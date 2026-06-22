復銳醫療科技落地泰國雙業務布局，加速釋放亞太增長潛力

能量源設備實現商業化落地、注射填充業務穩步放量，聯合治療方案打造差異化核心優勢，持續助推亞太區域高質量增長

香港2026年6月22日 /美通社/ -- 復銳醫療科技有限公司（英文「Sisram」；簡稱「公司」或「復銳醫療科技」，股份代碼：1696.HK），一家全球化的美麗健康集團，致力於以能量源設備及注射填充產品為核心構建客戶導向的美麗健康生態系統，今日宣布旗下Soprano系列能量源設備登陸泰國市場。依託本地化直營架構與成熟渠道網絡，公司順利完成能量源設備與注射填充產品雙業務線泰國落地，進一步夯實泰國作為公司亞太核心戰略支點的地位，持續釋放東南亞市場增長潛力。

憑藉2025年搭建完成的泰國直營運營體系及深耕本地的優質醫美機構渠道網絡，復銳醫療科技順利推動Soprano系列能量源設備完成本土化上市與商業化落地。產品上市後終端銷量穩步攀升，合作機構反饋積極，標誌着公司在泰國正式形成雙業務並行發展的全新格局。面向未來，公司將推進多款新型能量源設備的本地註冊與落地進程，預計2026年下半年將迎來新品上市，持續豐富本地化醫美設備矩陣，完善區域產品布局。

此外，注射填充核心產品的持續熱銷，為公司泰國市場發展築牢基本盤。延續2025年的高速增長態勢，復銳醫療科技明星產品Profhilo在2026年持續深耕泰國高端醫美市場，獲得當地主流高品質醫美機構及資深醫生的廣泛認可與青睞，終端銷量保持穩健增長。該產品的持續深耕，不僅進一步鞏固了公司在泰國注射填充細分賽道的品牌影響力、市場口碑與機構綁定度，也為公司深化本地醫美產業鏈合作、拓展醫美合作資源奠定了堅實的市場基礎。

依託雙業務落地優勢，復銳醫療科技深度挖掘業務協同價值，創新打造差異化聯合治療體系，精準適配泰國醫美市場多元化、精細化的消費需求。公司整合核心產品優勢，將Profhilo注射填充產品的緊緻抗衰、膚質改善功效，與Soprano系列能量源設備的專屬技術優勢深度結合，聚焦面部緊緻、提拉抗衰等泰國主流醫美消費場景，推出訂製化組合治療方案。

該創新商業模式不僅大幅優化求美者診療體驗、提升綜合治療效果，最大化釋放全品類產品矩陣的商業價值，更有效提升合作機構的核心競爭力與客戶粘性，助力公司實現產品銷量、合作渠道、營收規模與盈利能力的全方位升級，構建本地化競爭優勢。

復銳醫療科技首席執行官Eyal Ben David先生表示：「泰國是東南亞醫美消費的核心市場，擁有成熟的醫療服務體系、活躍的本地消費需求，同時跨境醫美旅遊熱度持續攀升，美麗健康解決方案的市場空間十分廣闊。過去一年，我們深耕泰國本地化運營，營收與盈利水平穩步增長，交出了亮眼的市場答卷。」

他進一步指出，「泰國市場的突破性發展，是公司全球化產品布局、本地化直營運營模式、雙業務協同戰略落地成效的有力印證。未來，公司將持續聚焦泰國亞太戰略支點定位，持續拓寬本地客戶覆蓋版圖，完善醫學教育、技術賦能與售後保障體系，持續深化注射填充與能量源設備雙業務協同發展。通過持續迭代高端醫美解決方案，全方位服務本地求美者及跨境醫美消費群體，為復銳醫療科技亞太區域長期、高質量、可持續發展持續注入新動能。」

關於復銳醫療科技

復銳醫療科技有限公司（股票代碼：1696.HK）是一家全球化的美麗健康集團，擁有逾25年能量源設備（EBD）領域的專業經驗。公司以技術創新與臨床卓越為根基，構建了涵蓋能量源設備、注射填充產品、診斷及協同解決方案的生態系統。公司業務遍及全球110多個國家和地區，通過提供屢獲殊榮的卓越產品，公司為全球數百萬消費者在安全、有效及個性化醫美護理領域樹立了新標杆。復銳醫療科技為中國領先的醫療健康產業集團復星醫藥的控股子公司，自2017年9月起在香港聯合交易所主板上市。

更多信息，請訪問：www.sisram-medical.com。

SOURCE 復銳醫療科技有限公司