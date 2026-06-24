香港數碼娛樂協會舉辦第三屆「明日動畫-人工智能輔助動畫製作支援計劃」

「香港館」將展開為期四天的展覽，六間本地動畫公司將與世界各地的優秀業界企業交流互動。影展期間，大會於6月23日舉辦「香港動畫項目推廣會」，入選公司可藉此向海外業界及投資者推廣作品，爭取更多合作與投資機會。「明日動畫」計劃助力本地公司登上大型國際動畫影展舞台，拓闊創作與商務視野，並進一步展示香港動畫製作的創新精神與專業實力。

2026年「安錫國際動畫影展暨市場展」為全球最具代表性的國際動畫盛事之一，今屆影展於2026年6月21 日至27日在法國安錫（Annecy）舉行，當中市場展（MIFA）於6月23日至26日一連四天舉行，為動畫界年度重量級商貿展會。「明日動畫」計劃代表團於市場展設立「香港館」，協助香港動畫拓展海外市場。

2026年「安錫國際動畫影展暨市場展」的「香港館」展覽、開幕禮及「香港動畫項目推廣會」的詳情如下：

市場展（ MIFA ）「香港館」展覽

日期：2026年6月23日至26日

時間：上午9時至下午7時

地點：安錫國際動畫影展暨市場展，展位號：C.51

「香港館」開幕禮

日期：2026年6月23日（星期二）

時間：下午12時正至1時正（包括業界交流時段）

香港動畫項目推廣會

日期：2026年6月23日（星期二）

時間：下午2時45分至4時正

地點：Impérial Palace，三樓 Berlioz Room

有關2026「安錫國際動畫影展暨市場展」香港動畫項目推廣會，請瀏覽網站：

https://programme.annecyfestival.com/en/event/5a81f6df-e08a-4dca-945d-f961f73f4d82

第三屆「明日動畫 – 人工智能輔助動畫製作支援計劃」

在科技急速發展的大環境下，人們可以運用AI作為輔助工具，大幅提升工作效率，使大家能以有限資源創作出更多高質量的作品。香港數碼娛樂協會希望透過「明日動畫」計劃，透過探討和實踐AI在協助動畫製作上的潛能，支援業界尋求在動畫製作上的突破及創新，以孕育更多優秀作品，並藉此開拓更多商機。

承接往屆的傑出佳績，第三屆「明日動畫」支援計劃的回響熱烈，收到多個合資格申請。評審委員會根據作品企劃的創意和原創性、設計和藝術品質、敘事能力／視覺影響，以及公司的歷史、完成作品的能力、AI應用的技術能力和對計劃的承諾，進行了嚴謹的評審和面試，最終選出六間本地公司及其作品接受資助。

「明日動畫」支援計劃會為入選的六間本地公司提供全面支援，針對性地幫助他們提升動畫製作能力及發展AI應用技術。每間入選公司可獲得港幣85萬元資助，用於製作一條長約15至20分鐘的動畫（需應用AI工具於動畫製作上）此外，參加公司可以免費獲得業內翹楚的動畫製作技術指導、分配兩名實習生協助利用AI工具創作動畫，並可參與經驗分享研討會，以及有關AI法律知識及新AI應用工具的培訓課程。

第三屆「明日動畫–人工智能輔助動畫製作支援計劃」六間入選公司名單 (按公司英文名稱順序排列)

