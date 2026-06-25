第四屆鏈博會綠色農業鏈展區：AI賦能全球農業供應鏈創新

第四屆鏈博會清潔能源鏈展區集中展示全鏈條低碳創新，搭建全球能源合作平台

第四屆鏈博會清潔能源鏈展區緊扣 「十五五」規劃中氫能、核能、零碳園區相關戰略部署，以源網荷儲協同發展、算電融合雙向賦能為核心方向，匯聚國內外能源領域領軍企業與創新力量，持續完善覆蓋能源生產、電力調度到消費應用的清潔能源全鏈條展示佈局。...