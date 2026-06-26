東京晴空塔宣佈與吉伊卡哇時隔三年再度推出合作活動

東京2026年6月26日 /美通社/ -- 東京晴空塔(TOKYO SKYTREE)營運商東武塔晴空塔股份有限公司(TOBU TOWER SKYTREE Co., Ltd.)宣佈，將與人氣角色「吉伊卡哇」(Chiikawa)時隔三年再度舉辦第二次合作活動，活動名稱為「Chiikawa Starry SKYTREE (R) and the Secret Island」。活動將於2026年7月10日（星期五）至10月31日（星期六）舉行，以慶祝該角色電影《Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island》於2026年7月上映。

主視覺圖：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108036/202606120795/_prw_PI1fl_4Vetdnj1.jpg

活動專屬網站：https://www.tokyo-skytree.jp/en/event/special/chiikawa/

活動期間，訪客可在高450公尺的天望回廊(Tembo Galleria)欣賞以原創視覺為特色的特別裝飾，並可購買活動限定周邊、主題咖啡廳餐點，以及享受攝影服務。在高350公尺的天望甲板(Tembo Deck)上的晴空塔圓周大屏(SKYTREE ROUND THEATER (R))將舉行特別放映活動，觀景窗將化身巨型螢幕。另外，晴空塔外部也將呈現以吉伊卡哇各種角色為靈感的特別燈光秀。

想在天望甲板340樓的晴空塔咖啡廳(SKYTREE CAFE)享用活動限定菜單的遊客，需購買「含展望台入場券的餐券」。

有關如何購買「含展望台入場券的餐券」的詳細資訊，請參閱活動特別網站。嚴禁轉售票券。若發現任何轉售行為，可能拒絕入場。活動限定商品的販售地點及購買方式等資訊，也可在特別網站上查閱。

東武塔晴空塔(TOBU TOWER SKYTREE)期盼造訪日本的旅客，能趁本次活動前來東京晴空塔遊玩。

關於東京晴空塔

高634公尺的東京晴空塔是世界最高的自立式廣播塔。設有兩座展望台，分別為高350公尺的天望甲板及高450公尺的天望回廊，可將東京壯麗全景盡收眼底。每到夜晚，東京晴空塔會切換三種主題燈光：淺藍色調的粹(Iki)、承襲江戶(Edo)紫調雅(Miyabi)，以及象徵吉祥的橘紅幟(Nobori)。季節活動與限定企劃期間，還會推出專屬特殊燈光。

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