒸餾水

屈臣氏蒸餾水於1903 年在香港成立，致力為顧客生產純淨的蒸餾水。一直以來，屈臣氏蒸餾水都秉持We Care的社會願景，不斷創新，提升產品質素，並透過O+O平台為顧客提供百分百純淨及健康之蒸餾水。

屈臣氏蒸餾水是全球最具規模之蒸餾水製造商之一，於香港及中國內地設有生產廠房，為五個亞洲市場的顧客提供純淨的蒸餾水。

詳情請瀏覽https://www.watsons-water.com/

關於屈臣氏集團

屈臣氏集團於一八四一年創立，現已發展成全球最大的國際保健美容零售商，在三十一個市場經營十二個品牌合共超過一萬七千家商店，並在全球聘用約十三萬人。集團二○二五年財政年度的營業額達二百六十億美元，每年透過我們的O+O平台服務超過六十億名顧客，為他們帶來科技化的線下及線上購物體驗。

在香港，我們旗下的四個零售品牌共營運超過五百家店舖，包括屈臣氏、百佳、豐澤及屈臣氏酒窖。集團亦製造並分銷優質飲用水屈臣氏蒸餾水，以及菓汁先生和新奇士果汁飲品。

屈臣氏集團是跨國綜合企業長江和記實業有限公司的成員。長江和記業務遍及超過五十個國家，經營港口及相關服務、零售、基建以及電訊等四項核心業務。

詳情請瀏覽www.aswatson.com

SOURCE 屈臣氏蒸餾水