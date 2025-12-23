新倡議tre100彌合臺灣企業與全球RE100標準之間的差距

對於全球供應鏈中的供應商而言，tre100尤為寶貴。隨著跨國公司日益要求供應商使用可再生電力，並優先與能證明此類承諾的公司合作，規模較小的供應商若未加入知名倡議，往往難以證明自身進展。缺乏可信的報告框架，會使臺灣供應商和非大型能源用戶在爭取國際客戶時處於不利地位。

在12月12日tre100的正式發佈會上，臺灣「行政院」能源及減碳辦公室副執行長林子倫指出，tre100將透過提供透明、標準化的報告，助力供應商改善商務談判。標準檢驗局副局長Han-Chang Hsieh也表達了對tre100的支持，強調其作為國際客戶評估臺灣企業時可依賴的驗證工具的作用。

中華經濟研究院具備領導tre100的充分條件，其擔任RE100地方推廣合作夥伴已逾六年。透過與氣候組織的緊密合作，中華經濟研究院已發佈三份《RE100臺灣報告》，這些報告已成為國內外利益相關方瞭解臺灣可再生電力市場的重要參考資料。

首批加入tre100的企業包括Gudeng（家登精密）、FSP（全漢）和SUSS。在發佈儀式上，這些公司強調擁有一個專門的平臺，能向全球合作夥伴清晰傳達其可再生電力目標與進展至關重要。

tre100標誌著在擴大可再生電力承諾範圍方面邁出了重要一步，不僅涵蓋大型能源用戶，還將大多數臺灣企業納入其中。透過與RE100標準和報告實踐接軌，tre100有望加速臺灣的再生能源轉型，同時增強其成員的全球競爭力。

SOURCE Chung-Hua Institution for Economic Research