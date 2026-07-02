新世界西蒙為國際遊客升級交通與服務，暢達韓國名牌折扣購物中心

隨著自由行遊客的增多，前往驪州等市郊目的地的交通便利性變得愈發重要。為此，新世界西蒙擴大了連接首爾市中心與其奧特萊斯中心的交通選項。

自6月17日起，連接位於江南的首爾高速巴士客運站與驪州名牌折扣購物中心的公交線路新增了晚間往返班次。新班次於晚上7:00從首爾出發，晚上9:00從驪州返回，方便遊客享受晚間購物。該路線由Dongbu Express運營，平日為8個往返班次，週末及公休日為10個。

此外，前往驪州名牌折扣購物中心的直達一日遊巴士旅遊服務自7月1日起從每週3次增至每週5次。該服務從明洞、弘大等主要旅遊集散地出發，提供約6小時的奧特萊斯購物、餐飲及休閒體驗。

該一日遊巴士服務於2025年4月與旅行社合作首次推出，深受國際遊客歡迎。車票可通過全球OTA平台購買。

由於需求持續增長，該服務於今年年初從每週2次增至3次，如今再增至5次。公司計劃年內實現每日運營。

類似的坡州名牌折扣購物中心一日遊巴士服務自3月起也已每週運營2次，並計劃在當地推出旅遊聯動項目。

除交通外，新世界西蒙持續提升國際顧客的便利體驗。折扣購物中心支持微信支付、支付寶和台灣LINE Pay等主流移動支付平台。同時，還為外國遊客提供專屬折扣優惠券，並設有退稅自助終端以協助辦理退稅手續。

驪州名牌折扣購物中心於2007年開業，是韓國首家高端設計師折扣購物中心，匯聚了Gucci、Prada、Burberry、Bottega Veneta、Moncler和Loewe等270多個品牌，在風景優美的開放式環境中提供全年折扣優惠。

SOURCE Shinsegae Simon