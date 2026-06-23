資策會助力電子資訊業提前布局數位產品護照

蔡明宏指出，企業若要回應國際永續與供應鏈資訊揭露趨勢，不能僅著重個別資料欄位的蒐集，而應從產品全生命週期角度，建立可追蹤、可驗證、可應用的產品資訊基礎。透過資料標準化、語意對齊與產業示範驗證，協助企業將既有產品、碳排與供應鏈資訊轉化為可交換、可比對且可被國際夥伴理解的資料格式，逐步降低企業面對不同客戶與不同揭露要求時的重複建置成本。

本次交流會特別邀請歐盟CIRPASS-2代表Paul Defiez來臺分享最新發展。他指出，DPP可視為產品的「數位身分證」，其目的在於提升產品生命週期資訊透明度，確保產品於使用、維修、再利用及回收階段皆能取得必要資訊。針對產業界關注的導入時程，他表示，歐盟相關法規與標準制定進展快速，資通訊（ICT）產品預計於2029年開始適用相關規範，企業應及早規劃資料治理架構，並透過API介接方式與既有ERP、PLM等系統整合，建立未來所需的資料交換能力。

麥哲倫集團經理陳暐婷則提出企業導入DPP的六大步驟，包括理解法規、整合利害關係人、盤點資料來源、導入試點驗證及規模化推動等，協助企業系統性建立導入策略。她指出，DPP未來將成為消費者了解產品永續資訊的重要工具，透過掃描產品QR Code，即可查詢產品來源、碳足跡及可回收性等資訊，進一步影響市場選擇與消費行為。

在綜合論壇中，CIRPASS-2代表Paul Defiez、麥哲倫集團陳暐婷經理、資策會蔡明宏總監、SGS周元昱副主任及工研院劉坤興經理等專家，針對法規發展、技術架構與產業合作模式進行深入交流。資源循環產業推動協會理事長張祖恩也呼籲產官學研共同合作，整合驗證、技術與政策資源，建立臺灣推動DPP的跨域協作機制，協助企業掌握國際接軌契機。

本次交流會凝聚三項共識。首先，DPP合規要求將由品牌商逐步延伸至OEM/ODM及零組件供應商，建議企業應需及早盤點資料來源、權責分工與系統串接方式。其次，企業導入 DPP 應從內部資料治理做起，整合 IT、永續、產品、供應鏈與法規認證等部門，建立可持續維護的資料盤點與治理機制。第三，透過政府協同產業各界，串連法人、品牌商、驗證機構、供應鏈及循環產業能量，逐步建立跨法規、跨標準、跨供應鏈的資料互通基礎，協助企業因應國際法規、永續揭露、碳數據交換、產業標準及品牌客戶等多元要求，強化臺灣在全球永續供應鏈中的競爭力。

為此，資策會將以聯合國透明度協定（United Nations Transparency Protocol, UNTP）架構為基礎，協助臺灣電子資訊產業建立在地化語意框架與資料轉譯模式，使企業既有碳數據、產品資料與供應鏈事件，能轉換為國際可理解、可驗證、可交換且合規的標準格式，達成「一次建模、多方適用」的資料應用目標。

今年也將以網通產品為試點，推動 UNTP 全生命週期概念驗證，串聯製造、物流與循環回收等供應鏈角色，並邀請有意願導入DPP或參與資料串接測試的企業共同投入，逐步建立切合臺灣產業需求、可落地且可擴散的資料互通模式。後續實證成果也將回饋歐盟及聯合國相關倡議，提升臺灣產業在國際永續與資源循環治理體系中的參與度與能見度。

SOURCE Chung-Hua Institution for Economic Research