動畫公司名稱 資助動畫作品名稱 資助動畫作品簡介 eMotionLAB LTD. REFRAME 故事講述主角琪琪是一個註冊治療師，和她的AI助手Neebu，專門以AI技術為患者修改記憶，以治癒他們的精神創傷。直至一次失誤，琪琪竟然將平日用AI生成失敗的「垃圾圖像」，全部從電腦的垃圾桶，匯入進一個患者的回憶入面！為了在患者醒來之前彌補錯誤，琪琪決定以身犯險，直接將自己的意識匯入，遊走於患者的層層回憶中，誓要將走散的「垃圾」逐個清除，以守護患者每段美好的回憶！ 梵影製作有限公司 暴走廚神 大龍鳳 故事講述神秘食評家下達封舖通牒 ，唯一生機是重現失傳名菜「平安白玉」。擁有超味覺卻極恐吃魚的阿芬，意外墜入15年前的夢境，與已故父親重逢學藝。現實死線逼近，她能否克服心魔解開食譜之謎，及時醒來拯救大龍鳳茶樓 ？ Newgen Creativity Limited 屯門大戰天水圍 故事講述末日後的香港，滿目瘡痍。兩隻機械人打算為一隻小鳥尋找家園，卻意外遇到外星生物的追殺，觸發一場橫跨天水圍、屯門的瘋狂追逐。外星生物愈戰愈強，兩機械人只能屢逃屢敗。最後，他們穿過屯赤隧道，來到了天壇大佛前⋯⋯ 點五製作 再生人型 故事講述Airbag賦予了人類免疫於死亡，他們只會週期性地重生，生命的意義被徹底顛覆。 世界被劃分為無數公社，每個公社都追求永恆，建立著自己的記憶傳承體系，公社的目標就是居民的身份認同。然而，在公社的邊緣，流浪著無數無身份的人類。還有被排斥的半獸人，他們以捕獵人類的airbag為目標…… 后樂猿動漫遊有限公司 圓念 這是一個有關孤獨及懸念的故事。主角十一號以墨水的漩渦囚禁螞蟻， 同時也囚禁自己。 對於童年時候母親溫暖懷抱的記憶早已模糊，只能化作一筆一劃的慰藉， 在被霸凌的孤獨中，"圓"越畫越大，"念"越填越深。

黑貓消失，唐尼腳踝生痛，螺旋終於吞噬復仇的懸念。泳池底巨型圓圈沸騰如嬰哭，究竟十一號最終在留下一道人形黑痕開之前會放手嗎?

在無盡的螺旋裡，有人曾試圖去利用試圖去走出。究竟佢哋嘅選擇係釋放定係被困在那個永不癒合的圓裡面? 根源製作室有限公司 無涯之約Zero 《無涯之約 ZERO》講述一場由「謊言」引發的末世災變。當外星病原體墜落地球第十日，孢子與人類「謊言腦電波」共鳴，使人類逐漸失控，化作名為「骨灰」的怪物。崩壞的世界中，直播少女五月與軍人閻歌在醫院裡被迫並肩作戰，對抗潰散的人性與逼近的怪物。這是一個關於「真實與救贖」的故事，映照人性在極端環境下的掙扎與綻放。

人性從未能擺脫謊言，而在末世之中，謊言更成為致命的關鍵——當真相與生存相衝，人性又該如何抉擇？

有關第三屆「明日動畫–人工智能輔助動畫製作支援計劃」，請瀏覽官方網站：https://futureanimation.com.hk/。

有關香港數碼娛樂協會

香港數碼娛樂協會於 1999 年成立，是一個非牟利組織，致力推動香港的數碼娛樂業發展。 協會的使命為藉著推動本地發展商之共同合作，促進行業的繁榮、開拓及發展數碼娛樂市場、 推動本地行業的技術發展，藉此增加本地產品的國際競爭力、促進數碼娛樂業與其他相關行 業之溝通，包括玩具業、娛樂業及視像遊戲業、建立數碼娛樂的良好形象、以及致力保護知 識產權及打擊翻版軟件。欲知更多關於香港數碼娛樂協會，請瀏覽 www.hkdea.org。

有關文創產業發展處

文創產業發展處（文創處）於2024年6月成立，前身為自2009年設立的「創意香港」。文創處是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下為文化和創意業界提供一站式服務與支援的專責辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。文創處的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別跨領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化，以及在社會營造創意氛圍，以加強香港成為亞洲創意之都和中外文化藝術交流中心的定位。網頁：https://www.ccidahk.gov.hk。

SOURCE 香港數碼娛樂協會