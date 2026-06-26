鏈博會先進製造鏈展區：聚焦低空經濟、航空全產業鏈及新材料突破

北京2026年6月26日 /美通社/ -- 第四屆鏈博會先進製造鏈展區以「讓生產更加高效」為主題，完整呈現從研發設計、新材料、關鍵零部件到智能製造及高端裝備的全鏈條，凸顯先進製造業對產業升級與國際合作的關鍵作用。

低空經濟專區佔地1000平方米，匯聚上海、浙江、江蘇、深圳等地30餘家頭部及初創企業，展示整機、核心零部件及應急救援、智慧物流等應用，呈現從技術試驗到商業化落地的全過程。