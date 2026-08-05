復鋭醫療科技於香港推出Titanium Prime聯合療法

雙設備多能量協同賦能，創新分層抗衰方案，夯實亞太醫美戰略佈局

香港2026年8月5日 /美通社/ -- 復銳醫療科技有限公司（英文「Sisram」；簡稱「公司」或「復銳醫療科技」，股份代碼：1696.HK），一家全球化的美麗健康集團，致力於以能量源設備及注射填充產品為核心構建客戶導向的美麗健康生態系統，今日宣佈旗下Titanium Prime聯合療法正式在香港市場推出。該創新療法整合Alma PrimeX 與 Soprano Titanium Special Edition兩款成熟旗艦能量源設備，既能豐富公司在香港市場的聯合治療方案矩陣，也將進一步夯實公司多技術一體化綜合醫美解決方案的戰略佈局。

Titanium Prime聯合療法融合激光、射頻、超聲波三重核心能量技術，搭配獨家BTS² Methodology分層煥顏美學體系，旨在達到作用於皮膚不同組織層級的效果，以期實現多維協同抗衰及煥膚效果。依託 Alma PrimeX 與 Soprano Titanium Special Edition差異化技術優勢，療法在臨床應用研究中，側重於皮膚表層、真皮層、深層組織的多層修護，該方案有助於改善膚質、緊緻度及面部輪廓等多元美學需求，為求美者提供高度定製化、系統化的全維度年輕化方案。

當前醫美行業需求持續迭代，機構與消費者愈發青睞個性化、多技術組合式治療，行業發展主線正從單一設備單點治療，轉向多平台協同、一體化綜合解決方案。復鋭醫療科技整合兩款市場認可度領先的光電設備，拓寬臨床應用邊界與服務場景：一方面助力合作機構打造差異化特色項目，提升綜合診療競爭力；另一方面充分釋放設備組合協同商業價值。本次香港市場落地，也將為公司依據各區域消費特征，在亞太其他核心市場落地本地化聯合治療方案積累成熟實踐經驗，持續夯實亞太全域業務佈局。

復鋭醫療科技首席執行官Eyal Ben David先生表示：「Titanium Prime聯合療法的上市，標誌着公司發展由單一設備產品供給，邁向多技術平台融合、綜合治療方案創新的全新階段。通過多重能量技術深度整合，我們精準匹配香港市場對個性化、分層式抗衰方案的需求，在優化求美者診療體驗的同時，賦能合作機構構建差異化服務體系，有效提升客户留存與市場競爭力，充分釋放全產品線協同價值，進一步鞏固復鋭醫療在香港高端醫美市場的品牌地位與核心壁壘。」

他進一步指出：「香港擁有完善成熟的醫美產業生態，消費者對前沿光電技術、無創年輕化項目、定製化綜合方案接受度高，是公司落地創新治療概念、深耕亞太市場的核心戰略陣地。未來，公司將持續推進產品、底層技術與臨床診療的多維協同，持續擴大亞太區域客户覆蓋，升級綜合服務能力，為公司亞太業務長期高質量增長持續賦能。」

關於復銳醫療科技

復銳醫療科技有限公司（股票代碼：1696.HK）是一家全球化的美麗健康集團，擁有逾25年能量源設備（EBD）領域的專業經驗。公司以技術創新與臨床卓越為根基，構建了涵蓋能量源設備、注射填充產品、診斷及協同解決方案的生態系統。公司業務遍及全球110多個國家和地區，通過提供屢獲殊榮的卓越產品，公司為全球數百萬消費者在安全、有效及個性化醫美護理領域樹立了新標杆。復銳醫療科技為中國領先的醫療健康產業集團復星醫藥的控股子公司，自2017年9月起在香港聯合交易所主板上市。

更多信息，請訪問：www.sisram-medical.com。

SOURCE 復銳醫療科技有限公司